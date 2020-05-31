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Рецепт дня: Сырный суп с курицей, зеленым горошком и кукурузой
Рецепт дня: Сырный суп с курицей, зеленым горошком и кукурузой

Рецепт дня: Сырный суп с курицей, зеленым горошком и кукурузой

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Рецепт дня: Сырный суп с курицей, зеленым горошком и кукурузой
06:15 Сегодня Телеграф

Суп с плавленым сыром, горошком и кукурузой - отличный вариант, чтобы разнообразить обеденное меню.

Горошек и кукурузу используем замороженные, бульон приготовим из курицы. Так как в супе отсутствует зажарка, он получается легким и полезным.

Ингредиенты:

  • Куриный окорочок - 1 шт. (400 г)

  • Горошек замороженный - 150 г

  • Кукуруза замороженная - 100 г

  • Сыр плавленый - 2 шт.

  • Морковь - 1 шт. (80 г)

  • Картофель - 3-4 шт. (250 г)

  • Соль - 0,5 ч. ложки

  • Перец черный молотый - по вкусу

  • Лавровый лист - 2 шт.

  • Вода - 2,2 л

Приготовление

1. Подготовить необходимые ингредиенты. Важно выбрать качественные и вкусные плавленые сырки, именно они отвечают за нежную консистенцию супа.

Картофель и морковь очистить.

Рецепт: Картофельный суп с плавленым сыром

2. Выложить куриный окорочок в кастрюлю, добавить лавровый лист. Залить водой, на среднем огне довести до кипения и снять пену. Варить бульон 35-40 минут.

3. Очищенный картофель нарезать средними кусочками.

4. Из готового бульона достать окорочок. Отделить куриное мясо от кости, нарезать крупными кусочками и вернуть в кастрюлю.

Добавить картофель и варить 10 минут.

Рецепт: Рагу с курицей, овощами и грибами

5. Очищенную морковь натереть на средней терке, выложить в кастрюлю и варить суп еще 10 минут.

6. Плавленые сырки положить в морозильную камеру на 10 минут, затем натереть на средней терке. Выложить в кастрюлю плавленый сыр и перемешать.

7. Добавить следом в кастрюлю кукурузу и горошек. Всыпать соль и черный молотый перец, варить суп 10 минут.

В конце приготовления отрегулировать вкус супа и подавать его к столу.

Приятного вам аппетита!

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