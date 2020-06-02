Рецепт дня: Запеканка из курицы с кабачками и помидорами

Сочное, вкусное и питательное блюдо быстрого приготовления.

Запеканка из курицы с кабачками и помидорами под нежной сырной корочкой со сметанной заливкой вам обязательно понравится!

Ингредиенты:

куриное филе – 500 гр.;

кабачки – 2 шт.;

помидоры – 1 шт.;

яйца – 2 шт.;

сметана – 200 гр.;

сливочное масло – 30 гр.;

сыр – 100 гр.;

зелень укропа – 10 гр.;

соль – 1 ч.л.;

черный молотый перец – 0,5 ч.л.

Приготовление:

Подготовить все ингредиенты.

Для приготовления этой запеканки лучше использовать молодые кабачки, их может понадобиться 1 или 2 шт. в зависимости от их размера. Куриное филе помыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками.

Сливочное масло порезать маленькими кубиками. Помидор и кабачки порезать кружочками, твердый сыр потереть на крупной терке.

Взять форму для выпечки и первым слоем положить в нее куриное филе и сливочное масло, этот слой посолить и приправить черным молотым перцем. На курицу выкладываем слой кабачков, этот слой тоже нужно посолить и поперчить.

Приготовим заливку, для этого в глубокой тарелке смешаем вилкой или венчиком яйца, сметану и соль, перемешаем до однородного состояния. Курицу с кабачками заливаем смесью яиц и сметаны и сверху укладываем порезанные кружочками помидоры.

Все блюдо посыпаем сверху мелко порезанной зеленью укропа и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Через 30 минут достаем запеканку из духовки, посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку еще на 10-15 минут, после чего горячую запеканку сразу подаем к столу.

Запеканка из курицы с кабачками и помидорами готова!

Более подробный рецепт приготовления смотрите на видео.

Приятного аппетита!