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Рецепт дня: Запеканка из курицы с кабачками и помидорами

Рецепт дня: Запеканка из курицы с кабачками и помидорами
03:57 Сегодня Телеграф vkusnopoedim.temaretik.com Фото: vkusnopoedim.temaretik.com

Сочное, вкусное и питательное блюдо быстрого приготовления.

Запеканка из курицы с кабачками и помидорами под нежной сырной корочкой со сметанной заливкой вам обязательно понравится! 

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 гр.;

  • кабачки – 2 шт.;

  • помидоры – 1 шт.;

  • яйца – 2 шт.;

  • сметана – 200 гр.;

  • сливочное масло – 30 гр.;

  • сыр – 100 гр.;

  • зелень укропа – 10 гр.;

  • соль – 1 ч.л.;

  • черный молотый перец – 0,5 ч.л.

Приготовление:

Подготовить все ингредиенты.

Для приготовления этой запеканки лучше использовать молодые кабачки, их может понадобиться 1 или 2 шт. в зависимости от их размера. Куриное филе помыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками.

Сливочное масло порезать маленькими кубиками. Помидор и кабачки порезать кружочками, твердый сыр потереть на крупной терке.

Взять форму для выпечки и первым слоем положить в нее куриное филе и сливочное масло, этот слой посолить и приправить черным молотым перцем. На курицу выкладываем слой кабачков, этот слой тоже нужно посолить и поперчить.

Приготовим заливку, для этого в глубокой тарелке смешаем вилкой или венчиком яйца, сметану и соль, перемешаем до однородного состояния. Курицу с кабачками заливаем смесью яиц и сметаны и сверху укладываем порезанные кружочками помидоры.

Все блюдо посыпаем сверху мелко порезанной зеленью укропа и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Через 30 минут достаем запеканку из духовки, посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку еще на 10-15 минут, после чего горячую запеканку сразу подаем к столу.

Запеканка из курицы с кабачками и помидорами готова!

Более подробный рецепт приготовления смотрите на видео.

Приятного аппетита!

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