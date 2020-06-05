Рецепт дня: Кабачки в хрустящей сырной панировке

Кабачки в хрустящей сырной панировке – отличная закуска!

Готовится в духовке без масла и жира, получается хрустящей, но мягкой и нежной внутри.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.;

яйца – 2 шт.;

сыр твердый – 150 гр.;

панировочные сухари – 50 гр.;

мука – 4 ст.л.;

соль – 1,5 ч.л.;

черный молотый перец – 1 ч.л.

Приготовление:

Так как кабачки подготавливаются быстро, сразу включим разогреваться духовку на 180 градусов. Для приготовления этого рецепта лучше использовать молодые кабачки.

Кабачки помыть, обсушит, отрезать кончики с двух сторон и разрезать пополам. Каждую половину разрезать вдоль на две части и нарезать в зависимости от размера еще на 3, 4 части. Отправить кабачковые палочки в миску, добавить по своему вкусу соль, черный молотый перец, можно воспользоваться приправой для овощей и оставить на 15 минут.

Пока займемся панировкой. Сыр потрем на мелкой терке, соединим с панировочными сухарями и хорошо перемешаем. Яйца взобьем с небольшим количеством соли вилкой или венчиком.

Панируем готовые кабачки. Для этого сначала кабачок обваливаем в муке, затем окунаем в яйцо, затем в сырную панировку и выкладываем на противень, застеленный пекарской бумагой. Так панируем все кабачки.

Отправляем противень с кабачками в духовку на 30 минут, до образования аппетитной сырной корочки. Эта закуска вкусна как в горячем, так и в холодном виде. Подаем хрустящую закуску из кабачков со сметанным, укропным или чесночным соусом.

Кабачки в хрустящей сырной панировке готовы!

Более подробный рецепт приготовления кабачков смотрите на видео.

Приятного аппетита!