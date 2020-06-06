Рецепт дня: Сочная куриная грудка с помидорами и сыром

Очень вкусный обед или ужин для всей семьи. Куриное филе фаршированное помидорами, сыром и базиликом. Очень вкусно! Простой быстрый рецепт.
Ингредиенты:
Куриное филе - 2 шт.
Помидоры - 120 г.
Сыр твердый - 100 г.
Базилик - 5 г.
Горчица французская - 1 ст.л
Сметана - 1 ст.л
Масло растительное (оливковое) - 2 ч.л
Соль, смесь перцев - по вкусу
Приготовление:
Отрезать малое филе, оно не понадобится нам.
Сделать одинаковые надрезы на мясе.
Подготовить помидоры, сыр, свежий бализик.
Нафаршировать куриное филе слайсами помидоров, сыра и базилика.
Сделать соус, замариновать.
Запечь в духовке в течении 20 минут.
Подробное приготовление смотрите в видео-рецепте.
Всем приятного аппетита!