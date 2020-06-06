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Рецепт дня: Сочная куриная грудка с помидорами и сыром

Рецепт дня: Сочная куриная грудка с помидорами и сыром
03:52 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Пошаговый рецепт вкуснейшей куриной грудки с помидорами и сыром в духовке за 30 минут.

Очень вкусный обед или ужин для всей семьи. Куриное филе фаршированное помидорами, сыром и базиликом. Очень вкусно! Простой быстрый рецепт.

Ингредиенты:

  • Куриное филе - 2 шт.

  • Помидоры - 120 г.

  • Сыр твердый - 100 г.

  • Базилик - 5 г.

  • Горчица французская - 1 ст.л

  • Сметана - 1 ст.л

  • Масло растительное (оливковое) - 2 ч.л

  • Соль, смесь перцев - по вкусу

Приготовление:

Отрезать малое филе, оно не понадобится нам.

Сделать одинаковые надрезы на мясе.

Подготовить помидоры, сыр, свежий бализик.

Нафаршировать куриное филе слайсами помидоров, сыра и базилика.

Сделать соус, замариновать.

Запечь в духовке в течении 20 минут.

Подробное приготовление смотрите в видео-рецепте.

Всем приятного аппетита!

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