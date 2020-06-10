Рецепт дня: Бисквитный рулет с клубничным кремом

Нежный бисквит с воздушным и ароматным кремом из свежей клубники, это настоящий хит клубничного сезона.

Рулет получается вкусным, нежным, с кремом, который по вкусу напоминает клубничное мороженое. Простой рецепт и много удовольствия от кусочка этого летнего десерта.

Ингредиенты:

Для бисквита:

Мука – 120 г

Яйца – 4 шт.

сахар – 100 г

крахмал картофельный – 1 ст. л.

какао- порошок – 1 ст. л.

Для крема:

Клубника – 500 г

Сахар – 100 г

Желатин – 1 ст. л.

Сливки 33% - 200 мл

Приготовление:

1.Заливаем желатин холодной кипяченой водой в пропорции 1:6.

2.Яйца взбиваем с сахаром (100 г) до белой пышной массы.

3.Муку смешиваем с крахмалом и какао.

4.Готовим тесто: смешиваем взбитые яйца с сухими ингредиентами.

5.Тесто отправляем на противень, который следуют выстелить пергаментом, придаем форму прямоугольника и отправляем в духовку на 15 мин. при температуре 180 градусов.

6.Через 15 мин извлекаем бисквит из духовки и сразу снимаем его с пергамента. Даем остыть.

7.Клубнику (300 г) и оставшийся сахар превратим в пюре с помощью блендера.

8.Замоченный желатин подогреем до его полного растворения и добавим к клубничному пюре.

9.Хорошо охлажденные сливки взобьем миксером до пышного состояния и соединим их с уже чуть застывшим клубничным пюре.

10.Пока остывает корж и немного застывает крем, измельчаем оставшуюся клубнику, произвольно.

11.На корж наносим клубничный крем, выкладываем на него порезанную клубнику и заворачиваем рулет.

12.Немного крема можно оставить для украшения и украсить сверху рулет.

13.Готовый рулет отправляем в холодильник не 2-3 часа.

Приятного аппетита!!!