Рецепт дня: Бисквитный рулет с клубничным кремом

Рулет получается вкусным, нежным, с кремом, который по вкусу напоминает клубничное мороженое. Простой рецепт и много удовольствия от кусочка этого летнего десерта.
Ингредиенты:
Для бисквита:
Мука – 120 г
Яйца – 4 шт.
сахар – 100 г
крахмал картофельный – 1 ст. л.
какао- порошок – 1 ст. л.
Для крема:
Клубника – 500 г
Сахар – 100 г
Желатин – 1 ст. л.
Сливки 33% - 200 мл
Приготовление:
1.Заливаем желатин холодной кипяченой водой в пропорции 1:6.
2.Яйца взбиваем с сахаром (100 г) до белой пышной массы.
3.Муку смешиваем с крахмалом и какао.
4.Готовим тесто: смешиваем взбитые яйца с сухими ингредиентами.
5.Тесто отправляем на противень, который следуют выстелить пергаментом, придаем форму прямоугольника и отправляем в духовку на 15 мин. при температуре 180 градусов.
6.Через 15 мин извлекаем бисквит из духовки и сразу снимаем его с пергамента. Даем остыть.
7.Клубнику (300 г) и оставшийся сахар превратим в пюре с помощью блендера.
8.Замоченный желатин подогреем до его полного растворения и добавим к клубничному пюре.
9.Хорошо охлажденные сливки взобьем миксером до пышного состояния и соединим их с уже чуть застывшим клубничным пюре.
10.Пока остывает корж и немного застывает крем, измельчаем оставшуюся клубнику, произвольно.
11.На корж наносим клубничный крем, выкладываем на него порезанную клубнику и заворачиваем рулет.
12.Немного крема можно оставить для украшения и украсить сверху рулет.
13.Готовый рулет отправляем в холодильник не 2-3 часа.
Приятного аппетита!!!