Рецепт дня: вкусный торт без выпечки

Очень вкусно, пальчики оближешь!

Этот торт нравится абсолютно всем! Роскошный десерт без духовки, без печенья, без заморочек!

Ингредиенты:

Творог - 330 г.

Сливки жирные - 150 мл

Сливочный сыр - 150 г.

Желатин - 15 г.

Вода теплая - 100 мл

Сахар - 3 ст.л

Шоколад молочный - 1 плитка

Свежие ягоды (для украшения) - по вкусу

Приготовление:

Смешать сливки и желатин и поставить на водяную баню.

Сделать творожную массу для будущего торта.

Добавить в желатин теплую воду и дать набухнуть.

Смешать все массы.

Залить в три слоя чередуя с шоколадом.

Поставить в холодильник до полного застывания.

Украсить свежей ягодой и подавать к столу.

Подробное приготовление смотрите в видео-рецепте.

Приятного аппетита!!!