Рецепт дня: вкусный торт без выпечки

Этот торт нравится абсолютно всем! Роскошный десерт без духовки, без печенья, без заморочек!
Ингредиенты:
Творог - 330 г.
Сливки жирные - 150 мл
Сливочный сыр - 150 г.
Желатин - 15 г.
Вода теплая - 100 мл
Сахар - 3 ст.л
Шоколад молочный - 1 плитка
Свежие ягоды (для украшения) - по вкусу
Приготовление:
Смешать сливки и желатин и поставить на водяную баню.
Сделать творожную массу для будущего торта.
Добавить в желатин теплую воду и дать набухнуть.
Смешать все массы.
Залить в три слоя чередуя с шоколадом.
Поставить в холодильник до полного застывания.
Украсить свежей ягодой и подавать к столу.
Подробное приготовление смотрите в видео-рецепте.
Приятного аппетита!!!