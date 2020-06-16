Рецепт дня: Овощное рагу с мясными фрикадельками, запеченное в рукаве

Готовится такое рагу очень просто и с ним всегда можно экспериментировать, добавляя те или иные овощи, а также используя разные приправы и специи.

Овощное рагу, запечённое в рукаве с мясными фрикадельками, – аппетитное, полезное и по-домашнему вкусное блюдо.

Ингредиенты

Фарш мясной - 300 г

Картофель молодой - 400 г

Капуста белокочанная молодая - 400 г

Перец сладкий (средний) - 150 г (1 шт.)

Морковь (небольшая) - 100 г (1 шт.)

Лук репчатый (средний) - 80 г (1 шт.)

Сметана - 2-3 ст. ложки

Масло растительное - 2 ст. ложки

Лавровый лист - 1 шт.

Перец чёрный молотый - 1/4 ч. ложки (по вкусу)

Соль - 2/3 ч. ложки (по вкусу)

Приготовление

1 Картофель, морковь и репчатый лук очистите, промойте и обсушите. В процессе готовки понадобится рукав для запекания.

2 Картофель и морковь нарежьте кубиками среднего размера. Лук нарежьте полукольцами. Болгарский перец освободите от семян, промойте и нарежьте соломкой.

Капусту нарежьте средними кусочками, как картофель с морковью. Включите духовку для разогрева до 180 градусов.

3 Выложите овощи в глубокую миску. Добавьте растительное масло, сметану, 1/3 ч. ложки соли и молотый перец.

4 Тщательно перемешайте.

5 Мясной фарш приправьте оставшейся солью. Сформируйте из фарша небольшие шарики – фрикадельки.

6 Рукав для запекания завяжите с одной стороны, выложите на противень и заполните подготовленными овощами.

7 Поверх овощей выложите фрикадельки и добавьте лавровый лист. Завяжите свободный край рукава и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45-60 минут.

8 Чтобы проверить готовность блюда, нужно просто проколоть овощи ножом – они должны быть достаточно мягкими. Овощное рагу с мясными фрикадельками, запечённое в рукаве, готово.

9 Подайте блюдо с пылу с жару, при желании посыпав свежей зеленью!

Приятного аппетита!