Рецепт дня: Овощное рагу с мясными фрикадельками, запеченное в рукаве

Овощное рагу, запечённое в рукаве с мясными фрикадельками, – аппетитное, полезное и по-домашнему вкусное блюдо.
Ингредиенты
Фарш мясной - 300 г
Картофель молодой - 400 г
Капуста белокочанная молодая - 400 г
Перец сладкий (средний) - 150 г (1 шт.)
Морковь (небольшая) - 100 г (1 шт.)
Лук репчатый (средний) - 80 г (1 шт.)
Сметана - 2-3 ст. ложки
Масло растительное - 2 ст. ложки
Лавровый лист - 1 шт.
Перец чёрный молотый - 1/4 ч. ложки (по вкусу)
Соль - 2/3 ч. ложки (по вкусу)
Приготовление
1 Картофель, морковь и репчатый лук очистите, промойте и обсушите. В процессе готовки понадобится рукав для запекания.
2 Картофель и морковь нарежьте кубиками среднего размера. Лук нарежьте полукольцами. Болгарский перец освободите от семян, промойте и нарежьте соломкой.
Капусту нарежьте средними кусочками, как картофель с морковью. Включите духовку для разогрева до 180 градусов.
3 Выложите овощи в глубокую миску. Добавьте растительное масло, сметану, 1/3 ч. ложки соли и молотый перец.
4 Тщательно перемешайте.
5 Мясной фарш приправьте оставшейся солью. Сформируйте из фарша небольшие шарики – фрикадельки.
6 Рукав для запекания завяжите с одной стороны, выложите на противень и заполните подготовленными овощами.
7 Поверх овощей выложите фрикадельки и добавьте лавровый лист. Завяжите свободный край рукава и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45-60 минут.
8 Чтобы проверить готовность блюда, нужно просто проколоть овощи ножом – они должны быть достаточно мягкими. Овощное рагу с мясными фрикадельками, запечённое в рукаве, готово.
9 Подайте блюдо с пылу с жару, при желании посыпав свежей зеленью!
Приятного аппетита!