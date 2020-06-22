Рецепт дня: вкусный овощной салат с сыром и сухариками

Легкий, но в тоже время сытный. Очень вкусно! Рекомендую! Делитесь этим видео-рецептом со своими родными и близкими. Они скажут вам спасибо.
Ингредиенты:
Помидоры микадо - 3 шт.
Огурцы - 2 шт.
Хлеб - 3 тоста
Лук красный - 1/2 шт.
Бальзамический соус - 1 ст.л
Оливковое масло - 2 ст.л
Соль - 1 щепотка
Сыр моцарелла - 100 г.
Сливочный сыр - 50 г.
Приготовление:
Подготовит все овощи, помыть, очистить.
Подсушить хлеб для сухариков.
Все нарезать, смешать. Заправить салат.
Сверху выложить кнельки и украсить свежей зеленью.
Подробное приготовление смотрите в видео-рецепте на этой странице.
Приятного аппетита!!!