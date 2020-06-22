Рецепт дня: вкусный овощной салат с сыром и сухариками

Вкуснейший салат с помидорами, огурцами, лучком, сыром и сухариками.

Легкий, но в тоже время сытный. Очень вкусно! Рекомендую! Делитесь этим видео-рецептом со своими родными и близкими. Они скажут вам спасибо.

Ингредиенты:

Помидоры микадо - 3 шт.

Огурцы - 2 шт.

Хлеб - 3 тоста

Лук красный - 1/2 шт.

Бальзамический соус - 1 ст.л

Оливковое масло - 2 ст.л

Соль - 1 щепотка

Сыр моцарелла - 100 г.

Сливочный сыр - 50 г.

Приготовление:

Подготовит все овощи, помыть, очистить.

Подсушить хлеб для сухариков.

Все нарезать, смешать. Заправить салат.

Сверху выложить кнельки и украсить свежей зеленью.

Подробное приготовление смотрите в видео-рецепте на этой странице.

Приятного аппетита!!!