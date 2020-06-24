Рецепт дня: вкуснейший рыбный пирог

Хотим поделиться с вами рецептом шикарного рыбного пирога. Почему шикарный? Потому что получается он красивым, включает в себя вкуснейшее тесто и много начинки.
Ингредиенты:
Тесто:
Мука – 2,5 стак. (емк.250мл) или 400 г
Сухие дрожжи – 8 г
Молоко – 150 мл
Яйца – 1 шт.
Растительное масло – 2 ст. л.
Соль – 1 ч. л.
Сахар – 2 ст. л.
Начинка:
Рыба – 400 г
Вареные яйца – 3 шт.
Лук – 2 шт. (200 г)
Сыр твердый – 100 г
Укроп свежий – 1 пуч.
Растительное масло – 2 ст. л.
Специи для рыбы – 1 ч. л.
Перец душистый горошком – 3-4 шт.
Лавровый лист – 1 шт.
Соль – по вкусу
Для смазывания пирога – 1 желток
Приготовление:
1.Готовим тесто: в теплое молоко, всыпаем дрожжи, соль, сахар и перемешиваем венчиком.
2.Затем добавляем яйцо, растительное масло и постепенно добавляем муку, просеивая ее через сито.
3.Вымешиваем тесто, пока руки и стол не станет чистыми от муки и теста. Оставляем тесто на расстойку на 1 час.
4.Готовим начинку: отвариваем хек с добавлением специй до готовности.
5.Измельчаем лук кубиком и обжариваем до золотистого цвета на растительном масле.
6.Нарезаем яйца, петрушку и натираем сыр на крупной терке.
7.Делим тесто на 2 части.
8.Одну часть теста распределяем по форме смазанной маслом.
9.Выкладываем начинку в следующей последовательности: кусочки хека (предварительно удалив кости), обжаренный лук, укроп, яйца, сыр.
10.Раскатываем скалкой вторую часть теста и накрываем ею пирог, хорошо подворачиваем края. Оставляем на расстойку на 30-40 мин.
11.Смазываем верх пирога желтком, делаем проколы и отправляем в духовку на температуру 180 градусов примерно на 40 мин.
Подробнее в видео-рецепте:
Приятного аппетита!!!