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Рецепт дня: вкуснейший рыбный пирог

Рецепт дня: вкуснейший рыбный пирог
Обновлено 03:59 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com
Кусочек такого пирога может заменить полноценный обед. Вкусно, просто и не только рецепт оправдает ваши ожидания, а превзойдет!

Хотим поделиться с вами рецептом шикарного рыбного пирога. Почему шикарный? Потому что получается он красивым, включает в себя вкуснейшее тесто и много начинки. 

Ингредиенты:

Тесто:

  • Мука – 2,5 стак. (емк.250мл) или 400 г

  • Сухие дрожжи – 8 г

  • Молоко – 150 мл

  • Яйца – 1 шт.

  • Растительное масло – 2 ст. л.

  • Соль – 1 ч. л.

  • Сахар – 2 ст. л.

Начинка:

  • Рыба – 400 г

  • Вареные яйца – 3 шт.

  • Лук – 2 шт. (200 г)

  • Сыр твердый – 100 г

  • Укроп свежий – 1 пуч.

  • Растительное масло – 2 ст. л.

  • Специи для рыбы – 1 ч. л.

  • Перец душистый горошком – 3-4 шт.

  • Лавровый лист – 1 шт.

  • Соль – по вкусу

  • Для смазывания пирога – 1 желток

Приготовление: 

1.Готовим тесто: в теплое молоко, всыпаем дрожжи, соль, сахар и перемешиваем венчиком.

2.Затем добавляем яйцо, растительное масло и постепенно добавляем муку, просеивая ее через сито.

3.Вымешиваем тесто, пока руки и стол не станет чистыми от муки и теста. Оставляем тесто на расстойку на 1 час.

4.Готовим начинку: отвариваем хек с добавлением специй до готовности.

5.Измельчаем лук кубиком и обжариваем до золотистого цвета на растительном масле.

6.Нарезаем яйца, петрушку и натираем сыр на крупной терке.

7.Делим тесто на 2 части.

8.Одну часть теста распределяем по форме смазанной маслом.

9.Выкладываем начинку в следующей последовательности: кусочки хека (предварительно удалив кости), обжаренный лук, укроп, яйца, сыр.

10.Раскатываем скалкой вторую часть теста и накрываем ею пирог, хорошо подворачиваем края. Оставляем на расстойку на 30-40 мин.

11.Смазываем верх пирога желтком, делаем проколы и отправляем в духовку на температуру 180 градусов примерно на 40 мин.

Подробнее в видео-рецепте:

Приятного аппетита!!!

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Автор:

Телеграф
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