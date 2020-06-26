Рецепт дня: Картофель, тушенный с куриными сердечками и печенью

Картофель, тушенный с куриными сердечками и печенью, - простой и бюджетный вариант аппетитного жаркого.

Овощи и субпродукты сначала по-отдельности обжариваем, а потом тушим, добавив для аромата пряности. Блюдо получается очень питательным и ароматным.

Ингредиенты

Картофель (молодой) - 400-450 г (3 шт.)

Печень куриная - 350 г

Куриные сердечки - 200 г

Лук репчатый - 1 шт.

Лавровый лист - 3 шт.

Гвоздика - 2 шт.

Перец душистый горошком - 3 шт.

Перец чёрный горошком - 4 шт.

Соль - по вкусу

Масло растительное (для жарки) - 45 мл (3 ст. ложки)

Петрушка свежая (для подачи) - 2-3 веточки

Приготовление

1 Репчатый лук очистить, вымыть и обсушить. Нарезать лук четвертькольцами. Молодой картофель хорошо вымыть жёсткой щёткой. Нарезать картофель крупными дольками.

2 В сковороде прогреть половину растительного масла, выложить лук и картофель, обжаривать в течение 4 минут. Спустя время переложить картофель и лук в кастрюлю с толстыми стенками.

3 Куриную печень промыть, удалить прожилки и плёнку, нарезать крупными кусочками. Куриные сердечки хорошо промыть, срезать жир и сосуды.

4 В сковороде, в которой готовились овощи, разогреть оставшееся масло, выложить сердечки и печень. Обжаривать 4-5 минут, помешивая.

5 Сердечки и печень переложить к картофелю. Добавить соль, лавровый лист, гвоздику, перцы чёрный горошком и душистый.

6 Влить в кастрюлю воду. Тушить под крышкой 25 минут. В конце приготовления снять пробу.

7 Картофель, тушенный с куриными сердечками и печенью, разложить по тарелкам вместе с бульоном. По желанию посыпать измельчённой свежей зеленью. Подавать к столу блюдо можно со свежими или консервированными овощами.

Приятного вам аппетита!