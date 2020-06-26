Скачать
Пятница, 26.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На Буковине обнаружили более 50 новых случаев коронавируса
На Буковине обнаружили более 50 новых случаев коронавируса
Озвучена основная версия причины взрыва во многоэтажке на Позняках
Озвучена основная версия причины взрыва во многоэтажке на Позняках
Ливерпуль - чемпион АПЛ сезона-2019/20
Ливерпуль - чемпион АПЛ сезона-2019/20
Рецепт дня: вкуснейший салат из спагетти
Рецепт дня: вкуснейший салат из спагетти

Рецепт дня: Картофель, тушенный с куриными сердечками и печенью

Рецепт дня: Картофель, тушенный с куриными сердечками и печенью
Обновлено 04:57 Сегодня Телеграф
Картофель, тушенный с куриными сердечками и печенью, - простой и бюджетный вариант аппетитного жаркого.

Овощи и субпродукты сначала по-отдельности обжариваем, а потом тушим, добавив для аромата пряности. Блюдо получается очень питательным и ароматным.

Ингредиенты

  • Картофель (молодой) - 400-450 г (3 шт.)

  • Печень куриная - 350 г

  • Куриные сердечки - 200 г

  • Лук репчатый - 1 шт.

  • Лавровый лист - 3 шт.

  • Гвоздика - 2 шт.

  • Перец душистый горошком - 3 шт.

  • Перец чёрный горошком - 4 шт.

  • Соль - по вкусу

  • Масло растительное (для жарки) - 45 мл (3 ст. ложки)

  • Петрушка свежая (для подачи) - 2-3 веточки

Приготовление

1 Репчатый лук очистить, вымыть и обсушить. Нарезать лук четвертькольцами. Молодой картофель хорошо вымыть жёсткой щёткой. Нарезать картофель крупными дольками.

2 В сковороде прогреть половину растительного масла, выложить лук и картофель, обжаривать в течение 4 минут. Спустя время переложить картофель и лук в кастрюлю с толстыми стенками.

3 Куриную печень промыть, удалить прожилки и плёнку, нарезать крупными кусочками. Куриные сердечки хорошо промыть, срезать жир и сосуды.

4 В сковороде, в которой готовились овощи, разогреть оставшееся масло, выложить сердечки и печень. Обжаривать 4-5 минут, помешивая.

Рецепт дня: салат с молодой капустой и курицей

5 Сердечки и печень переложить к картофелю. Добавить соль, лавровый лист, гвоздику, перцы чёрный горошком и душистый.

6 Влить в кастрюлю воду. Тушить под крышкой 25 минут. В конце приготовления снять пробу.

7 Картофель, тушенный с куриными сердечками и печенью, разложить по тарелкам вместе с бульоном. По желанию посыпать измельчённой свежей зеленью. Подавать к столу блюдо можно со свежими или консервированными овощами.

Приятного вам аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Вкусные рецепты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский: Мне надо на Закарпатье и в Ивано-Франковскую область
02 Замминистра образования подал в отставку
03 Потоп в Карпатах: Зеленский срочно прибыл в Ивано-Франковскую область
04 В США умер сын Хрущева: полиция раскрыла детали смерти
05 Кабмин принял постановление по внедрению в Украине электронного резидентства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ДР Конго побороли вспышку Эболы
В ДР Конго побороли вспышку Эболы
Под Тегераном взорвалась емкость с газом
Под Тегераном взорвалась емкость с газом
Замминистра образования подал в отставку
Замминистра образования подал в отставку
Придется раскошелиться: в комплект iPhone 12 не будут входить наушники и зарядное устройство
Придется раскошелиться: в комплект iPhone 12 не будут входить наушники и зарядное устройство
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь