Рецепт дня: Картофель, тушенный с куриными сердечками и печенью

Овощи и субпродукты сначала по-отдельности обжариваем, а потом тушим, добавив для аромата пряности. Блюдо получается очень питательным и ароматным.
Ингредиенты
Картофель (молодой) - 400-450 г (3 шт.)
Печень куриная - 350 г
Куриные сердечки - 200 г
Лук репчатый - 1 шт.
Лавровый лист - 3 шт.
Гвоздика - 2 шт.
Перец душистый горошком - 3 шт.
Перец чёрный горошком - 4 шт.
Соль - по вкусу
Масло растительное (для жарки) - 45 мл (3 ст. ложки)
Петрушка свежая (для подачи) - 2-3 веточки
Приготовление
1 Репчатый лук очистить, вымыть и обсушить. Нарезать лук четвертькольцами. Молодой картофель хорошо вымыть жёсткой щёткой. Нарезать картофель крупными дольками.
2 В сковороде прогреть половину растительного масла, выложить лук и картофель, обжаривать в течение 4 минут. Спустя время переложить картофель и лук в кастрюлю с толстыми стенками.
3 Куриную печень промыть, удалить прожилки и плёнку, нарезать крупными кусочками. Куриные сердечки хорошо промыть, срезать жир и сосуды.
4 В сковороде, в которой готовились овощи, разогреть оставшееся масло, выложить сердечки и печень. Обжаривать 4-5 минут, помешивая.
5 Сердечки и печень переложить к картофелю. Добавить соль, лавровый лист, гвоздику, перцы чёрный горошком и душистый.
6 Влить в кастрюлю воду. Тушить под крышкой 25 минут. В конце приготовления снять пробу.
7 Картофель, тушенный с куриными сердечками и печенью, разложить по тарелкам вместе с бульоном. По желанию посыпать измельчённой свежей зеленью. Подавать к столу блюдо можно со свежими или консервированными овощами.
Приятного вам аппетита!