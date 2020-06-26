Рецепт дня: вкуснейший салат из спагетти

Очень простой в исполнении летний и сытный салат, по вкусу получается как салат "Caprese" только с добавлением спагетти.
Ингредиенты:
Паста спагетти - 250 г. (Сухой)
Соль и перец по вкусу.
Оливковое масло - 1 ст. л
Помидоры - 3 шт.
Моцарелла - 2 шарика по 125 г. каждый
Оливковое масло - 80 мл. (я добавила 30 мл.)
Белый винный уксус - 2 ст. л
Базилик - 20 листьев
Приготовление:
Спагетти отварить в большом количестве воды с добавлением соли. Затем слить воду, выложить обратно, добавить оливковое масло и пожеланию поперчить. Накрыть крышкой и дать остыть.
Помидоры и моцареллу нарезать кубиками. Соединить в одной посуде спагетти, помидоры, моцареллу и листики базилика, заправить оливковым маслом и уксусом из белого вина. Хорошо перемешать.
Приятного аппетита!!!