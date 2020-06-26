Рецепт дня: вкуснейший салат из спагетти

Салат из поломанных спагетти с помидорами и моцареллой.

Очень простой в исполнении летний и сытный салат, по вкусу получается как салат "Caprese" только с добавлением спагетти.

Ингредиенты:

Паста спагетти - 250 г. (Сухой)

Соль и перец по вкусу.

Оливковое масло - 1 ст. л

Помидоры - 3 шт.

Моцарелла - 2 шарика по 125 г. каждый

Оливковое масло - 80 мл. (я добавила 30 мл.)

Белый винный уксус - 2 ст. л

Базилик - 20 листьев

Приготовление:

Спагетти отварить в большом количестве воды с добавлением соли. Затем слить воду, выложить обратно, добавить оливковое масло и пожеланию поперчить. Накрыть крышкой и дать остыть.

Помидоры и моцареллу нарезать кубиками. Соединить в одной посуде спагетти, помидоры, моцареллу и листики базилика, заправить оливковым маслом и уксусом из белого вина. Хорошо перемешать.

Приятного аппетита!!!