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Рецепт дня: Рыба, запечённая с молодой картошкой, кабачками и помидорами
Рецепт дня: Рыба, запечённая с молодой картошкой, кабачками и помидорами

Рецепт дня: Рыба, запечённая с молодой картошкой, кабачками и помидорами

Рецепт дня: Рыба, запечённая с молодой картошкой, кабачками и помидорами
Обновлено 05:10 Сегодня Телеграф
Рыбное блюдо с молодой картошкой и кабачками – отличный вариант для летнего обеда.

Картофель предварительно отваривается, после чего запекается с кабачками до полуготовности, а затем с помидорами, рыбным филе и базиликом запекается до готовности. Рыба с овощами получается очень вкусной и ароматной.

Ингредиенты

  • Филе пангасиуса (или тилапии) - 700 г

  • Картофель молодой - 800 г

  • Кабачки молодые - 600 г (3 шт.)

  • Помидоры - 250 г (4 шт.)

  • Лимон - 0,5 шт.

  • Базилик сушёный - 10 г (1 ст. ложка)

  • Перец чёрный молотый - 0,5 ч. ложки (по вкусу)

  • Соль - 1 ч. ложка (по вкусу)

  • Масло оливковое - 50 мл + для смазывания формы

Для подачи:

  • Руккола - 15 г

Приготовление

1 Молодой картофель очищаем, заливаем водой, добавляем 0,5 ч. ложки соли и отвариваем в течение 10 минут после закипания. Включаем духовку для разогрева до 200 градусов.

2 Кабачки разрезаем пополам, а затем вдоль на 4 части.

3 По истечении времени из кастрюли с картофелем сливаем воду. Форму для запекания смазываем маслом. Картофель выкладываем в форму.

4 Кабачки равномерно выкладываем на картофель, посыпаем 0,5 ч. ложки соли и молотым перцем. Поливаем оливковым маслом (30 мл) и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

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5 Помидоры разрезаем на 4 части.

6 По истечении 30 минут вынимаем из духовки форму с картофелем и кабачками. Рыбное филе выкладываем на овощи и сбрызгиваем соком 0,25 лимона. Помидоры выкладываем на рыбу, сбрызгиваем оставшимся маслом, посыпаем базиликом и отправляем в духовку ещё на 20 минут.

Рыба, запечённая с молодой картошкой, кабачками и помидорами, готова. Рукколу освобождаем от нижней части стебля, промываем, обсушиваем и выкладываем на рыбу. Рыбу с картошкой и кабачками сбрызгиваем соком оставшегося лимона и подаём к столу.

Приятного аппетита!

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Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Вкусные блюда, Блюда с рыбы, Запеченная рыба.

Автор:

Телеграф
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