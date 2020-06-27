Рецепт дня: Рыба, запечённая с молодой картошкой, кабачками и помидорами

Картофель предварительно отваривается, после чего запекается с кабачками до полуготовности, а затем с помидорами, рыбным филе и базиликом запекается до готовности. Рыба с овощами получается очень вкусной и ароматной.
Ингредиенты
Филе пангасиуса (или тилапии) - 700 г
Картофель молодой - 800 г
Кабачки молодые - 600 г (3 шт.)
Помидоры - 250 г (4 шт.)
Лимон - 0,5 шт.
Базилик сушёный - 10 г (1 ст. ложка)
Перец чёрный молотый - 0,5 ч. ложки (по вкусу)
Соль - 1 ч. ложка (по вкусу)
Масло оливковое - 50 мл + для смазывания формы
Для подачи:
Приготовление
1 Молодой картофель очищаем, заливаем водой, добавляем 0,5 ч. ложки соли и отвариваем в течение 10 минут после закипания. Включаем духовку для разогрева до 200 градусов.
2 Кабачки разрезаем пополам, а затем вдоль на 4 части.
3 По истечении времени из кастрюли с картофелем сливаем воду. Форму для запекания смазываем маслом. Картофель выкладываем в форму.
4 Кабачки равномерно выкладываем на картофель, посыпаем 0,5 ч. ложки соли и молотым перцем. Поливаем оливковым маслом (30 мл) и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.
5 Помидоры разрезаем на 4 части.
6 По истечении 30 минут вынимаем из духовки форму с картофелем и кабачками. Рыбное филе выкладываем на овощи и сбрызгиваем соком 0,25 лимона. Помидоры выкладываем на рыбу, сбрызгиваем оставшимся маслом, посыпаем базиликом и отправляем в духовку ещё на 20 минут.
Рыба, запечённая с молодой картошкой, кабачками и помидорами, готова. Рукколу освобождаем от нижней части стебля, промываем, обсушиваем и выкладываем на рыбу. Рыбу с картошкой и кабачками сбрызгиваем соком оставшегося лимона и подаём к столу.
Приятного аппетита!