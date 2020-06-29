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Рецепт дня: Хек, запечённый с молодой картошкой и оливками
Рецепт дня: Хек, запечённый с молодой картошкой и оливками

Рецепт дня: Хек, запечённый с молодой картошкой и оливками

Рецепт дня: Хек, запечённый с молодой картошкой и оливками
Обновлено 05:09 Сегодня Телеграф
Хек, запечённый с молодой картошкой и оливками, – аромат сытного обеда или ужина в уютном в доме.

Сочетание специй, сметаны и лимона придает новый, неповторимый вкус привычным продуктам. А простота приготовления порадует бо́льшим количеством свободного времени на дела вне кухни.

Ингредиенты

  • Хек – 500 г

  • Картофель молодой – 700 г

  • Оливки зелёные (без косточек) – 100 г

  • Сметана – 3 ст. ложки

  • Молодой чеснок – 5-6 зубчиков

  • Лимон – 0,5 шт.

  • Соль – по вкусу

  • Перец чёрный молотый – 1 щепотка

  • Пряности для рыбы – 0,5 ч. ложки

  • Сушёный чеснок – 0,5 ч. ложки

  • Сушёные пряные травы – 0,5 ч. ложки

Приготовление

1 Картофель очистить, вымыть, отварить до полуготовности 7-10 минут в подсоленной воде. Разогреть духовку до 180 градусов.

2 Хек вымыть, очистить, отрезать плавники, порезать на кусочки. Посолить, поперчить, добавить сушеный чеснок, пряности для рыбы и 1,5 ст. ложки сметаны.

3 Перемешать рыбу и выложить в форму, смазанную растительным маслом.

4 В картофель добавить оставшуюся сметану, посолить, поперчить, добавить сухие травы. Перемешать.

5 Отправить картофель в противень к рыбе. Выложить оливки и 4 зубчика чеснока.

Рецепт дня: Рыба, запечённая с молодой картошкой, кабачками и помидорами

6 Запекать при 180 градусах 40 минут.

7 Зелень и 2 зубчика чеснока нарезать, цедру натереть. Перемешать.

8 Посыпать картофель с рыбой этой смесью.

Подавать с ломтиками лимона.

Приятного аппетита!

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Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Вкусные блюда, Хек, Блюда с рыбы.

Автор:

Телеграф
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