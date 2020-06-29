Рецепт дня: Хек, запечённый с молодой картошкой и оливками

Хек, запечённый с молодой картошкой и оливками, – аромат сытного обеда или ужина в уютном в доме.

Сочетание специй, сметаны и лимона придает новый, неповторимый вкус привычным продуктам. А простота приготовления порадует бо́льшим количеством свободного времени на дела вне кухни.

Ингредиенты

Хек – 500 г

Картофель молодой – 700 г

Оливки зелёные (без косточек) – 100 г

Сметана – 3 ст. ложки

Молодой чеснок – 5-6 зубчиков

Лимон – 0,5 шт.

Соль – по вкусу

Перец чёрный молотый – 1 щепотка

Пряности для рыбы – 0,5 ч. ложки

Сушёный чеснок – 0,5 ч. ложки

Сушёные пряные травы – 0,5 ч. ложки

Приготовление

1 Картофель очистить, вымыть, отварить до полуготовности 7-10 минут в подсоленной воде. Разогреть духовку до 180 градусов.

2 Хек вымыть, очистить, отрезать плавники, порезать на кусочки. Посолить, поперчить, добавить сушеный чеснок, пряности для рыбы и 1,5 ст. ложки сметаны.

3 Перемешать рыбу и выложить в форму, смазанную растительным маслом.

4 В картофель добавить оставшуюся сметану, посолить, поперчить, добавить сухие травы. Перемешать.

5 Отправить картофель в противень к рыбе. Выложить оливки и 4 зубчика чеснока.

6 Запекать при 180 градусах 40 минут.

7 Зелень и 2 зубчика чеснока нарезать, цедру натереть. Перемешать.

8 Посыпать картофель с рыбой этой смесью.

Подавать с ломтиками лимона.

Приятного аппетита!