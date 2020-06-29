Рецепт дня: Хек, запечённый с молодой картошкой и оливками

Сочетание специй, сметаны и лимона придает новый, неповторимый вкус привычным продуктам. А простота приготовления порадует бо́льшим количеством свободного времени на дела вне кухни.
Ингредиенты
Хек – 500 г
Картофель молодой – 700 г
Оливки зелёные (без косточек) – 100 г
Сметана – 3 ст. ложки
Молодой чеснок – 5-6 зубчиков
Лимон – 0,5 шт.
Соль – по вкусу
Перец чёрный молотый – 1 щепотка
Пряности для рыбы – 0,5 ч. ложки
Сушёный чеснок – 0,5 ч. ложки
Сушёные пряные травы – 0,5 ч. ложки
Приготовление
1 Картофель очистить, вымыть, отварить до полуготовности 7-10 минут в подсоленной воде. Разогреть духовку до 180 градусов.
2 Хек вымыть, очистить, отрезать плавники, порезать на кусочки. Посолить, поперчить, добавить сушеный чеснок, пряности для рыбы и 1,5 ст. ложки сметаны.
3 Перемешать рыбу и выложить в форму, смазанную растительным маслом.
4 В картофель добавить оставшуюся сметану, посолить, поперчить, добавить сухие травы. Перемешать.
5 Отправить картофель в противень к рыбе. Выложить оливки и 4 зубчика чеснока.
6 Запекать при 180 градусах 40 минут.
7 Зелень и 2 зубчика чеснока нарезать, цедру натереть. Перемешать.
8 Посыпать картофель с рыбой этой смесью.
Подавать с ломтиками лимона.
Приятного аппетита!