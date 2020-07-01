Рецепт дня: нежный мясной рулет со шпинатом и сыром

Свиной рулет фаршированный шпинатом и сыром. Просто пальчики оближешь! Нереально вкусное мясо!
Ингредиенты:
Свиная шея - 1 кг
Соль, перец - по вкусу
Русская горчица - 2 ч.л + 1 ч.л (в конце)
Чеснок - 2 зубчика
Для начинки:
Шпинат - 150 г.
Растительное масло - 20 мл
Сливки - 50 мл
Соль, перец - по вкусу
Сыр моцарелла - 50 г.
Для соуса:
Красный лук - 1/2 шт.
Грибы белые - 100 г.
Чеснок - 1 зубчик
Сливочное масло - 15 г.
Растительное масло - 20 мл
Сливки 12% - 200 мл
Cоль, перец - по вкусу
Приготовление:
Раскрыть мясо и замариновать. Сделать начинку из шпината.
Выложить готовую начинку на мясо, натереть сыр, завернуть рулетом. Связать ниткой рулет.
Запечь в духовке при 220 градусов 40 минут.
Сделать соус к мясу на основе грибов.
Спустя 40 минут достать мясо из духовки и помазать горчицей сверху. Запечь еще 20 минут.
Подавать мясо охлажденным.
Приятного аппетита!