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Рецепт дня: нежный мясной рулет со шпинатом и сыром

Рецепт дня: нежный мясной рулет со шпинатом и сыром
Обновлено 03:59 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com
Вкусный рецепт запеченного мяса в духовке хоть на праздник, хоть на каждый день.

Свиной рулет фаршированный шпинатом и сыром. Просто пальчики оближешь! Нереально вкусное мясо!

Ингредиенты:

  • Свиная шея - 1 кг

  • Соль, перец - по вкусу

  • Русская горчица - 2 ч.л + 1 ч.л (в конце)

  • Чеснок - 2 зубчика

Для начинки:

  • Шпинат - 150 г.

  • Растительное масло - 20 мл

  • Сливки - 50 мл

  • Соль, перец - по вкусу

  • Сыр моцарелла - 50 г.

Для соуса:

  • Красный лук - 1/2 шт.

  • Грибы белые - 100 г.

  • Чеснок - 1 зубчик

  • Сливочное масло - 15 г.

  • Растительное масло - 20 мл

  • Сливки 12% - 200 мл

  • Cоль, перец - по вкусу

Приготовление: 

Раскрыть мясо и замариновать. Сделать начинку из шпината.

Выложить готовую начинку на мясо, натереть сыр, завернуть рулетом. Связать ниткой рулет.

Запечь в духовке при 220 градусов 40 минут.

Сделать соус к мясу на основе грибов.

Спустя 40 минут достать мясо из духовки и помазать горчицей сверху. Запечь еще 20 минут.

Подавать мясо охлажденным.

Приятного аппетита!

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Рецепт, Мясо, Приготовление, Рецепт дня.

Автор:

Телеграф
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