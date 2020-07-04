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Рецепт дня: баклажаны по-тайски
Рецепт дня: баклажаны по-тайски

Рецепт дня: баклажаны по-тайски

Рецепт дня: баклажаны по-тайски
Обновлено 04:56 Сегодня Телеграф vkusnopoedim.temaretik.com Фото: vkusnopoedim.temaretik.com
Ароматные баклажаны по-тайски. Овощное летнее рагу - вкусно, быстро, просто и полезно.

Подходит для вегетарианцев. Сохраняйте себе рецепт в кулинарную книгу и делитесь со своими близкими. Этот рецепт нравится абсолютно всем.

Ингредиенты:

  • Баклажан (крупный) - 1 шт.

  • Вода - 100 мл

  • Соль - 1 щепотка

  • Болгарский перец - 1 шт.

  • Морковь - 1 шт.

  • Перец острый чили - 1/2 шт.

  • Оливковое масло - 1 ст.л

  • Соль, смесь перцев - по вкусу

  • Помидор (большой) - 1 шт.

  • Соевый соус - 1,5 ст.л

  • Базилик свежий - 10 г.

  • Чеснок - 3 зубчика

  • Кинза - по вкусу

Приготовление:

Подготовить все овощи, нарезать.

Баклажан сперва замочить в подсоленной воде на 20 минут.

Обжарить овощи постепенно.

Добавить в конце чеснок, травы и соевый соус.

Подробное приготовление смотрите в видео-рецепте на этой странице

 

Приятного аппетита!!!

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Все по теме:

Кулинария, Приготовление, Баклажаны, Рецепт дня, Рнцепт.

Автор:

Телеграф
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