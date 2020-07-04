Рецепт дня: баклажаны по-тайски

Подходит для вегетарианцев. Сохраняйте себе рецепт в кулинарную книгу и делитесь со своими близкими. Этот рецепт нравится абсолютно всем.
Ингредиенты:
Баклажан (крупный) - 1 шт.
Вода - 100 мл
Соль - 1 щепотка
Болгарский перец - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Перец острый чили - 1/2 шт.
Оливковое масло - 1 ст.л
Соль, смесь перцев - по вкусу
Помидор (большой) - 1 шт.
Соевый соус - 1,5 ст.л
Базилик свежий - 10 г.
Чеснок - 3 зубчика
Кинза - по вкусу
Приготовление:
Подготовить все овощи, нарезать.
Баклажан сперва замочить в подсоленной воде на 20 минут.
Обжарить овощи постепенно.
Добавить в конце чеснок, травы и соевый соус.
Подробное приготовление смотрите в видео-рецепте на этой странице
Приятного аппетита!!!