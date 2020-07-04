Рецепт дня: баклажаны по-тайски

Ароматные баклажаны по-тайски. Овощное летнее рагу - вкусно, быстро, просто и полезно.

Подходит для вегетарианцев. Сохраняйте себе рецепт в кулинарную книгу и делитесь со своими близкими. Этот рецепт нравится абсолютно всем.

Ингредиенты:

Баклажан (крупный) - 1 шт.

Вода - 100 мл

Соль - 1 щепотка

Болгарский перец - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Перец острый чили - 1/2 шт.

Оливковое масло - 1 ст.л

Соль, смесь перцев - по вкусу

Помидор (большой) - 1 шт.

Соевый соус - 1,5 ст.л

Базилик свежий - 10 г.

Чеснок - 3 зубчика

Кинза - по вкусу

Приготовление:

Подготовить все овощи, нарезать.

Баклажан сперва замочить в подсоленной воде на 20 минут.

Обжарить овощи постепенно.

Добавить в конце чеснок, травы и соевый соус.

Подробное приготовление смотрите в видео-рецепте на этой странице

Приятного аппетита!!!