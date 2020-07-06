Рецепт дня: Вкуснятина на завтрак из яиц за 5 минут

Ингредиенты:
Яйца - 5 шт.
Мука - 130 грамм
Молоко - 230 мл.
Соль - 0.5 ч.л.
Масло сливочное - 10 грамм
Твердый сыр - 150 грамм
Зелень укропа и петрушки - 15 грамм
Помидоры - 100 грамм
Колбаса - 100 грамм
Приготовление:
1.Вбиваем в миску 5 яиц,вливаем 230 мл. молока, добавляем 130 грамм муки, ипол чайной ложки соли, и хорошо перемешиваем. Сюда же измельчаем 15 грамм зелени укропа и петрушки, нарезаем 100 грамм колбасы и помидоров, перемешиваем.
2. Разогреваем сковороду, и смазываем дно сливочным маслом, наливаем немного теста и распределяем по всей поверхности.
3.Жарим блинчик с одной стороны на среднем огне около минуты, затем переворачиваем, посыпаем сыром, складываем пополам и выкладываем на тарелку! Из данного количества теста получается 6 блинчиков.
Вот такое ароматное и вкусное блюдо получилось на завтрак!
Приятного аппетита!