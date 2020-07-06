Рецепт дня: Вкуснятина на завтрак из яиц за 5 минут

Вкусный и простой рецепт быстрого завтрака из доступных ингредиентов.

Ингредиенты:

Яйца - 5 шт.

Мука - 130 грамм

Молоко - 230 мл.

Соль - 0.5 ч.л.

Масло сливочное - 10 грамм

Твердый сыр - 150 грамм

Зелень укропа и петрушки - 15 грамм

Помидоры - 100 грамм

Колбаса - 100 грамм

Приготовление:

1.Вбиваем в миску 5 яиц,вливаем 230 мл. молока, добавляем 130 грамм муки, ипол чайной ложки соли, и хорошо перемешиваем. Сюда же измельчаем 15 грамм зелени укропа и петрушки, нарезаем 100 грамм колбасы и помидоров, перемешиваем.

2. Разогреваем сковороду, и смазываем дно сливочным маслом, наливаем немного теста и распределяем по всей поверхности.

3.Жарим блинчик с одной стороны на среднем огне около минуты, затем переворачиваем, посыпаем сыром, складываем пополам и выкладываем на тарелку! Из данного количества теста получается 6 блинчиков.

Вот такое ароматное и вкусное блюдо получилось на завтрак!

Приятного аппетита!