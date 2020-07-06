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Рецепт дня: Вкуснятина на завтрак из яиц за 5 минут
Рецепт дня: Вкуснятина на завтрак из яиц за 5 минут

Рецепт дня: Вкуснятина на завтрак из яиц за 5 минут

Рецепт дня: Вкуснятина на завтрак из яиц за 5 минут
Обновлено 05:19 Сегодня Телеграф vkusnopoedim.temaretik.com Фото: vkusnopoedim.temaretik.com
Вкусный и простой рецепт быстрого завтрака из доступных ингредиентов.

Ингредиенты:

  • Яйца - 5 шт.

  • Мука - 130 грамм

  • Молоко - 230 мл.

  • Соль - 0.5 ч.л.

  • Масло сливочное - 10 грамм

  • Твердый сыр - 150 грамм

  • Зелень укропа и петрушки - 15 грамм

  • Помидоры - 100 грамм

  • Колбаса - 100 грамм

Приготовление:

1.Вбиваем в миску 5 яиц,вливаем 230 мл. молока, добавляем 130 грамм муки, ипол чайной ложки соли, и хорошо перемешиваем. Сюда же измельчаем 15 грамм зелени укропа и петрушки, нарезаем 100 грамм колбасы и помидоров, перемешиваем.

2. Разогреваем сковороду, и смазываем дно сливочным маслом, наливаем немного теста и распределяем по всей поверхности.

3.Жарим блинчик с одной стороны на среднем огне около минуты, затем переворачиваем, посыпаем сыром, складываем пополам и выкладываем на тарелку! Из данного количества теста получается 6 блинчиков.

Вот такое ароматное и вкусное блюдо получилось на завтрак!

Приятного аппетита!

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Рецепт, Кулинария, Приготовление, Рецепт дня.

Автор:

Телеграф
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