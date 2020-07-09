Рецепт дня: вкуснейшие котлеты из гречки

Ингредиенты (на 6 небольших котлет):
Гречка - 100 г.
Вода - 200 мл
Лук - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Манная крупа - 1 ч.л
Крахмал кукурузный - 1 ч.л
Панировочные сухари - 100 г.
Соль, смесь перцев - по вкусу
Масло (для жарки) - 50 мл
Приготовление:
Отварить гречку или же обжарить на медленном огне в течении 5 минут, а затем отварить. Таким образом гречка приготовиться быстрее.
Сделать пассировку.
Смешать все ингредиенты, заправить специями. Перебить блендером и сделать котлеты.
Обжарить в сухарях.
Всем приятного аппетита!