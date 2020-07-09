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Рецепт дня: вкуснейшие котлеты из гречки

Рецепт дня: вкуснейшие котлеты из гречки
Обновлено 03:57 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com
Гречневые котлеты - вкусно, полезно, дешево. Очень простой рецепт домашних котлет без мяса. Невозможно не полюбить. Съедается моментально.

Ингредиенты (на 6 небольших котлет):

  • Гречка - 100 г.

  • Вода - 200 мл

  • Лук - 1 шт.

  • Морковь - 1 шт.

  • Манная крупа - 1 ч.л

  • Крахмал кукурузный - 1 ч.л

  • Панировочные сухари - 100 г.

  • Соль, смесь перцев - по вкусу

  • Масло (для жарки) - 50 мл

Приготовление: 

Отварить гречку или же обжарить на медленном огне в течении 5 минут, а затем отварить. Таким образом гречка приготовиться быстрее.

Сделать пассировку.

Смешать все ингредиенты, заправить специями. Перебить блендером и сделать котлеты.

Обжарить в сухарях.

Всем приятного аппетита!

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Все по теме:

Рецепт, Кулинария, Вкусные блюда, Котлеты, Рецепт дня.

Автор:

Телеграф
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