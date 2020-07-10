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Рецепт дня: Маффины из кабачков, с помидорами и сырной начинкой

Рецепт дня: Маффины из кабачков, с помидорами и сырной начинкой
Обновлено 05:11 Сегодня Телеграф
Такие красивые овощные кексики с аппетитной начинкой из расплавленного сыра - отличная закуска "на все случаи жизни"!

Оригинальная выпечка - нежные, сочные маффины из кабачков, с помидорами и сырной начинкой. Приготовить их очень легко и много времени не отнимет.

Ингредиенты

  • Кабачок - 250-300 г (1 шт.)

  • Помидор - 150-200 г (1 шт.)

  • Сыр твёрдый - 100 г

  • Мука пшеничная - 140 г

  • Яйца - 3 шт.

  • Разрыхлитель теста - 1 ч. ложка (без горки)

  • Чеснок сушёный - 1/3 ч. ложки

  • Соль - по вкусу

  • Перец чёрный молотый - по вкусу

  • Масло растительное (для смазывания формы) - 1 ст. ложка

Приготовление

1 Тесто для кабачковых маффинов готовится достаточно быстро, поэтому духовку лучше заранее включить разогреваться до 180 градусов.

2 Кабачок вымыть и обсушить. Натереть кабачок на средней тёрке и хорошенько отжать от сока.

3 В глубокой миске соединить яйца, соль, молотый перец и сушёный чеснок.

4 Разболтать яйца при помощи венчика или вилки.

5 Переложить в миску кабачок, отжатый от сока.

6 Помидоры вымыть, обсушить и нарезать мелкими кубиками. Слить с нарезанных помидоров лишнюю жидкость. Переложить помидоры в миску.

7 Добавить пшеничную муку и разрыхлитель.

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8 Тщательно перемешать. Тесто должно получиться довольно густым и спадать с ложки или венчика комочком. Мука и сочность овощей могут отличаться, так что если тесто получается жидковатым, подсыпьте ещё немного муки.

9 Сыр нарезать крупными кубиками. Мне понадобилось 9 кубиков - ровно по количеству маффинов.

10 Форму для маффинов смазать растительным маслом. Выложить тесто в каждую ячейку, заполняя её примерно до половины. В центр каждой ячейки с тестом выложить по кубику сыра, слегка погружая в тесто.

11 Выложить в каждую ячейку ещё немного теста так, чтобы покрыть сыр. У меня форма-планшет на 6 маффинов, поэтому я выпекала маффины два раза.

12 Выпекать маффины в заранее разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-35 минут, до "сухой шпажки".

Нежные, сочные кабачковые маффины, с помидорами и сырной начинкой, готовы.

Слегка остудить маффины, извлечь из формочек и подать к столу.

Приятного аппетита!

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Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Вкусные рецепты, Рецепты с кабачков.

Автор:

Телеграф
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