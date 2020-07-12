Рецепт дня: Запеканка из кабачков с рисом и мясными котлетами

В результате мы получаем овощной гарнир с рисом и мясное блюдо – два в одном. Помимо прочего, вкус этого блюда просто изумительный – стоит один раз попробовать, и вы будете готовить его достаточно часто.

Запеканка из кабачков с рисом и мясными котлетами с сырной начинкой – это полноценное блюдо, которое можно приготовить довольно быстро и легко.

Ингредиенты

Для запеканки:

Кабачки – 400 г

Сыр твёрдый – 100 г

Яйца – 2 шт.

Рис (в сухом виде) – 80 г

Чеснок – 2 зубчика

Соль – по вкусу

Перец чёрный молотый – по вкусу

Паприка молотая – 1 ч. ложка

Травы прованские сушёные (смесь) – 1 ч. ложка

Вода – 160 мл

Масло растительное - для смазывания формы

Для котлет:

Фарш мясной – 300 г

Лук репчатый – 80 г

Сыр твёрдый – 50 г

Соль – 1 ч. ложка

Перец чёрный молотый – 1/3 ч. ложки

Приготовление

1 Кабачки натереть на средней тёрке и обязательно хорошо отжать жидкость.

2 Рис тщательно промыть, переложить в кастрюлю, влить 160 мл воды (соотношение риса и воды 1:2). Варить рис до готовности - 12-15 минут.

3 Сыр (100 г) натереть на самой мелкой тёрке.

4 В миске соединить отварной рис, натёртые сыр и кабачок.

5 Добавить 2 яйца.

6 Всыпать паприку, соль и молотый перец по вкусу. Чеснок очистить, пропустить через пресс и добавить в миску.

7 Тщательно перемешать кабачковую массу - она не должна быть жидкой. Включить духовку для разогрева до 180 градусов.

8 Лук мелко нарезать или пюрировать при помощи блендера.

9 В подходящей ёмкости соединить фарш и лук, добавить соль и молотый перец.

10 Хорошо вымешать фарш руками, несколько раз его отбить, чтобы фарш стал более плотным.

11 Нарезать сыр небольшими кубиками. (Размер и количество кубиков сыра регулировать для равномерного распределения на весь фарш – по количеству котлет.) Взять немного фарша, сформировать лепёшку, в центр поместить кусочек сыра.

12 Сформировать шарик (котлету) с сыром внутри. Аналогично поступить с оставшимся фаршем и сыром.

13 Форму для запекания смазать растительным маслом, равномерно разложить кабачковую массу и выложить в неё мясные шарики, слегка утопив. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

14 Запеканка из кабачков с рисом и мясными котлетами готова.

15 Разрезать запеканку на порционные кусочки и подать к столу самостоятельно или со сметаной, свежими овощами, зеленью.

Приятного вам аппетита!