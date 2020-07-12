Рецепт дня: Запеканка из кабачков с рисом и мясными котлетами

Запеканка из кабачков с рисом и мясными котлетами с сырной начинкой – это полноценное блюдо, которое можно приготовить довольно быстро и легко.
Ингредиенты
Для запеканки:
Кабачки – 400 г
Сыр твёрдый – 100 г
Яйца – 2 шт.
Рис (в сухом виде) – 80 г
Чеснок – 2 зубчика
Соль – по вкусу
Перец чёрный молотый – по вкусу
Паприка молотая – 1 ч. ложка
Травы прованские сушёные (смесь) – 1 ч. ложка
Вода – 160 мл
Масло растительное - для смазывания формы
Для котлет:
Фарш мясной – 300 г
Лук репчатый – 80 г
Сыр твёрдый – 50 г
Соль – 1 ч. ложка
Перец чёрный молотый – 1/3 ч. ложки
Приготовление
1 Кабачки натереть на средней тёрке и обязательно хорошо отжать жидкость.
2 Рис тщательно промыть, переложить в кастрюлю, влить 160 мл воды (соотношение риса и воды 1:2). Варить рис до готовности - 12-15 минут.
3 Сыр (100 г) натереть на самой мелкой тёрке.
4 В миске соединить отварной рис, натёртые сыр и кабачок.
5 Добавить 2 яйца.
6 Всыпать паприку, соль и молотый перец по вкусу. Чеснок очистить, пропустить через пресс и добавить в миску.
7 Тщательно перемешать кабачковую массу - она не должна быть жидкой. Включить духовку для разогрева до 180 градусов.
8 Лук мелко нарезать или пюрировать при помощи блендера.
9 В подходящей ёмкости соединить фарш и лук, добавить соль и молотый перец.
10 Хорошо вымешать фарш руками, несколько раз его отбить, чтобы фарш стал более плотным.
11 Нарезать сыр небольшими кубиками. (Размер и количество кубиков сыра регулировать для равномерного распределения на весь фарш – по количеству котлет.) Взять немного фарша, сформировать лепёшку, в центр поместить кусочек сыра.
12 Сформировать шарик (котлету) с сыром внутри. Аналогично поступить с оставшимся фаршем и сыром.
13 Форму для запекания смазать растительным маслом, равномерно разложить кабачковую массу и выложить в неё мясные шарики, слегка утопив. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.
14 Запеканка из кабачков с рисом и мясными котлетами готова.
15 Разрезать запеканку на порционные кусочки и подать к столу самостоятельно или со сметаной, свежими овощами, зеленью.
Приятного вам аппетита!