Рецепт дня: Мясные фрикадельки, запеченные с гречкой

Гречневая каша прекрасно сочетается с мясными фрикадельками, а томат-паста придаёт блюду насыщенность и немного кислинки. Духовка делает большую часть работы, а вы получаете сразу и фрикадельки, и гарнир к ним.
Ингредиенты:
Фарш мясной - 500 г
Крупа гречневая - 200 г
Хлеб (или булка) - 60 г (3 ломтика)
Лук репчатый - 150 г (2 шт.)
Томатная паста - 1 ст. ложка
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Лавровый лист - 2 шт.
Вода (кипяток) - 500 мл
Петрушка свежая (для подачи) - 1-2 веточки
Приготовление
1. Подготовить ингредиенты. Вскипятить воду любым способом.
2. Лук очистить, промыть и нарезать кубиками. Нарезанный лук разделить на 2 части.
3. Хлеб размочить в небольшом количестве воды.
4. В миску выложить фарш, половину лука и отжатый хлеб, добавить молотый перец, соль. Всё хорошо перемешать руками.
5. Из фарша сформировать небольшие шарики. Выложить на разогретую с растительным маслом сковороду. Обжарить фрикадельки с двух сторон (до появления румяной корочки) и выложить на тарелку.
На оставшемся в сковороде масле обжарить вторую часть лука пару минут.
6. Гречку тщательно промыть, выложить в сковороду и перемешать.
7. Добавить томатную пасту, обжарить всё 1-2 минуты.
8. Содержимое сковороды выложить в форму для запекания, разровнять. Сверху в произвольной форме выложить фрикадельки.
9. Воду (кипяток) посолить по вкусу и залить фрикадельки с гречкой. Добавить лавровый лист. Форму накрыть фольгой и поставить в духовку.
10. Запекать при 200 градусах около 45 минут, до готовности гречки (ориентируйтесь по своей духовке).
15. Готовые мясные фрикадельки, запечённые с гречкой, разложить по тарелкам. По желанию посыпать измельчённой петрушкой и подавать к столу.
Приятного аппетита!