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Рецепт дня: Мясные фрикадельки, запеченные с гречкой

Рецепт дня: Мясные фрикадельки, запеченные с гречкой
Обновлено 04:15 Сегодня Телеграф
Простое и сытное блюдо в духовке для ужина.

Гречневая каша прекрасно сочетается с мясными фрикадельками, а томат-паста придаёт блюду насыщенность и немного кислинки. Духовка делает большую часть работы, а вы получаете сразу и фрикадельки, и гарнир к ним.

Ингредиенты:

  • Фарш мясной - 500 г

  • Крупа гречневая - 200 г

  • Хлеб (или булка) - 60 г (3 ломтика)

  • Лук репчатый - 150 г (2 шт.)

  • Томатная паста - 1 ст. ложка

  • Соль - по вкусу

  • Перец чёрный молотый - по вкусу

  • Лавровый лист - 2 шт.

  • Вода (кипяток) - 500 мл

  • Петрушка свежая (для подачи) - 1-2 веточки

Приготовление

1. Подготовить ингредиенты. Вскипятить воду любым способом.

2. Лук очистить, промыть и нарезать кубиками. Нарезанный лук разделить на 2 части.

3. Хлеб размочить в небольшом количестве воды.

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4. В миску выложить фарш, половину лука и отжатый хлеб, добавить молотый перец, соль. Всё хорошо перемешать руками.

5. Из фарша сформировать небольшие шарики. Выложить на разогретую с растительным маслом сковороду. Обжарить фрикадельки с двух сторон (до появления румяной корочки) и выложить на тарелку.

На оставшемся в сковороде масле обжарить вторую часть лука пару минут.

6. Гречку тщательно промыть, выложить в сковороду и перемешать.

7. Добавить томатную пасту, обжарить всё 1-2 минуты.

8. Содержимое сковороды выложить в форму для запекания, разровнять. Сверху в произвольной форме выложить фрикадельки.

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9. Воду (кипяток) посолить по вкусу и залить фрикадельки с гречкой. Добавить лавровый лист. Форму накрыть фольгой и поставить в духовку.

10. Запекать при 200 градусах около 45 минут, до готовности гречки (ориентируйтесь по своей духовке).

15. Готовые мясные фрикадельки, запечённые с гречкой, разложить по тарелкам. По желанию посыпать измельчённой петрушкой и подавать к столу.

Мясные фрикадельки

Приятного аппетита!

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Рецепты, Рецепт дня, Фрикадельки.

Автор:

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