Рецепт дня: Мясные фрикадельки, запеченные с гречкой

Простое и сытное блюдо в духовке для ужина.

Гречневая каша прекрасно сочетается с мясными фрикадельками, а томат-паста придаёт блюду насыщенность и немного кислинки. Духовка делает большую часть работы, а вы получаете сразу и фрикадельки, и гарнир к ним.

Ингредиенты:

Фарш мясной - 500 г

Крупа гречневая - 200 г

Хлеб (или булка) - 60 г (3 ломтика)

Лук репчатый - 150 г (2 шт.)

Томатная паста - 1 ст. ложка

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по вкусу

Лавровый лист - 2 шт.

Вода (кипяток) - 500 мл

Петрушка свежая (для подачи) - 1-2 веточки

Приготовление

1. Подготовить ингредиенты. Вскипятить воду любым способом.

2. Лук очистить, промыть и нарезать кубиками. Нарезанный лук разделить на 2 части.

3. Хлеб размочить в небольшом количестве воды.

4. В миску выложить фарш, половину лука и отжатый хлеб, добавить молотый перец, соль. Всё хорошо перемешать руками.

5. Из фарша сформировать небольшие шарики. Выложить на разогретую с растительным маслом сковороду. Обжарить фрикадельки с двух сторон (до появления румяной корочки) и выложить на тарелку.

На оставшемся в сковороде масле обжарить вторую часть лука пару минут.

6. Гречку тщательно промыть, выложить в сковороду и перемешать.

7. Добавить томатную пасту, обжарить всё 1-2 минуты.

8. Содержимое сковороды выложить в форму для запекания, разровнять. Сверху в произвольной форме выложить фрикадельки.

9. Воду (кипяток) посолить по вкусу и залить фрикадельки с гречкой. Добавить лавровый лист. Форму накрыть фольгой и поставить в духовку.

10. Запекать при 200 градусах около 45 минут, до готовности гречки (ориентируйтесь по своей духовке).

15. Готовые мясные фрикадельки, запечённые с гречкой, разложить по тарелкам. По желанию посыпать измельчённой петрушкой и подавать к столу.

Приятного аппетита!