Рецепт дня: Мороженое "Cникерс"

Кусочек такого мороженого принесет спасительную прохладу в летнюю жару.

Мороженое "Сникерс" - невероятно вкусный десерт, перед которым невозможно устоять. В составе этого мороженого - нежная карамель, много жареного арахиса и нуга.

Ингредиенты

Для карамельного соуса:

Сливки 33% - 110 мл

Арахис жареный - 100 г (или по вкусу)

Сахар - 80 г

Масло сливочное - 40 г

Соль - 1 щепотка (по желанию)

Для мороженого:

Сливки 33% - 300 мл

Арахис жареный - 120 г

Сахар - 60 г

Мёд (инвертный сироп) - 75 г

Белки яичные - 2 шт.

Вода - 40 мл

Для подачи:

Шоколад - по вкусу

Мята свежая - несколько листиков

Приготовление

1 В сотейник с толстым дном высыпьте весь сахар. Растопите сахар до получения карамели янтарного цвета. В процессе растапливания сахар не мешайте, а наклоняйте сотейник в разные стороны, чтобы процесс шёл равномерно.

2 Сливки доведите до кипения на плите или в микроволновке. Очень аккуратно, так как смесь будет сильно бурлить, влейте горячие сливки в карамель. Тщательно перемешайте.

3 Проварите карамель на небольшом огне в течение пары минут.

4 Снимите карамель с огня и добавьте в неё сливочное масло. Размешайте до полной однородности.

5 В самом конце добавьте щепотку соли и перемешайте.

6 Готовую карамель процедите через сито (можно этот шаг пропустить, если вы уверены, что в карамели не осталось ни единого комочка сахара), добавьте жареный арахис и перемешайте.

7 Форму (у меня обычная форма для выпечки кекса размером 24х9х5 см) выстелите бумагой для выпечки. Распределите по дну формы слой арахиса в карамели. Дайте слою полностью остыть и отправьте форму в морозильную камеру для застывания.

8 Приготовьте мороженое.

9 Для начала приготовьте арахисовую пасту. Для экономии времени и сил пасту можно взять сразу готовую. Чтобы приготовить арахисовую пасту, жареный арахис засыпьте в чашу кухонного комбайна.

10 Включите комбайн и измельчите арахис до состояния пасты. Однородность пасты будет зависеть от мощности вашего комбайна. Во время измельчения комбайн время от времени останавливайте и лопаткой соскребайте налипшие крошки со стенок и дна чаши. Готовую пасту отложите в сторону.

11 Приготовьте нугу. Для сиропа в сотейнике соедините сахар, мёд (можете заменить его инвертным сиропом) и воду.

12 Поставьте сотейник на огонь и варите сироп до температуры 131 °С. Если вдруг у вас нет термометра, тогда варите сироп до пробы на твёрдый шарик. Для этого в стакан налейте ледяную воду и капните в неё сироп. Если сироп застынет в твёрдый шарик, значит он готов.

13 Когда сироп будет практически готов, взбейте яичные белки до плотной пены.

14 Не прекращая взбивать, маленькими порциями, не попадая на венчики миксера, влейте в яичные белки готовый сироп. После того как влили весь сироп, продолжайте взбивать до получения очень плотной стабильной массы, которая будет обволакивать венчики миксера.

15 В полученную нугу в два приёма введите арахисовую пасту. Вмешивать пасту можете миксером на минимальных оборотах или лопаткой. Полученной массе дайте полностью остыть.

16 Жирные сливки перелейте в ёмкость для взбивания (и ёмкость, и сливки, и даже венчики для взбивания должны быть холодными) и взбейте их до пышности.

17 В несколько приемов вмешайте взбитые сливки в остывшую нугу с арахисовой пастой.

18 Полученную массу распределите поверх слоя карамели с арахисом. Форму накройте сверху плёнкой и отправьте в морозильную камеру на 4-6 часов.

19 Как только мороженое замёрзнет, его можно подавать к столу!

Отрезаете себе кусочек и наслаждаетесь! При желании перед подачей мороженое "Сникерс" можно полить растопленным шоколадом и украсить листиками мяты!

Приятного аппетита!