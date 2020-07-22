Рецепт дня: Мороженое "Cникерс"

Мороженое "Сникерс" - невероятно вкусный десерт, перед которым невозможно устоять. В составе этого мороженого - нежная карамель, много жареного арахиса и нуга.
Ингредиенты
Для карамельного соуса:
Сливки 33% - 110 мл
Арахис жареный - 100 г (или по вкусу)
Сахар - 80 г
Масло сливочное - 40 г
Соль - 1 щепотка (по желанию)
Для мороженого:
Сливки 33% - 300 мл
Арахис жареный - 120 г
Сахар - 60 г
Мёд (инвертный сироп) - 75 г
Белки яичные - 2 шт.
Вода - 40 мл
Для подачи:
Шоколад - по вкусу
Мята свежая - несколько листиков
Приготовление
1 В сотейник с толстым дном высыпьте весь сахар. Растопите сахар до получения карамели янтарного цвета. В процессе растапливания сахар не мешайте, а наклоняйте сотейник в разные стороны, чтобы процесс шёл равномерно.
2 Сливки доведите до кипения на плите или в микроволновке. Очень аккуратно, так как смесь будет сильно бурлить, влейте горячие сливки в карамель. Тщательно перемешайте.
3 Проварите карамель на небольшом огне в течение пары минут.
4 Снимите карамель с огня и добавьте в неё сливочное масло. Размешайте до полной однородности.
5 В самом конце добавьте щепотку соли и перемешайте.
6 Готовую карамель процедите через сито (можно этот шаг пропустить, если вы уверены, что в карамели не осталось ни единого комочка сахара), добавьте жареный арахис и перемешайте.
7 Форму (у меня обычная форма для выпечки кекса размером 24х9х5 см) выстелите бумагой для выпечки. Распределите по дну формы слой арахиса в карамели. Дайте слою полностью остыть и отправьте форму в морозильную камеру для застывания.
8 Приготовьте мороженое.
9 Для начала приготовьте арахисовую пасту. Для экономии времени и сил пасту можно взять сразу готовую. Чтобы приготовить арахисовую пасту, жареный арахис засыпьте в чашу кухонного комбайна.
10 Включите комбайн и измельчите арахис до состояния пасты. Однородность пасты будет зависеть от мощности вашего комбайна. Во время измельчения комбайн время от времени останавливайте и лопаткой соскребайте налипшие крошки со стенок и дна чаши. Готовую пасту отложите в сторону.
11 Приготовьте нугу. Для сиропа в сотейнике соедините сахар, мёд (можете заменить его инвертным сиропом) и воду.
12 Поставьте сотейник на огонь и варите сироп до температуры 131 °С. Если вдруг у вас нет термометра, тогда варите сироп до пробы на твёрдый шарик. Для этого в стакан налейте ледяную воду и капните в неё сироп. Если сироп застынет в твёрдый шарик, значит он готов.
13 Когда сироп будет практически готов, взбейте яичные белки до плотной пены.
14 Не прекращая взбивать, маленькими порциями, не попадая на венчики миксера, влейте в яичные белки готовый сироп. После того как влили весь сироп, продолжайте взбивать до получения очень плотной стабильной массы, которая будет обволакивать венчики миксера.
15 В полученную нугу в два приёма введите арахисовую пасту. Вмешивать пасту можете миксером на минимальных оборотах или лопаткой. Полученной массе дайте полностью остыть.
16 Жирные сливки перелейте в ёмкость для взбивания (и ёмкость, и сливки, и даже венчики для взбивания должны быть холодными) и взбейте их до пышности.
17 В несколько приемов вмешайте взбитые сливки в остывшую нугу с арахисовой пастой.
18 Полученную массу распределите поверх слоя карамели с арахисом. Форму накройте сверху плёнкой и отправьте в морозильную камеру на 4-6 часов.
19 Как только мороженое замёрзнет, его можно подавать к столу!
Отрезаете себе кусочек и наслаждаетесь! При желании перед подачей мороженое "Сникерс" можно полить растопленным шоколадом и украсить листиками мяты!
Приятного аппетита!