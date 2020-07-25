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Рецепт дня: Запеканка из баклажанов и кабачков, с сыром и свежим базиликом

Рецепт дня: Запеканка из баклажанов и кабачков, с сыром и свежим базиликом
Обновлено 07:02 Сегодня Телеграф
Запеканка по этому рецепту слегка напоминает итальянскую кухню, поэтому результат ожидаемо порадует её поклонников.

Очень вкусное и оригинальное овощное блюдо – запеканка из баклажанов и кабачков, с сыром и свежим базиликом, в яичной заливке. Поверьте, друзья, это достойно высоких похвал!

Ингредиенты

  • Баклажаны – 350 г

  • Кабачки – 350 г

  • Сыр твёрдый – 200 г

  • Яйца – 200 г (5 шт.)

  • Масло растительное – 60 мл

  • Базилик свежий – 3 веточки

  • Соль – по вкусу

  • Перец чёрный молотый – по вкусу

Приготовление

1 Баклажаны очистить от кожуры, можно с помощью овощечистки.

2 Нарезать баклажаны тонкими пластинами.

3 Сковороду хорошо разогреть, влить немного масла, выложить часть баклажанов и обжарить с каждой стороны по 2-3 минуты, до румяной корочки. Если у вас есть несколько сковородок, удобнее использовать, например, сразу две, так процесс пойдет быстрее.

4 Нарезать кабачки тонкими пластинами.

5 Яйца взболтать при помощи венчика.

6 Базилик сполоснуть, после нарезать мелко и добавить в миску с яйцами. Сюда же всыпать щепотку соли и перец по вкусу.

7 Хорошо всё перемешать.

8 Весь твёрдый сыр натереть на средней тёрке.

9 Теперь прогреть духовку, установив температуру 180 градусов. Параллельно подготовить форму - смазать растительным маслом. Выложить слой баклажанов в форму. Этот, и все последующие слои, можете дополнительно посолить по вкусу.

10 Сыр визуально разделить примерно на 5 частей. Посыпать баклажаны частью сыра.

11 Поверх сыра уложить слой пластин кабачка.

12 Слой кабачков также присыпать частью сыра.

13 Поверх вылить половину яичной смеси. После снова выложить слой баклажанов и посыпать сыром. Повторить слой кабачков и посыпать сыром. Залить овощи остатками яичной массы.

14 Посыпать оставшимся сыром.

15 Запечатать форму фольгой, запекать 15 минут.

16 Спустя время фольгу снять, запекать ещё 5-7 минут, до румяной корочки.

Запеканка из баклажанов и кабачков, с сыром и свежим базиликом, готова.

Нравится подавать блюдо к столу со свежими листьями базилика, можно добавить черри. К такой аппетитной запеканке будет кстати чашечка ароматного кофе либо даже бокал вкусного вина.

Приятного вам аппетита!

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Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Баклажаны, Вкусные блюда.

Автор:

Телеграф
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