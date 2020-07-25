Рецепт дня: Запеканка из баклажанов и кабачков, с сыром и свежим базиликом

Очень вкусное и оригинальное овощное блюдо – запеканка из баклажанов и кабачков, с сыром и свежим базиликом, в яичной заливке. Поверьте, друзья, это достойно высоких похвал!
Ингредиенты
Баклажаны – 350 г
Кабачки – 350 г
Сыр твёрдый – 200 г
Яйца – 200 г (5 шт.)
Масло растительное – 60 мл
Базилик свежий – 3 веточки
Соль – по вкусу
Перец чёрный молотый – по вкусу
Приготовление
1 Баклажаны очистить от кожуры, можно с помощью овощечистки.
2 Нарезать баклажаны тонкими пластинами.
3 Сковороду хорошо разогреть, влить немного масла, выложить часть баклажанов и обжарить с каждой стороны по 2-3 минуты, до румяной корочки. Если у вас есть несколько сковородок, удобнее использовать, например, сразу две, так процесс пойдет быстрее.
4 Нарезать кабачки тонкими пластинами.
5 Яйца взболтать при помощи венчика.
6 Базилик сполоснуть, после нарезать мелко и добавить в миску с яйцами. Сюда же всыпать щепотку соли и перец по вкусу.
7 Хорошо всё перемешать.
8 Весь твёрдый сыр натереть на средней тёрке.
9 Теперь прогреть духовку, установив температуру 180 градусов. Параллельно подготовить форму - смазать растительным маслом. Выложить слой баклажанов в форму. Этот, и все последующие слои, можете дополнительно посолить по вкусу.
10 Сыр визуально разделить примерно на 5 частей. Посыпать баклажаны частью сыра.
11 Поверх сыра уложить слой пластин кабачка.
12 Слой кабачков также присыпать частью сыра.
13 Поверх вылить половину яичной смеси. После снова выложить слой баклажанов и посыпать сыром. Повторить слой кабачков и посыпать сыром. Залить овощи остатками яичной массы.
14 Посыпать оставшимся сыром.
15 Запечатать форму фольгой, запекать 15 минут.
16 Спустя время фольгу снять, запекать ещё 5-7 минут, до румяной корочки.
Запеканка из баклажанов и кабачков, с сыром и свежим базиликом, готова.
Нравится подавать блюдо к столу со свежими листьями базилика, можно добавить черри. К такой аппетитной запеканке будет кстати чашечка ароматного кофе либо даже бокал вкусного вина.
Приятного вам аппетита!