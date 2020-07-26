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Рецепт дня: Яичница с фаршем и помидорами (в духовке)
Рецепт дня: Яичница с фаршем и помидорами (в духовке)

Рецепт дня: Яичница с фаршем и помидорами (в духовке)

Рецепт дня: Яичница с фаршем и помидорами (в духовке)
Обновлено 07:05 Сегодня Телеграф
Такая необычная яичница, запечённая с фаршем и помидорами - эффектно, а главное очень вкусно!

Сытный и оригинальный завтрак - яичница с фаршем и овощами. Приготовление этой красивой "мясной яичницы" совсем несложное и много времени не отнимает.

Ингредиенты

  • Яйца - 2 шт.

  • Фарш мясной - 250 г

  • Помидор - 120 г (1 шт.)

  • Лук репчатый - 60 г

  • Паприка сладкая молотая - 1 ч. ложка

  • Соль - по вкусу

  • Перец чёрный молотый - по вкусу

  • Масло растительное (для жарки) - 2 ст. ложки

  • Укроп свежий (для подачи) - 3-4 веточки

Приготовление

1 Фарш подойдёт любой - куриный, свиной, говяжий или смешанный. Помидор и укроп промойте и обсушите. Яичница с фаршем готовится достаточно быстро, поэтому духовку стоит заранее включить разогреваться до температуры 180 градусов.

2 Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. В сковороде разогрейте растительное масло, выложите лук и, периодически помешивая, обжарьте на среднем огне примерно 5-7 минут, до золотистости.

3 Увеличьте огонь до максимума, добавьте фарш и перемешайте.

4 Обжаривайте, постоянно помешивая и разбивая комочки, примерно 5 минут, до изменения (побеления) цвета фарша.

5 Помидор нарежьте небольшими кубиками, добавьте в сковороду и перемешайте.

6 Убавьте огонь до среднего и обжаривайте всё примерно 5 минут.

7 Добавьте паприку, соль и перец. Перемешайте и снимите с огня.

8 Переложите фарш с овощами в форму для запекания (у меня форма диаметром 18 см). Разровняйте фарш и сделайте два углубления для яиц.

9 Разбейте в каждое углубление по яйцу. Посолите и поперчите.

10 Отправьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 10-15 минут, до желаемой готовности яиц.

Укроп мелко порубите ножом.

Сытная яичница с фаршем и овощами готова. Подавайте её к столу, по желанию присыпав измельчённым укропом.

Приятного аппетита!

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Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Яичница, Вкусные блюда.

Автор:

Телеграф
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