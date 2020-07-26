Рецепт дня: Яичница с фаршем и помидорами (в духовке)

Сытный и оригинальный завтрак - яичница с фаршем и овощами. Приготовление этой красивой "мясной яичницы" совсем несложное и много времени не отнимает.
Ингредиенты
Яйца - 2 шт.
Фарш мясной - 250 г
Помидор - 120 г (1 шт.)
Лук репчатый - 60 г
Паприка сладкая молотая - 1 ч. ложка
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Масло растительное (для жарки) - 2 ст. ложки
Укроп свежий (для подачи) - 3-4 веточки
Приготовление
1 Фарш подойдёт любой - куриный, свиной, говяжий или смешанный. Помидор и укроп промойте и обсушите. Яичница с фаршем готовится достаточно быстро, поэтому духовку стоит заранее включить разогреваться до температуры 180 градусов.
2 Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. В сковороде разогрейте растительное масло, выложите лук и, периодически помешивая, обжарьте на среднем огне примерно 5-7 минут, до золотистости.
3 Увеличьте огонь до максимума, добавьте фарш и перемешайте.
4 Обжаривайте, постоянно помешивая и разбивая комочки, примерно 5 минут, до изменения (побеления) цвета фарша.
5 Помидор нарежьте небольшими кубиками, добавьте в сковороду и перемешайте.
6 Убавьте огонь до среднего и обжаривайте всё примерно 5 минут.
7 Добавьте паприку, соль и перец. Перемешайте и снимите с огня.
8 Переложите фарш с овощами в форму для запекания (у меня форма диаметром 18 см). Разровняйте фарш и сделайте два углубления для яиц.
9 Разбейте в каждое углубление по яйцу. Посолите и поперчите.
10 Отправьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 10-15 минут, до желаемой готовности яиц.
Укроп мелко порубите ножом.
Сытная яичница с фаршем и овощами готова. Подавайте её к столу, по желанию присыпав измельчённым укропом.
Приятного аппетита!