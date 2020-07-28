Рецепт дня: Сырный омлет в духовке

Простой и питательный завтрак с воздушной текстурой - нежнейший сырный омлет.

Благодаря запеканию в духовке омлет получается пышным, а добавление большого количества сыра обеспечивает приятный аромат и насыщенный вкус.

Ингредиенты

Сыр сулугуни - 200 г

Яйца - 6 шт.

Молоко - 120 мл

Масло растительное - 1 ст. ложка

Соль - щепотка

Масло сливочное (для смазывания формы) - 25 г

Приготовление

1 Сыр натираем на крупной тёрке.

2 В глубокую миску разбиваем яйца и добавляем соль.

3 Тщательно перемешиваем до полного соединения желтков и белков.

4 Вливаем растительное масло и молоко. Перемешиваем.

5 Добавляем натёртый сыр.

6 Перемешиваем.

7 Форму обильно смазываем сливочным маслом. Переливаем яично-сырную смесь в форму. Готовим омлет с сыром в духовке при 180 градусах примерно 45 минут, до золотистой корочки.

8 Затем достаём готовый омлет с сыром из духовки и слегка остужаем.

9 Извлекаем из формы, нарезаем порционными кусочками и подаём к столу.

Приятного аппетита!