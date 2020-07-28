Рецепт дня: Сырный омлет в духовке

Благодаря запеканию в духовке омлет получается пышным, а добавление большого количества сыра обеспечивает приятный аромат и насыщенный вкус.
Ингредиенты
Сыр сулугуни - 200 г
Яйца - 6 шт.
Молоко - 120 мл
Масло растительное - 1 ст. ложка
Соль - щепотка
Масло сливочное (для смазывания формы) - 25 г
Приготовление
1 Сыр натираем на крупной тёрке.
2 В глубокую миску разбиваем яйца и добавляем соль.
3 Тщательно перемешиваем до полного соединения желтков и белков.
4 Вливаем растительное масло и молоко. Перемешиваем.
5 Добавляем натёртый сыр.
6 Перемешиваем.
7 Форму обильно смазываем сливочным маслом. Переливаем яично-сырную смесь в форму. Готовим омлет с сыром в духовке при 180 градусах примерно 45 минут, до золотистой корочки.
8 Затем достаём готовый омлет с сыром из духовки и слегка остужаем.
9 Извлекаем из формы, нарезаем порционными кусочками и подаём к столу.
Приятного аппетита!