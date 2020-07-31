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Рецепт дня: Творожная запеканка "Оригинальная"

Рецепт дня: Творожная запеканка "Оригинальная"
Обновлено 06:55 Сегодня Телеграф
Вкусная, нежная и необычная творожная запеканка получается по этому рецепту.

"Оригинальная" творожная запеканка состоит из двух слоев - творожного и сметанного, который больше напоминает нежный сливочный крем. Вроде все очень просто, но по вкусу оригинально. Присоединяйтесь!

Ингредиенты:

Для творожного слоя:

  • Творог - 400 г

  • Яйцо - 1 шт.

  • Крахмал кукурузный - 20 г

  • Сахар - 80 г

  • Ванилин - 1 щепотка

  • Соль - 1 щепотка

Для сметанного слоя:

  • Сметана (жирностью не ниже 20%) - 300 г

  • Желток - 1 шт.

  • Сахар - 50 г

  • Крахмал кукурузный - 10 г

  • Ванилин - 1 щепотка

Для смазывания формы:

  • Масло сливочное

Приготовление

1. Подготавливаем продукты для творожного (5% жирности) слоя.

2. К творогу добавляем соль, ванилин, сахар, яйцо и пробиваем погружным блендером до однородности, чтобы совсем не было комочков.

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Добавляем крахмал и перемешиваем (лопаткой или снова погружным блендером). Масса должна получиться однородной, кремообразной.

3. Выпекать нужно в разъемной форме диаметром 16 см. Дно и бока формы смазать сливочным маслом и проложить пергаментом.

4. Выливаем творожную массу в форму, разравниваем. Отправляем в духовку, заранее разогретую до 160 градусов, на 25-30 минут.

Тем временем готовим второй слой - сметанный.

5. К сметане (20% жирности) добавляем желток, ванилин, сахар и все хорошо перемешиваем. Добавляем крахмал и снова перемешиваем.

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6. Когда творожный слой будет готов (во время выпечки он может слегка вздуться или приподняться - ничего страшного, через секунд 30 запеканка опадет сама), сразу выливаем на него сметанный слой. И снова отправляем в духовку на 15 минут при температуре 160 градусов.

7. По истечении времени верх запеканки будет слегка подрагивать, как у чизкейка.

Оставляем творожную запеканку в выключенной, но с приоткрытой дверцей духовке до полного остывания.

Затем творожно-сметанную запеканку желательно на пару часов (или на ночь) убрать в холодильник, обернув пищевой пленкой.

Всем отличного настроения и приятного чаепития!

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Все по теме:

Рецепты, Запеканка, Творожная запеканка, Рецепт дня.

Автор:

Телеграф
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