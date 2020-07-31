Рецепт дня: Творожная запеканка "Оригинальная"

"Оригинальная" творожная запеканка состоит из двух слоев - творожного и сметанного, который больше напоминает нежный сливочный крем. Вроде все очень просто, но по вкусу оригинально. Присоединяйтесь!
Ингредиенты:
Для творожного слоя:
Творог - 400 г
Яйцо - 1 шт.
Крахмал кукурузный - 20 г
Сахар - 80 г
Ванилин - 1 щепотка
Соль - 1 щепотка
Для сметанного слоя:
Сметана (жирностью не ниже 20%) - 300 г
Желток - 1 шт.
Сахар - 50 г
Крахмал кукурузный - 10 г
Ванилин - 1 щепотка
Для смазывания формы:
Приготовление
1. Подготавливаем продукты для творожного (5% жирности) слоя.
2. К творогу добавляем соль, ванилин, сахар, яйцо и пробиваем погружным блендером до однородности, чтобы совсем не было комочков.
Добавляем крахмал и перемешиваем (лопаткой или снова погружным блендером). Масса должна получиться однородной, кремообразной.
3. Выпекать нужно в разъемной форме диаметром 16 см. Дно и бока формы смазать сливочным маслом и проложить пергаментом.
4. Выливаем творожную массу в форму, разравниваем. Отправляем в духовку, заранее разогретую до 160 градусов, на 25-30 минут.
Тем временем готовим второй слой - сметанный.
5. К сметане (20% жирности) добавляем желток, ванилин, сахар и все хорошо перемешиваем. Добавляем крахмал и снова перемешиваем.
6. Когда творожный слой будет готов (во время выпечки он может слегка вздуться или приподняться - ничего страшного, через секунд 30 запеканка опадет сама), сразу выливаем на него сметанный слой. И снова отправляем в духовку на 15 минут при температуре 160 градусов.
7. По истечении времени верх запеканки будет слегка подрагивать, как у чизкейка.
Оставляем творожную запеканку в выключенной, но с приоткрытой дверцей духовке до полного остывания.
Затем творожно-сметанную запеканку желательно на пару часов (или на ночь) убрать в холодильник, обернув пищевой пленкой.
Всем отличного настроения и приятного чаепития!