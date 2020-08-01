Рецепт дня: Тушеная куриная печень с цветной капустой

Куриная печень и цветная капуста получаются очень нежными, мягенькими и просто тают во рту. Обязательно приготовьте!
Ингредиенты:
Печень куриная - 300 г
Капуста цветная - 200 г
Лук репчатый (крупный) - 100 г (0,5 шт.)
Сметана - 2 ст. ложки
Мука - 1 ст. ложка
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Масло подсолнечное (для жарки) - 40 мл
Петрушка свежая (для подачи) - 1-2 веточки
Приготовление
1. Подготовьте необходимые ингредиенты.
Цветную капусту разберите на соцветия и промойте.
2. В кастрюле вскипятите воду (400 мл), выложите капусту и варите её 4 минуты после повторного закипания. Затем откиньте капусту на дуршлаг и слейте воду.
3. Пока варится цветная капуста, куриную печень промойте, обсушите и разрежьте на половинки. Обваляйте кусочки печени в муке.
4. В сковороде разогрейте подсолнечное масло и обжарьте печень минуты 3.
5. Лук очистите, промойте и нарежьте мелкими кубиками. Добавьте лук к печени.
6. Обжарьте печень с луком минуты 3, до прозрачности лука. Затем выложите в сковороду отваренную цветную капусту.
Пару минут обжарьте куриную печень с капустой на сильном огне.
7. Добавьте сметану, соль и чёрный молотый перец. Перемешайте всё и тушите блюдо под крышкой на медленном огне в течение 5-7 минут.
Тушёная куриная печень с цветной капустой готова. Подавайте блюдо к столу в горячем виде с гарниром или как самостоятельное блюдо, при желании украсив измельчённой петрушкой.
Приятного аппетита!