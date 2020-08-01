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Рецепт дня: Тушеная куриная печень с цветной капустой

Рецепт дня: Тушеная куриная печень с цветной капустой
Обновлено 06:59 Сегодня Телеграф
Куриная печень, тушенная с цветной капустой, луком и сметаной, - простое и полезное блюдо для семейного обеда или ужина.

Куриная печень и цветная капуста получаются очень нежными, мягенькими и просто тают во рту. Обязательно приготовьте!

Ингредиенты:

  • Печень куриная - 300 г

  • Капуста цветная - 200 г

  • Лук репчатый (крупный) - 100 г (0,5 шт.)

  • Сметана - 2 ст. ложки

  • Мука - 1 ст. ложка

  • Соль - по вкусу

  • Перец чёрный молотый - по вкусу

  • Масло подсолнечное (для жарки) - 40 мл

  • Петрушка свежая (для подачи) - 1-2 веточки

Приготовление

1. Подготовьте необходимые ингредиенты.

Цветную капусту разберите на соцветия и промойте.

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2. В кастрюле вскипятите воду (400 мл), выложите капусту и варите её 4 минуты после повторного закипания. Затем откиньте капусту на дуршлаг и слейте воду.

3. Пока варится цветная капуста, куриную печень промойте, обсушите и разрежьте на половинки. Обваляйте кусочки печени в муке.

4. В сковороде разогрейте подсолнечное масло и обжарьте печень минуты 3.

5. Лук очистите, промойте и нарежьте мелкими кубиками. Добавьте лук к печени.

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6. Обжарьте печень с луком минуты 3, до прозрачности лука. Затем выложите в сковороду отваренную цветную капусту.

Пару минут обжарьте куриную печень с капустой на сильном огне.

7. Добавьте сметану, соль и чёрный молотый перец. Перемешайте всё и тушите блюдо под крышкой на медленном огне в течение 5-7 минут.

Тушёная куриная печень с цветной капустой готова. Подавайте блюдо к столу в горячем виде с гарниром или как самостоятельное блюдо, при желании украсив измельчённой петрушкой.

Приятного аппетита!

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Рецепты, Печень, Цветная капуста, Куриная печень, Рецепт дня.

Автор:

Телеграф
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