Рецепт дня: Кюкю с зеленью (на сковороде)

Обилие зелени в этом блюде не только насытит организм витаминами утром, но и поднимет настроение своим ярким и необычным видом.
Ингредиенты:
Яйца - 6 шт.
Шпинат свежий - 100 г
Петрушка свежая - 40 г
Укроп свежий - 30 г
Лук зелёный - 30 г
Масло сливочное - 30 г
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Приготовление
1. Подготавливаем продукты. Всю зелень промываем и мелко нарезаем.
2. В глубокую миску разбиваем яйца, добавляем соль и перец.
Взбиваем венчиком.
3. В яйца добавляем мелко нарезанную зелень и хорошо перемешиваем.
4. В сковороде растапливаем сливочное масло.
5. Выкладываем яичную массу с зеленью в сковороду. Накрываем крышкой и готовим кюкю со шпинатом, зеленым луком, петрушкой и укропом на небольшом огне, пока яйца полностью не схватятся, примерно 7-8 минут.
По желанию подаём кюкю со свежими овощами и сметаной.
Приятного аппетита!