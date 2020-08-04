Рецепт дня: Кюкю с зеленью (на сковороде)

Оригинальный и простой завтрак на скорую руку - кюкю со шпинатом, зелёным луком, петрушкой и укропом.

Обилие зелени в этом блюде не только насытит организм витаминами утром, но и поднимет настроение своим ярким и необычным видом.

Ингредиенты:

Яйца - 6 шт.

Шпинат свежий - 100 г

Петрушка свежая - 40 г

Укроп свежий - 30 г

Лук зелёный - 30 г

Масло сливочное - 30 г

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по вкусу

Приготовление

1. Подготавливаем продукты. Всю зелень промываем и мелко нарезаем.

2. В глубокую миску разбиваем яйца, добавляем соль и перец.

Взбиваем венчиком.

3. В яйца добавляем мелко нарезанную зелень и хорошо перемешиваем.

4. В сковороде растапливаем сливочное масло.

5. Выкладываем яичную массу с зеленью в сковороду. Накрываем крышкой и готовим кюкю со шпинатом, зеленым луком, петрушкой и укропом на небольшом огне, пока яйца полностью не схватятся, примерно 7-8 минут.

По желанию подаём кюкю со свежими овощами и сметаной.

Приятного аппетита!