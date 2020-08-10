Рецепт дня: Армянский салат из печеных овощей

Для ускорения процесса приготовления овощей в духовке, заверните каждый овощ в аллюминевую пищевую фольгу и поставьте на 20 минут в разогретую духовку.
Ингредиенты:
5 средних баклажанов
4 больших разноцветных сладких перца
1 средняя сладкая луковица
1 зубчик чеснока
небольшой пучок кинзы
сок 1 лимона
соль, свежемолотый черный перец
оливковое масло
Приготовление
Шаг 1
Включите все конфорки на плите и положите прямо на них баклажаны и перцы. Обжигайте овощи до полного обугливания кожицы, переворачивая их. Либо запекайте овощи под грилем в разогретой до максимальной температуры духовке до тех пор, пока их кожица не обуглится. Готовые овощи сразу опускайте в холодную подсоленную воду.
Шаг 2
Снимите кожицу с баклажанов и перцев, удалите плодоножки и семена у перцев, крупно нарежьте мякоть и положите в миску.
Шаг 3
У зелени удалите жесткие стебли. Чеснок, лук и зелень измельчите ножом, добавьте подготовленные баклажаны и перец, посолите, поперчите и перемешайте. Заправьте салат соком лимона и маслом и подавайте.
Приятного аппетита!