Рецепт дня: Армянский салат из печеных овощей

Запеченные овощи полезное и вкусное блюдо. Такой салат хорошо приготовить во время пикника с шашлыком или мясом на гриле, но и дома его готовить очень просто.

Для ускорения процесса приготовления овощей в духовке, заверните каждый овощ в аллюминевую пищевую фольгу и поставьте на 20 минут в разогретую духовку.

Ингредиенты:

5 средних баклажанов

4 больших разноцветных сладких перца

1 средняя сладкая луковица

1 зубчик чеснока

небольшой пучок кинзы

сок 1 лимона

соль, свежемолотый черный перец

оливковое масло

Приготовление

Шаг 1

Включите все конфорки на плите и положите прямо на них баклажаны и перцы. Обжигайте овощи до полного обугливания кожицы, переворачивая их. Либо запекайте овощи под грилем в разогретой до максимальной температуры духовке до тех пор, пока их кожица не обуглится. Готовые овощи сразу опускайте в холодную подсоленную воду.

Шаг 2

Снимите кожицу с баклажанов и перцев, удалите плодоножки и семена у перцев, крупно нарежьте мякоть и положите в миску.

Шаг 3

У зелени удалите жесткие стебли. Чеснок, лук и зелень измельчите ножом, добавьте подготовленные баклажаны и перец, посолите, поперчите и перемешайте. Заправьте салат соком лимона и маслом и подавайте.

Приятного аппетита!