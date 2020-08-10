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Рецепт дня: Армянский салат из печеных овощей
Рецепт дня: Армянский салат из печеных овощей

Рецепт дня: Армянский салат из печеных овощей

Рецепт дня: Армянский салат из печеных овощей
Обновлено 07:04 Сегодня Телеграф
Запеченные овощи полезное и вкусное блюдо. Такой салат хорошо приготовить во время пикника с шашлыком или мясом на гриле, но и дома его готовить очень просто.

Для ускорения процесса приготовления овощей в духовке, заверните каждый овощ в аллюминевую пищевую фольгу и поставьте на 20 минут в разогретую духовку.

Ингредиенты:

  • 5 средних баклажанов

  • 4 больших разноцветных сладких перца

  • 1 средняя сладкая луковица

  • 1 зубчик чеснока

  • небольшой пучок кинзы

  • сок 1 лимона

  • соль, свежемолотый черный перец

  • оливковое масло

Приготовление

Шаг 1

Включите все конфорки на плите и положите прямо на них баклажаны и перцы. Обжигайте овощи до полного обугливания кожицы, переворачивая их. Либо запекайте овощи под грилем в разогретой до максимальной температуры духовке до тех пор, пока их кожица не обуглится. Готовые овощи сразу опускайте в холодную подсоленную воду.

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Шаг 2

Снимите кожицу с баклажанов и перцев, удалите плодоножки и семена у перцев, крупно нарежьте мякоть и положите в миску.

Шаг 3

У зелени удалите жесткие стебли. Чеснок, лук и зелень измельчите ножом, добавьте подготовленные баклажаны и перец, посолите, поперчите и перемешайте. Заправьте салат соком лимона и маслом и подавайте.

Приятного аппетита!

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Рецепты, Салат, Рецепт дня.

Автор:

Телеграф
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