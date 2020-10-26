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Конфеты или смерть: судья "Мастер Шеф" поделился рецептом тыквенного печенья на Хэллоуин

Конфеты или смерть: судья "Мастер Шеф" поделился рецептом тыквенного печенья на Хэллоуин
Обновлено 21:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram Эктора Хименес-Браво

В ночь с 31 октября на 1 ноября празднуют популярный во всем мире "страшный" праздник - Хэллоуин. Так как он выпадает на субботу, то в украинцев есть время хорошенько подготовиться: украсить дом необычными украшениями, купить или сшить яркие и жуткие костюмы, а также приготовить вкусные угощения для всей семьи!

Накануне праздника судья известного кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил порадовать своих фанатов и выложить на своей странице в Инстаграме интересный рецепт домашнего тыквенного печенья. Свой пост кулинар сопроводил фотографиями и коротким видео.

Какие ингредиенты понадобятся для печенья:

  • 1/2 стакана (115 г) сливочного масла, растопленного и слегка охлажденного;

  • 1/4 стакана (50 г) темно-коричневого сахара;

  • 1/2 стакана (100 г) сахара;

  • 1 ч. л. ванильного экстракта;

  • 6 ст. л. (86 г) тыквенного пюре;

  • 1,5 стакана (190 г) муки;

  • 1/4 ч. л. соли;

  • 1/4 ч. л. разрыхлителя;

  • 1/4 ч. л. пищевой соды;

  • 1 и 1/2 ч. л. молотой корицы;

  • 1/2 стакана (90 г) шоколадной стружки.

Приготовление:

1. Взбейте растопленное сливочное масло, коричневый сахар и сахарный песок в средней миске, чтобы не осталось комочков коричневого сахара. Взбейте ваниль и тыквенное пюре до однородности.

2. Смешайте в большой миске муку, соль, разрыхлитель, соду, корицу. Поместите влажные ингредиенты к сухим и перемешайте вместе большой ложкой или шпателем. Тесто получится очень мягким.

3. Добавьте 1/2 стакана шоколадной стружки. Она может не прилипать к тесту из-за растопленного масла, но сделайте все возможное, чтобы соединить их. Накройте тесто и охлаждайте в течение 30 минут (или до 3 дней). Охлаждение теста является обязательным для этого рецепта.

4. Достать тесто из холодильника. Разогрейте духовку до температуры 180 ° C. Застелите два больших листа пергаментной бумагой или силиконовыми коврами.

5. Сверните тесто в шарики, примерно 1,5 столовые ложки теста каждый. Разровняйте верхушки тестовых шаров. Выпекайте 11-12 минут.

6. Охлаждайте печенье на формах для выпечки не менее 10 минут, прежде чем перевести его на решетку для полного остывания. Чем дольше печенье охлаждается, тем лучше вкус!

Как ранее писал "Телеграф", известный кулинарный эксперт Татьяна Литвинова показала самый простой способ приготовления чиабатты.

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Все по теме:

Рецепты, Хэллоуин, Мастер-шеф, Эктор Хименес Браво.

Автор:

Телеграф
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