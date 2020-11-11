Пальчики оближешь: рецепт быстрого и вкусного завтрака от Лизы Глинской (Видео)

Победительница проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская активно ведет свой кулинарный блог, в котором делится различными рецептами блюд.

Завтрак – это главный прием пищи в день, и очень важно, чтобы он был питательным. Если Вы не знаете уже, чтобы его приготовить, Лиза Глинская пришла Вам на помощь вместе с вкусным омлетом-рулетом.

«Давайте забудем о приевшихся яичнице и бутербродах на завтрак и приготовим что-то необычное и вкусное, но не менее питательное?» - говорит Лиза.

Итак, рецепт омлета-рулета с овощами от Лизы Глинской.

Ингредиенты:

6 яиц

15 мл соевого соуса (1 ст. л.) или соль (по вкусу)

30-40 г красного перца (кусочек)

30-40 г желтого или зеленого перца (кусочек)

30-40 г кабачка (кусочек)

укроп (или другая зелень по вкусу)

10 г растительного масла (2 ч. л.)

острый красный перец чили (по желанию)

Приготовление

Мелко нарезаем перец, кабачок и укроп. Смешиваем яйца с соевый соусом.

На сковородку выливаем порцию яичной массы так, чтобы получился тонкий блин.

Выкладываем овощи на половину омлета и заворачиваем половину с овощами в рулет, оставляя другую половину незавернутой.

Сдвигаем омлет-рулет на край сковородки и выливаем еще одну порцию яичной массы, чтобы снова получился тонкий блин. И снова повторяем предыдущее действие.

Продолжаем выпекать омлет и сворачивать рулет, пока не закончится яичная масса и овощи. Готовый омлет-рулет нарезаем кусочками и подаем к столу.

Приятного аппетита!!!

Ранее, "Телеграф" рассказывал, как приготовить французский яблочный тарт Татен - вкусная "инструкция" от Лизы Глинской.