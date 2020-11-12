Скачать
Четверг, 12.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги 12 ноября: лечение Зеленского в Феофании и бойкот карантина выходного дня в Украине
Итоги 12 ноября: лечение Зеленского в Феофании и бойкот карантина выходного дня в Украине
Пашинян оправдался за капитуляцию Армении в Карабахе
Пашинян оправдался за капитуляцию Армении в Карабахе
"Эпицентр" прояснил, как собирается работать на выходных в карантин
"Эпицентр" прояснил, как собирается работать на выходных в карантин
Стал известен последний соперник сборной Украины по группе на Евро-2020
Стал известен последний соперник сборной Украины по группе на Евро-2020

Знакомьтесь, Жульен: победитель "Мастер Шефа" поделился рецептом французского блюда

Знакомьтесь, Жульен: победитель "Мастер Шефа" поделился рецептом французского блюда
Обновлено 20:48 Сегодня Телеграф Фото: instagram Евгения Клопотенко

Украинский кулинарный эксперт, победитель 5 сезона кулинарного проекта на телеканале СТБ "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко порадовал поклонников и поделился рецептом аппетитного французского жульена.

"Знакомьтесь, Жульен. Тот еще бабник, в меру секси, но довольно домашний и комфортный", - пошутил кулинар у себя на странице в Инстаграме.

Итак, как готовить:

"Нарезаете 2 зубчика чеснока, 1 луковица, 400 г грибов (шампиньоны или вешенки) и 240 г куриного филе (тонкими полосками). Разогреваете сковородку, добавляете смесь сливочного масла (20 г) и 1 ст.л. оливкового масла и обжариваем лук с чесноком (2-3 мин). Затем бросаете грибы и держите их 3-4 мин.

Следующей к этой вечериночке присоединяется курица. Добавляете соль и жарите еще 4-5 минут. Перекладываете жульен в большую форму. Заливаете сливками (50-100 мл), добавляете мускатный орех, свежемолотый перец и засыпаете сырами.

Пеките то божество 15-20 минут при температуре 180 градусов. Ешьте горячим и плавтесь от наслаждения".

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного завтрака - омлет-рулет от Елизаветы Глинской.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рецепты, Мастер-шеф, Евгений Клопотенко, Жульен.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ефремова "потеряли" по пути в колонию
02 «Людей не успевают отвозить в реанимацию, из палаты выжил только я»: украинец поразил рассказом о борьбе с COVID-19
03 "Эпицентр" заявил о "72-часовой пятнице" во время карантина выходного дня
04 Женщина родила дочь прямо на земле у закрытых дверей больницы в Черкассах (видео)
05 Сборная Украины бита в Польше: видеообзор матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Позняках в Киеве ДТП с тремя авто и пострадавшими: фото с места
На Позняках в Киеве ДТП с тремя авто и пострадавшими: фото с места
Заместитель Кернеса может усилить позиции в Харькове
Заместитель Кернеса может усилить позиции в Харькове
Во взятом Азербайджаном Шуши топчутся по флагам Карабаха (фото)
Во взятом Азербайджаном Шуши топчутся по флагам Карабаха (фото)
Несовершеннолетний на скутере устроил аварию в Киеве. Видео
Несовершеннолетний на скутере устроил аварию в Киеве. Видео
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь