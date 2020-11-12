Знакомьтесь, Жульен: победитель "Мастер Шефа" поделился рецептом французского блюда

Украинский кулинарный эксперт, победитель 5 сезона кулинарного проекта на телеканале СТБ "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко порадовал поклонников и поделился рецептом аппетитного французского жульена.

"Знакомьтесь, Жульен. Тот еще бабник, в меру секси, но довольно домашний и комфортный", - пошутил кулинар у себя на странице в Инстаграме.

Итак, как готовить:

"Нарезаете 2 зубчика чеснока, 1 луковица, 400 г грибов (шампиньоны или вешенки) и 240 г куриного филе (тонкими полосками). Разогреваете сковородку, добавляете смесь сливочного масла (20 г) и 1 ст.л. оливкового масла и обжариваем лук с чесноком (2-3 мин). Затем бросаете грибы и держите их 3-4 мин.

Следующей к этой вечериночке присоединяется курица. Добавляете соль и жарите еще 4-5 минут. Перекладываете жульен в большую форму. Заливаете сливками (50-100 мл), добавляете мускатный орех, свежемолотый перец и засыпаете сырами.

Пеките то божество 15-20 минут при температуре 180 градусов. Ешьте горячим и плавтесь от наслаждения".

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного завтрака - омлет-рулет от Елизаветы Глинской.