Как есть сладкое и при этом не поправляться: рецепт диетического торта

Вечная женская проблема – как есть и не поправляться. Особенно, когда это касается сладкого. Вот как отказать себе в кусочке тортика?
Диетолог Светлана Фус решила помочь «сладкоежкам на диете». Она поделилась отличным рецептом вкусного диетического тортика, который не прибавит лишних кг.
Ингредиенты:
Овсяные хлопья – 300 г
Мука пшеничная – 2 ст. л.
Яйца – 3 шт.
Банан – 2 шт.
Масло растительное – 4 ст. л.
Сахар – 30 г
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Ванильный сахар – 1 пакетик
Апельсины – 3 шт. (2 в начинку, 1 для украшения)
Творог нежирный – 400 г
Сметана 10% – 160 г
Приготовление:
Яйца взбейте с ванильным сахаром добела. Банан разомните вилкой. Добавьте к взбитым яйцам банан и растительное масло. Смешайте сухие ингредиенты и добавьте в тесто. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25 минут. Достаньте из духовки, остудите, разрежьте на 2 коржа.
Для крема перебейте в блендере творог, сметану, сахар и ванильный сахар. Нанесите творожный крем на 1 корж, накройте вторым. Обмажьте торт кремом сверху и по бокам. Украсьте апельсином.
Приятного аппетита!
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Также, «Телеграф» предлагает Вам знакомится с еще одним рецептом тортика - торт Карпатка от Лизы Глинской.