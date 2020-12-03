Полезные тарталетки: рецепт вкусного десерта от диетолога

Любите десерты, но переживаете о фигуре и не хотите набрать лишние кг? Решение этой «проблемы» очень простое – приготовьте себе не калорийную и полезную «вкусняшку».
Одним из таких рецептов на своей странице в Инстаграм поделилась диетолог Светлана Фус. Она предлагает Вам приготовить – полезные тарталетки с ягодами.
Ингредиенты (для тарталеток):
овсяные хлопья — 100 г
мука цельнозерновая — 30 г
кленовый сироп или сироп агавы — по вкусу
масло кокосовое — 25 г
корица — щепотка
соль — щепотка
Для начинки:
йогурт греческий —1 баночка
ягоды (или фрукты) —по вкусу
Приготовление:
Измельчить овсяные хлопья в блендере, сохраняя их текстуру. Высыпать овсяные хлопья в миску. Добавить муку, растопленное кокосовое масло, сироп агавы/кленовый, корицу и соль. Все тщательно перемешать.
Выложить тесто в маленькие силиконовые формочки для тарталеток, тщательно прижимая его к краям обратной стороной ложки.
Выпекать в предварительно разогретой до 160С духовке 15-20 минут.
В полностью остывшие тарталетки выложить немного йогурта и ягод/фруктов по вкусу.
Приятного аппетита!!!
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Ранее, «Телеграф» писал о еще одном рецепте от Светланы Фус – диетический тортик, который не навредит фигуре.