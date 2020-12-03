Полезные тарталетки: рецепт вкусного десерта от диетолога

Любите десерты, но переживаете о фигуре и не хотите набрать лишние кг? Решение этой «проблемы» очень простое – приготовьте себе не калорийную и полезную «вкусняшку».

Одним из таких рецептов на своей странице в Инстаграм поделилась диетолог Светлана Фус. Она предлагает Вам приготовить – полезные тарталетки с ягодами.

Ингредиенты (для тарталеток):

овсяные хлопья — 100 г

мука цельнозерновая — 30 г

кленовый сироп или сироп агавы — по вкусу

масло кокосовое — 25 г

корица — щепотка

соль — щепотка

Для начинки:

йогурт греческий —1 баночка

ягоды (или фрукты) —по вкусу

Приготовление:

Измельчить овсяные хлопья в блендере, сохраняя их текстуру. Высыпать овсяные хлопья в миску. Добавить муку, растопленное кокосовое масло, сироп агавы/кленовый, корицу и соль. Все тщательно перемешать.

Выложить тесто в маленькие силиконовые формочки для тарталеток, тщательно прижимая его к краям обратной стороной ложки.

Выпекать в предварительно разогретой до 160С духовке 15-20 минут.

В полностью остывшие тарталетки выложить немного йогурта и ягод/фруктов по вкусу.

Приятного аппетита!!!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, «Телеграф» писал о еще одном рецепте от Светланы Фус – диетический тортик, который не навредит фигуре.