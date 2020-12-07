Имбирные пряники на Рождество: интересный рецепт от победительницы "Мастер Шеф" (видео)

Победительница и судья популярного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская, которая не устает делиться своими знаниями с поклонниками кулинарного творчества, представила новый рецепт традиционных рождественских пряников, которые украсят любой праздничный стол как маленькой, так и большой семьи!

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Рецепт имбирных пряников

Тесто:

100 г сахара (1-я часть)

100 мл воды (кипяток)

150 г сахара (2-я часть)

80 г сливочного масла

100 г меда

5 г соды

40 г желтка

500 г муки

Микс пряностей:

кардамон

гвоздика

бадьян

имбирь

корица

Выпекаем в духовке при 175 градусах, 12-15 минут

Айсинг:

200 г сахарной пудры

30 г белка

15 мл лимоного сока

Водорастворимый краситель

Приготовим тесто:

1. Высыпаем в сотейник с толстым дном сахар, растапливаем его до состояния карамели, перемешиваем термостабильной лопаткой.

2. Добавляем кипяток,

3. Засыпаем вторую часть сахара, перемешиваем.

4. Добавляем сливочное масло

5. Мед, соду, желток. Перемешиваем.

6. Добавляем карамельную массу в муку, замешиваем тесто.

7. Добавляем микс пряностей.

8. Раскатываем тесто и убираем в холодильник на 12 часов. Толщина теста 0.8-1 см.

9. Вынимаем тесто из холодильника, вырезаем формы, выкладываем на противень с пергаментом и выпекаем при температуре 175 градусов, 12-15 минут.

Приготовим айсинг:

1. Смешиваем сахарную пудру с белком, добавляем 1 ст л лимонного сока, добавляем водорастворимый краситель, перемешиваем. Закладываем в кондитерский мешок.

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