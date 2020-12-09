Диетолог рассказал, как приготовить диетический крем-суп за 15 минут

Капуста и брынза – вроде бы не так уж друг другу и подходят, а вот крем-суп из них получается просто отличный̆. Приготовление этого блюда гарантированно подарит вам новые гастрономические эмоции и ощущения, обещает диетолог Светлана Фус.
Крем-суп из капусты и брынзы можно приготовить за 15 минут. А если сливки в рецепте заменить молоком, то суп получится почти диетическим.⠀
Ингредиенты: ⠀
цветная капуста – 0,5 кг⠀
яичный желток – 1 шт.⠀
брынза – 30 гр. на порцию⠀
сливочное масло – 20 гр.⠀
сливки 10%- 50 гр.⠀
молоко – 100 гр.⠀
соль – по вкусу⠀
перец – по вкусу⠀⠀
Способ приготовления: ⠀
Сначала вымойте качан цветной капусты. Разделите его на соцветия и варите в течение 10 минут.⠀
Вытащите почти готовые соцветия и сцедите воду. В той же кастрюле растопите сливочное масло и добавьте туда 1 стакан холодной воды. Готовьте на среднем огне 5 минут.⠀
Добавьте в кастрюлю соцветия, залейте молоком и готовьте так еще 5-7 минут.⠀
Затем убавьте огонь до минимума. Добавьте в кастрюлю сливки и яичный желток и пюрируйте суп при помощи блендера.⠀
В готовый суп добавьте брынзу. Посолите и обязательно поперчите по вкусу. Подавайте такой крем-суп с зерновыми гренками.
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