Диетолог рассказал, как приготовить диетический крем-суп за 15 минут

Капуста и брынза – вроде бы не так уж друг другу и подходят, а вот крем-суп из них получается просто отличный̆. Приготовление этого блюда гарантированно подарит вам новые гастрономические эмоции и ощущения, обещает диетолог Светлана Фус.

Крем-суп из капусты и брынзы можно приготовить за 15 минут. А если сливки в рецепте заменить молоком, то суп получится почти диетическим.⁣⁣⠀

Ингредиенты: ⁣⁣⠀

цветная капуста – 0,5 кг⁣⁣⠀

яичный желток – 1 шт.⁣⁣⠀

брынза – 30 гр. на порцию⁣⁣⠀

сливочное масло – 20 гр.⁣⁣⠀

сливки 10%- 50 гр.⁣⁣⠀

молоко – 100 гр.⁣⁣⠀

соль – по вкусу⁣⁣⠀

перец – по вкусу⁣⁣⠀⁣⠀

Способ приготовления: ⁣⁣⠀

Сначала вымойте качан цветной капусты. Разделите его на соцветия и варите в течение 10 минут.⁣⁣⠀

Вытащите почти готовые соцветия и сцедите воду. В той же кастрюле растопите сливочное масло и добавьте туда 1 стакан холодной воды. Готовьте на среднем огне 5 минут.⁣⁣⠀

Добавьте в кастрюлю соцветия, залейте молоком и готовьте так еще 5-7 минут.⁣⁣⠀

Затем убавьте огонь до минимума. Добавьте в кастрюлю сливки и яичный желток и пюрируйте суп при помощи блендера.⁣⁣⠀

В готовый суп добавьте брынзу. Посолите и обязательно поперчите по вкусу.⁣⁣ Подавайте такой крем-суп с зерновыми гренками.

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