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Победительница "Мастер Шеф" поделилась простыми и вкусными рецептами закусок для праздничного стола (видео)

Победительница "Мастер Шеф" поделилась простыми и вкусными рецептами закусок для праздничного стола (видео)
Обновлено 16:28 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Совсем скоро Новый год и пора задумываться о праздничном столе. Победительница кулинарного шоу «Мастер Шеф» Лиза Глинская поспешила хозяйкам на помощь и поделилась шестью простыми рецептами закусок для праздничного стола.

Видеоурок по приготовлению закусок кулинар опубликовала на своем канале в YouTube.

Простые и вкусные рецепты закусок для праздничного стола от Лизы Глинской:

Еврейская закуска

Ингредиенты:

  • 270 г плавленого сыра

  • 2 вареных яйца

  • 40 г майонеза (1 ст. л. с горкой)

  • 2 зубчика чеснока

  • 5-7 г белого хрена (1 ч. л.)

  • 50 г грецких орехов (1,5 ст. л., обжаренных)

  • соль (по вкусу)

Приготовление:

Натрите сыр на мелкой терке, яйца, добавьте давленный чеснок, хрен и майонез. Добавьте по вкусу соль, перемешайте. Измельчите грецкие орехи в крошку. Сформируйте шарики, обваляйте в орехах.

Форшмак

Ингредиенты:

  • 300 г слабосоленой сельди (2 филе)

  • 1 кислое яблоко

  • 1 вареное яйцо

  • 1 синий лук (ялтинский)

  • 30 г батона

  • 50 мл молока (2,5 ст. л.)

  • 40 г сливочного масла (2 ст. л.)

  • соль (по вкусу)

  • зеленый лук (для декора)

Приготовление:

Измельчите селедку. Нарежьте небольшими кусочками хлеб, замочите в молоке. Натрите на мелкой терке яйцо и яблоко. Смешайте сельдь, яблоко, яйцо, хлеб, лук. Нарежьте мелко сливочное масло, добавьте к общей массе, перемешайте. Доведите до вкуса солью. Отправьте в холодильник на несколько часов. Сформируйте кнели и выложите на гренки. Посыпьте измельченным зеленым луком.

Паштет из копченой скумбрии с паприкой

Ингредиенты:

  • 300 г скумбрии горячего копчения (мякоть)

  • 150 г крем-сыра (0,6 стакана)

  • 1 ч. л. сока лимона

  • 1/3 ч. л. копченой паприки

  • 1 вареное яйцо

  • соль (по вкусу)

Приготовление:

Измельчите мякоть скумбрии, добавьте крем-сыр. Натрите яйцо на мелкой терке, добавьте к общей массе, перемешайте. Добавьте копченую паприку и сок лимона. Накройте пленкой, уберите в холодильник на несколько часов. Сформируйте кнели и выложите на тосты. Посыпьте копченой паприкой.

Закуска из болгарского перца и кунжута

Ингредиенты:

  • 7 шт. болгарского перца

  • 3 зубчика чеснока

  • 10 г кунжута (1 ст. л.)

  • 30 мл кунжутного масла (1,5 ст. л.)

  • соль ( по вкусу)

Приготовление:

Выложите перец на пергамент и запеките в духовке при температуре 200С. Периодически переворачивайте. Переложите запеченный перец в полиэтиленовый пакет, завяжите и оставьте остывать.Очистите перец от кожуры и семян, нарежьте тонкими полосками. Соедините сок, оставшийся от запеченных перцев (около 50 мл), кунжутное масло, давленный чеснок, соль и перемешайте. Отправьте заправку к перцу, доведите до вкуса солью, перемешайте, отправьте в холодильник на 2-3 часа. Откиньте на сито и выложите на чиабату. Посыпьте обжаренным кунжутом.

Грибной паштет

Ингредиенты:

  • 700 г грибов

  • 2 луковицы

  • 200 мл сливок (0,8 стакана, 20-30%)

  • 20 мл растительного масла (1 ст. л.)

  • 50 г сливочного масла (1/4 пачки)

  • 50 г белого хлеба

  • 70 мл молока (3,5 ст. л.)

  • соль (по вкусу)

  • черный перец (по вкусу)

Приготовление:

Нарежьте мелко грибы, обжарьте. Добавьте растительное и сливочное масло, измельченный лук и перемешайте. Посолите и снова обжарьте. Добавьте черный перец и сливки, перемешайте и подержите на огне в течение 10 минут. Замочите хлебный мякиш в молоке, добавьте к грибной массе. Разделите на две части, одну часть паштета перебейте блендером, вторую часть паштета оставьте кусочками. Сформируйте из первой части паштета кнели, выложите на чиабату. Выложите вторую часть паштета на чиабату.

Печеночный паштет

Ингредиенты:

  • 500 г печени (куриной, индюшиной)

  • 1 луковица

  • 1 морковь

  • 100 г сливочного масла (1/2 пачки)

  • 20 мл растительного масла (1 ст. л.)

  • 1 вареное яйцо

  • 20 мл бренди (1 ст. л.)

  • соль (по вкусу

  • перец (по вкусу)

Приготовление:

Нарежьте печень, морковь и лук усочками. Обжарьте печень на смеси растительного и сливочного масла. Посолите, поперчите, переложите в миску. Добавьте к соку, оставшемся в сковородке, бренди и выпарите в течение 2-3 минут. Отправьте сок к печени. Обжарьте лук с морковью на смеси растительного и сливочного масла. Перебейте обжаренную печень, лук, морковь, яйцо и сливочное масло до однородной массы, перетрите через сито. Выложите паштет в формы.

Клюквенный мармелад:

Ингредиенты:

  • 100 мл клюквенного пюре

  • 50 мл воды (2,5 ст. л.)

  • 1 г агар-агара (1/5 ч. л.)

  • 30-40 г сахара (1,5 ст. л. с горкой)

Приготовление:

Соедините клюквенное пюре, воду, сахар, агар-агар. Доведите до кипения, помешивая, прокипятите несколько минут. Залейте горячим мармеладом паштет и уберите в холодильник на 2-3 часа.

Приятного аппетита!

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Лиза Глинская поделилась рецептом рождественского имбирного печенья.

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Все по теме:

Рецепты, Закуски, Лиза Глинская.

Автор:

Телеграф
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