Шоколадные капкейки на Новый год: рецепт десерта от судьи "Мастер Шеф" (видео)

Известный кондитер Лиза Глинская, которая ранее рассказала, какими праздничными закусками можно удивить своих близких, в этот раз поделилась рецептом новогоднего десерта, а именно шоколадных капкейков.
Новый видеоурок победительница проекта "Мастер Шеф" опубликовала на своем YouTube-канале.
"Это именно тот десерт, который НУЖНО приготовить на Новый Год", - заявила Глинская.
Шоколадный бисквит:
100 г чёрного шоколада (или молочного)
70 г сливочного масла (82%)
80 г яиц (1,5 шт.)
80 г сметаны (3,5 ст. л., жирностью 10-15%)
4 г соды (1/3 ч. л.)
4 г разрыхлителя (1 ч. л.)
35 г какао-порошка (2,5 ст. л. с горкой)
150 г сахара (6 ст. л. с горкой)
150 г муки (6 ст. л. с горкой)
80 мл воды (4 ст. л., кипяток)
Выпекаем при 170 градусах, 15-18 мин.
Приготовим шоколадный бисквит.
1. Растапливаем шоколад со сливочным маслом в микроволновке.
2. Отправляем в чашу комбайна яйца, сметану, сахар и растопленное сливочное масло с шоколадом. Взбиваем.
3. Смешиваем муку, соду, разрыхлитель, какао-порошок. Отправляем к основной массе, просеивая через сито, перемешиваем.
4. Вливаем кипяток. Вымешиваем тесто.
5. Перекладываем в кондитерский мешок и выкладываем тесто в формы. Выпекаем при 170 градусах, 15-18 мин.
Карамель с Baileys:
100 мл Baileys (5 ст. л.)
150 г сахара (6 ст. л. с горкой)
150 г сливочного масла (жирность не менее 82%)
180 мл сливок (0,7 стакана объемом 250 мл, жирность 30-35%)
2 г желатина + 10 мл воды (1/2 ч. л. + 1/2 ст. л.)
Приготовим карамель с ликером Baileys:
1. Замочим желатин в воде комнатной температуры, оставляем набухать на 10-15 минут.
2. Прогреваем сливки.
3. Отправляем в сотейник с толстым дном сахар, ставим на огонь чуть выше среднего.
4. Подтапливаем сахар, а затем помешиваем.
5. Когда карамель приобретет темно-коричневый цвет, выключаем огонь, добавляем тонкой струйкой сливки, затем Baileys.
6. Добавляем сливочное масло и варим еще 3-4 минуты на среднем огне.
7. Переливаем карамель в мерный стакан, добавляем замоченный набухший желатин и пробиваем погружным блендером.
8. Накрываем пленкой в контакт и убираем в холодильник на 8 часов.
Взбитый ганаш:
250 мл сливок (1 стакан объемом 250 мл, I часть, 30-35%)
300 г молочного шоколада
40 мл Baileys (2 ст. л.)
350 мл сливок (1,4 стакана объемом 250 мл, ll часть, 30-35%)
Приготовим взбитый ганаш.
1. Соединяем сливки (I часть) и шоколад, прогреваем и пробиваем погружным блендером.
2. Добавляем Baileys и вторую часть сливок. Снова пробиваем погружным блендером.
3. Накрываем плёнкой в контакт и убираем в холодильник на сутки.
4. После взбиваем в комбайне с помощью насадки "Венчик" до устойчивых пиков.
Собираем десерт.
Делаем выемку в капкейке, наполняем ее карамелью, сверху отсаживаем взбитый ганаш. Для ганаша используем насадку "Закрытая звезда" диаметром 8 см.
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