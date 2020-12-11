Шоколадные капкейки на Новый год: рецепт десерта от судьи "Мастер Шеф" (видео)

Известный кондитер Лиза Глинская, которая ранее рассказала, какими праздничными закусками можно удивить своих близких, в этот раз поделилась рецептом новогоднего десерта, а именно шоколадных капкейков.

Новый видеоурок победительница проекта "Мастер Шеф" опубликовала на своем YouTube-канале.

"Это именно тот десерт, который НУЖНО приготовить на Новый Год", - заявила Глинская.

Рецепт новогодних шоколадных капкейков с карамелью и секретным ингредиентом

Шоколадный бисквит:

100 г чёрного шоколада (или молочного)

70 г сливочного масла (82%)

80 г яиц (1,5 шт.)

80 г сметаны (3,5 ст. л., жирностью 10-15%)

4 г соды (1/3 ч. л.)

4 г разрыхлителя (1 ч. л.)

35 г какао-порошка (2,5 ст. л. с горкой)

150 г сахара (6 ст. л. с горкой)

150 г муки (6 ст. л. с горкой)

80 мл воды (4 ст. л., кипяток)

Выпекаем при 170 градусах, 15-18 мин.

Приготовим шоколадный бисквит.

1. Растапливаем шоколад со сливочным маслом в микроволновке.

2. Отправляем в чашу комбайна яйца, сметану, сахар и растопленное сливочное масло с шоколадом. Взбиваем.

3. Смешиваем муку, соду, разрыхлитель, какао-порошок. Отправляем к основной массе, просеивая через сито, перемешиваем.

4. Вливаем кипяток. Вымешиваем тесто.

5. Перекладываем в кондитерский мешок и выкладываем тесто в формы. Выпекаем при 170 градусах, 15-18 мин.

Карамель с Baileys:

100 мл Baileys (5 ст. л.)

150 г сахара (6 ст. л. с горкой)

150 г сливочного масла (жирность не менее 82%)

180 мл сливок (0,7 стакана объемом 250 мл, жирность 30-35%)

2 г желатина + 10 мл воды (1/2 ч. л. + 1/2 ст. л.)

Приготовим карамель с ликером Baileys:

1. Замочим желатин в воде комнатной температуры, оставляем набухать на 10-15 минут.

2. Прогреваем сливки.

3. Отправляем в сотейник с толстым дном сахар, ставим на огонь чуть выше среднего.

4. Подтапливаем сахар, а затем помешиваем.

5. Когда карамель приобретет темно-коричневый цвет, выключаем огонь, добавляем тонкой струйкой сливки, затем Baileys.

6. Добавляем сливочное масло и варим еще 3-4 минуты на среднем огне.

7. Переливаем карамель в мерный стакан, добавляем замоченный набухший желатин и пробиваем погружным блендером.

8. Накрываем пленкой в контакт и убираем в холодильник на 8 часов.

Взбитый ганаш:

250 мл сливок (1 стакан объемом 250 мл, I часть, 30-35%)

300 г молочного шоколада

40 мл Baileys (2 ст. л.)

350 мл сливок (1,4 стакана объемом 250 мл, ll часть, 30-35%)

Приготовим взбитый ганаш.

1. Соединяем сливки (I часть) и шоколад, прогреваем и пробиваем погружным блендером.

2. Добавляем Baileys и вторую часть сливок. Снова пробиваем погружным блендером.

3. Накрываем плёнкой в контакт и убираем в холодильник на сутки.

4. После взбиваем в комбайне с помощью насадки "Венчик" до устойчивых пиков.

Собираем десерт.

Делаем выемку в капкейке, наполняем ее карамелью, сверху отсаживаем взбитый ганаш. Для ганаша используем насадку "Закрытая звезда" диаметром 8 см.

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