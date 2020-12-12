Оливье на Новый год 2021: блюдо с домашним майонезом по рецепту Лизы Глинской (видео)

Победительница и судья известного кулинарного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская, которая специализируется на кондитерских изделиях, представила два потрясающих рецепта оливье с домашним майонезом.

"Какой Новый год без оливье?.. Да никакой! Поэтому предлагаю не экспериментировать и приготовить традиционный салат на Новый год. У меня для вас есть два рецепта вкуснейшего оливье с домашним майонезом", - отметила на YouTube-канале Глинская.

Оливье с домашним майонезом

Домашний майонез

40 г желтка (2 шт.)

1 ч. л. горчицы

300-320 мл растительного масла (1,3-1,4 стакана объемом 250 мл)

сок лимона (по вкусу)

соль (по вкусу)

100 г белого йогурта (или сметаны, 04 стакана объемом 250 мл)

Приготовьте майонез.

1. Взбейте желтки с горчицей и соком лимона.

2. Добавьте тонкой струйкой ½ часть растительного масла, порциями и продолжая взбивать.

3. Добавьте порциями йогурт, чередуя его с маслом и продолжая взбивать.

4. Доведите до вкуса солью и соком лимона.

1. Оливье с языком

350-400 г телячьего языка (отваренного)

200 г моркови (1 средняя морковь)

400 г картофеля (4 средние картошки)

200 г свежих огурцов (2 средних огурца)

200 г соленых огурцов (2 средних огурца)

100 г лука (1 средняя луковица)

100 г зеленого горошка (консервированного)

3 яйца

100-150 г майонеза (0,4-0,6 стакана объемом 250 мл)

соль (по вкусу)

Приготовьте оливье.

1. Отварите язык в подсоленной воде, залейте холодной водой, дайте остыть и снимите кожицу.

2. Отварите картофель, морковь, яйца.

3. Нарежьте язык, картофель, морковь, яйца, лук и огурцы небольшим кубиком.

4. Замаринуйте лук в смеси соли, сахара, 1 ч. л. растительного масла и 1 ч. л. уксуса.

5. Перемешайте все ингредиенты, заправьте майонезом, доведите до вкуса солью.

2. Оливье со слабосоленой красной рыбой

400 г слабосоленой красной рыбы

400 г картофеля (4 средние картошки)

300 г свежих огурцов (3 средних огурца)

3 яйца

200 г моркови (1 средняя морковь)

50 г сладкого лука (1 небольшая луковица)

100 г майонеза (0,4 стакана объемом 250 мл)

соль (по вкусу)

Приготовьте оливье.

1. Нарежьте рыбу, картофель, огурцы, яйца, морковь и лук мелким кубиком.

2. Перемешайте и заправьте майонезом.

3. Доведите до вкуса солью.

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