Оливье на Новый год 2021: блюдо с домашним майонезом по рецепту Лизы Глинской (видео)

Победительница и судья известного кулинарного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская, которая специализируется на кондитерских изделиях, представила два потрясающих рецепта оливье с домашним майонезом.
"Какой Новый год без оливье?.. Да никакой! Поэтому предлагаю не экспериментировать и приготовить традиционный салат на Новый год. У меня для вас есть два рецепта вкуснейшего оливье с домашним майонезом", - отметила на YouTube-канале Глинская.
Оливье с домашним майонезом
Домашний майонез
40 г желтка (2 шт.)
1 ч. л. горчицы
300-320 мл растительного масла (1,3-1,4 стакана объемом 250 мл)
сок лимона (по вкусу)
соль (по вкусу)
100 г белого йогурта (или сметаны, 04 стакана объемом 250 мл)
Приготовьте майонез.
1. Взбейте желтки с горчицей и соком лимона.
2. Добавьте тонкой струйкой ½ часть растительного масла, порциями и продолжая взбивать.
3. Добавьте порциями йогурт, чередуя его с маслом и продолжая взбивать.
4. Доведите до вкуса солью и соком лимона.
1. Оливье с языком
350-400 г телячьего языка (отваренного)
200 г моркови (1 средняя морковь)
400 г картофеля (4 средние картошки)
200 г свежих огурцов (2 средних огурца)
200 г соленых огурцов (2 средних огурца)
100 г лука (1 средняя луковица)
100 г зеленого горошка (консервированного)
3 яйца
100-150 г майонеза (0,4-0,6 стакана объемом 250 мл)
соль (по вкусу)
Приготовьте оливье.
1. Отварите язык в подсоленной воде, залейте холодной водой, дайте остыть и снимите кожицу.
2. Отварите картофель, морковь, яйца.
3. Нарежьте язык, картофель, морковь, яйца, лук и огурцы небольшим кубиком.
4. Замаринуйте лук в смеси соли, сахара, 1 ч. л. растительного масла и 1 ч. л. уксуса.
5. Перемешайте все ингредиенты, заправьте майонезом, доведите до вкуса солью.
2. Оливье со слабосоленой красной рыбой
400 г слабосоленой красной рыбы
400 г картофеля (4 средние картошки)
300 г свежих огурцов (3 средних огурца)
3 яйца
200 г моркови (1 средняя морковь)
50 г сладкого лука (1 небольшая луковица)
100 г майонеза (0,4 стакана объемом 250 мл)
соль (по вкусу)
Приготовьте оливье.
1. Нарежьте рыбу, картофель, огурцы, яйца, морковь и лук мелким кубиком.
2. Перемешайте и заправьте майонезом.
3. Доведите до вкуса солью.
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