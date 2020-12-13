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Праздничная калита на Андрея: победитель "Мастер Шеф" поделился рецептом

Праздничная калита на Андрея: победитель "Мастер Шеф" поделился рецептом
Обновлено 14:36 Сегодня Телеграф Фото: facebook Евгения Клопотенко

Победитель 5 сезона проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко стал одним из самых успешных кулинарных экспертов в Украине. Проработав на кухнях в известных ресторанах как на родине, так и заграницей, кулинар продолжает воплощать в реальность мечты, наполненные традиционными украинскими акцентами.

13 декабря, на Андрея, принято готовить особое блюдо - калиту. Это не просто обрядовый корж, но и вкусная выпечка, которую стоит попробовать. Поэтому "Телеграф" делится простым рецептом калиты от Евгения Клопотенка, который кулинар разместил на своей странице в Facebook.

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"Вы можете просто съесть, а можете устроить челлендж: подвесить ту калиту и пытаться откусить кусок без помощь рук. Вдруг вы легких путей не ищете. И очень советую вам погуглить и почитать, как наши предки когда-то чудили в этот день и искали себе суженых. Ну, в те времена, когда тиндера не было", - предложил Клопотенко.

Ингредиенты:

  • 400 г муки

  • 200 мл молока

  • 1 яйцо

  • 75 г сливочного масла

  • 75 г сахара

  • 3 ст.л. меда

  • 3 ст.л. молотого мака

  • 5 ст.л. изюма

  • 1 ч.л. соды

  • 1 ст.л. уксуса

  • 0,5 ч.л. соли

Для украшения:

  • 3 ст.л. мака

  • 3 ст.л. грецких орехов

  • 1 хурма

  • 6 ст.л. меда

Способ приготовления:

1. Молоко смешайте с медом, сахаром, солью и сливочным маслом. Прогрейте, чтобы образовалась однородная масса.

2. Добавьте яйцо и перемешайте венчиком.

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3. Высыпьте изюм, мак, муку с содой и уксус. Замисите тесто - оно должно быть липким.

4. Выложите тесто на противень с пергаментом, формируя диск с небольшим отверстием посередине.

5. Верх калиты украсьте орехами, маком и ломтиками хурмы.

6. Выпекайте в духовке 25-30 минут при температуре 180 градусов.

7. Горячую калиту смажьте половиной меда, а через 10 минут - остальным.

Совет Евгения Клопотенко: полейте калиту еще мандариновым соком и ешьте ее с заварным кремом.

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Все по теме:

Рецепты, Традиции, Евгений Клопотенко.

Автор:

Телеграф
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