Праздничная калита на Андрея: победитель "Мастер Шеф" поделился рецептом

Победитель 5 сезона проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко стал одним из самых успешных кулинарных экспертов в Украине. Проработав на кухнях в известных ресторанах как на родине, так и заграницей, кулинар продолжает воплощать в реальность мечты, наполненные традиционными украинскими акцентами.
13 декабря, на Андрея, принято готовить особое блюдо - калиту. Это не просто обрядовый корж, но и вкусная выпечка, которую стоит попробовать. Поэтому "Телеграф" делится простым рецептом калиты от Евгения Клопотенка, который кулинар разместил на своей странице в Facebook.
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"Вы можете просто съесть, а можете устроить челлендж: подвесить ту калиту и пытаться откусить кусок без помощь рук. Вдруг вы легких путей не ищете. И очень советую вам погуглить и почитать, как наши предки когда-то чудили в этот день и искали себе суженых. Ну, в те времена, когда тиндера не было", - предложил Клопотенко.
Ингредиенты:
400 г муки
200 мл молока
1 яйцо
75 г сливочного масла
75 г сахара
3 ст.л. меда
3 ст.л. молотого мака
5 ст.л. изюма
1 ч.л. соды
1 ст.л. уксуса
0,5 ч.л. соли
Для украшения:
3 ст.л. мака
3 ст.л. грецких орехов
1 хурма
6 ст.л. меда
Способ приготовления:
1. Молоко смешайте с медом, сахаром, солью и сливочным маслом. Прогрейте, чтобы образовалась однородная масса.
2. Добавьте яйцо и перемешайте венчиком.
3. Высыпьте изюм, мак, муку с содой и уксус. Замисите тесто - оно должно быть липким.
4. Выложите тесто на противень с пергаментом, формируя диск с небольшим отверстием посередине.
5. Верх калиты украсьте орехами, маком и ломтиками хурмы.
6. Выпекайте в духовке 25-30 минут при температуре 180 градусов.
7. Горячую калиту смажьте половиной меда, а через 10 минут - остальным.
Совет Евгения Клопотенко: полейте калиту еще мандариновым соком и ешьте ее с заварным кремом.
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