Победитель "Мастер Шеф" поделился рецептом пряников-николайчиков

19 декабря в Украине отмечается День святого Николая - ежегодный праздник детей и взрослых. Чтобы создать для родных сказку в этот день - приготовьте традиционные пряники-николайчики. Кстати, их можно упаковать и положить под подушку.

Идея приготовить праздничное имбирно-медовое печенье появилась у известного кулинара, победителя проекта "Мастер Шеф" Евгения Клопотенко.

"Привлеките к процессу приготовления "николайчиков" ваших детей, и работа пойдет еще быстрей", - написал кулинар.

Ингредиенты:

350 г Мука

150 г Сахар

150 г Мед (гречишный)

75 г Масло сливочное

1 ст. л. Коньяк (или ром)

1 ч. л. Разрыхлитель

1 ст. л. Какао

½ ч. л. Имбирь (молотый)

½ ч. л. Кардамон (молотый)

1 шт. Яйцо

1 ст. л. Сахарная пудра

Способ приготовления:

1. В миске соедините 75 г сливочного масла, 150 г сахара и 150 г меда. Прогрейте на водяной бане до полного растворения и объединения. Добавьте 1 ч. л. разрыхлителя и 1 яйцо, перемешайте и оставьте массу остыть до комнатной температуры в течение 20 минут.

2. Затем добавьте в миску коньяк или ром (примерно 1 ст. л.).

3. Далее добавьте в миску 1 столовую ложку какао. Аккуратно перемешайте.

4. В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты - 350 г муки, молотый имбирь (½ ч. л.) и молотый кардамон (½ ч. л.).

5. Смешайте сухие ингредиенты со смесью яйца и масла. Замесите пластичное тесто. Возможно, вам понадобится чуть больше муки, в зависимости от качества и уровня в ней клейковины.

6. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5 см. С помощью формочек придайте тесту форму человечков. Можно использовать любые другие формочки.

7. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 10-12 минут. По желанию украсьте готовое печенье сахарной пудрой (1 ст. л.).

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