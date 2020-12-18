Победитель "Мастер Шеф" поделился рецептом пряников-николайчиков

19 декабря в Украине отмечается День святого Николая - ежегодный праздник детей и взрослых. Чтобы создать для родных сказку в этот день - приготовьте традиционные пряники-николайчики. Кстати, их можно упаковать и положить под подушку.
Идея приготовить праздничное имбирно-медовое печенье появилась у известного кулинара, победителя проекта "Мастер Шеф" Евгения Клопотенко.
"Привлеките к процессу приготовления "николайчиков" ваших детей, и работа пойдет еще быстрей", - написал кулинар.
Ингредиенты:
350 г Мука
150 г Сахар
150 г Мед (гречишный)
75 г Масло сливочное
1 ст. л. Коньяк (или ром)
1 ч. л. Разрыхлитель
1 ст. л. Какао
½ ч. л. Имбирь (молотый)
½ ч. л. Кардамон (молотый)
1 шт. Яйцо
1 ст. л. Сахарная пудра
Способ приготовления:
1. В миске соедините 75 г сливочного масла, 150 г сахара и 150 г меда. Прогрейте на водяной бане до полного растворения и объединения. Добавьте 1 ч. л. разрыхлителя и 1 яйцо, перемешайте и оставьте массу остыть до комнатной температуры в течение 20 минут.
2. Затем добавьте в миску коньяк или ром (примерно 1 ст. л.).
3. Далее добавьте в миску 1 столовую ложку какао. Аккуратно перемешайте.
4. В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты - 350 г муки, молотый имбирь (½ ч. л.) и молотый кардамон (½ ч. л.).
5. Смешайте сухие ингредиенты со смесью яйца и масла. Замесите пластичное тесто. Возможно, вам понадобится чуть больше муки, в зависимости от качества и уровня в ней клейковины.
6. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5 см. С помощью формочек придайте тесту форму человечков. Можно использовать любые другие формочки.
7. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 10-12 минут. По желанию украсьте готовое печенье сахарной пудрой (1 ст. л.).
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