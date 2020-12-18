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Победитель "Мастер Шеф" поделился рецептом пряников-николайчиков

Победитель "Мастер Шеф" поделился рецептом пряников-николайчиков
Обновлено 20:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

19 декабря в Украине отмечается День святого Николая - ежегодный праздник детей и взрослых. Чтобы создать для родных сказку в этот день - приготовьте традиционные пряники-николайчики. Кстати, их можно упаковать и положить под подушку.

Идея приготовить праздничное имбирно-медовое печенье появилась у известного кулинара, победителя проекта "Мастер Шеф" Евгения Клопотенко.

"Привлеките к процессу приготовления "николайчиков" ваших детей, и работа пойдет еще быстрей", - написал кулинар.

Ингредиенты:

  • 350 г Мука

  • 150 г Сахар

  • 150 г Мед (гречишный)

  • 75 г Масло сливочное

  • 1 ст. л. Коньяк (или ром)

  • 1 ч. л. Разрыхлитель

  • 1 ст. л. Какао

  • ½ ч. л. Имбирь (молотый)

  • ½ ч. л. Кардамон (молотый)

  • 1 шт. Яйцо

  • 1 ст. л. Сахарная пудра

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Способ приготовления:

1. В миске соедините 75 г сливочного масла, 150 г сахара и 150 г меда. Прогрейте на водяной бане до полного растворения и объединения. Добавьте 1 ч. л. разрыхлителя и 1 яйцо, перемешайте и оставьте массу остыть до комнатной температуры в течение 20 минут.

2. Затем добавьте в миску коньяк или ром (примерно 1 ст. л.).

3. Далее добавьте в миску 1 столовую ложку какао. Аккуратно перемешайте.

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4. В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты - 350 г муки, молотый имбирь (½ ч. л.) и молотый кардамон (½ ч. л.).

5. Смешайте сухие ингредиенты со смесью яйца и масла. Замесите пластичное тесто. Возможно, вам понадобится чуть больше муки, в зависимости от качества и уровня в ней клейковины.

6. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5 см. С помощью формочек придайте тесту форму человечков. Можно использовать любые другие формочки.

7. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 10-12 минут. По желанию украсьте готовое печенье сахарной пудрой (1 ст. л.).

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Десерты, Рецепты, День Святого Николая, Евгений Клопотенко.

Автор:

Телеграф
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