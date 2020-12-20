Вкусный, изысканный и не сложный: рецепт рыбного пирога на новогодний стол (видео)

Совсем скоро наступит Новый год, и хозяюшки уже начинают ломать голову, что же приготовить на новогодний стол.
Судья кулинарного шоу «Мастер Шеф» Татьяна Литвинова решила прийти на помощь и поделилась рецептом изумительного пирога с рыбой (кулебяка или пирог косичка).
«Этот рецепт — самое оно. Потому что, этот вкусный, изысканный, не сложный и очень полезный пирог, станет украшением застолья, самого высокого уровня» - говорит Татьяна.
Ингредиенты:
Тесто слоеное дрожжевое - 500 г.
Рыба - 550 г.
Крем-сыр - 300 г.
Шпинат - 300 г.
Лук - 300 г.
Сливки 15-20% - 50 мл.
Масло Гхи -1 ст. л.
Соль, перец - по вкусу
Приготовление:
Столовую ложку масла Гхи, луковицу порей и шпинат поджарить на сковороде. Добавить к массе сливки. И хорошенько все перемешиваем. Добавить соль и перец по вкусу.
Рыбу очищаем от шкуры и косточек.
На середину теста выкладываем рыбу, которую солим, а сверху выкладываем начинку со шпинатом.
Потом на шпинат наносим крем-сыр. Это можно сделать как ложкой, так и через кондитерский мешок.
Включаем духовку. Разогреваем ее до 180 градусов и включаем режим конвекции.
По бокам от рыбы делаем косые надрезы по всему периметру, желательно делать их одинаковыми. После накрываем начинку тестом, заплетая пирог разрезанными краями в виде косички.
Прямо с пергаментом отправляем пирог в духовку на 30 минут.
Приятного аппетита!
Ранее, «Телеграф» писал, что Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить фаршмак.