Вкусный, изысканный и не сложный: рецепт рыбного пирога на новогодний стол (видео)

Совсем скоро наступит Новый год, и хозяюшки уже начинают ломать голову, что же приготовить на новогодний стол.

Судья кулинарного шоу «Мастер Шеф» Татьяна Литвинова решила прийти на помощь и поделилась рецептом изумительного пирога с рыбой (кулебяка или пирог косичка).

«Этот рецепт — самое оно. Потому что, этот вкусный, изысканный, не сложный и очень полезный пирог, станет украшением застолья, самого высокого уровня» - говорит Татьяна.

Ингредиенты:

Тесто слоеное дрожжевое - 500 г.

Рыба - 550 г.

Крем-сыр - 300 г.

Шпинат - 300 г.

Лук - 300 г.

Сливки 15-20% - 50 мл.

Масло Гхи -1 ст. л.

Соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Столовую ложку масла Гхи, луковицу порей и шпинат поджарить на сковороде. Добавить к массе сливки. И хорошенько все перемешиваем. Добавить соль и перец по вкусу.

Рыбу очищаем от шкуры и косточек.

На середину теста выкладываем рыбу, которую солим, а сверху выкладываем начинку со шпинатом.

Потом на шпинат наносим крем-сыр. Это можно сделать как ложкой, так и через кондитерский мешок.

Включаем духовку. Разогреваем ее до 180 градусов и включаем режим конвекции.

По бокам от рыбы делаем косые надрезы по всему периметру, желательно делать их одинаковыми. После накрываем начинку тестом, заплетая пирог разрезанными краями в виде косички.

Прямо с пергаментом отправляем пирог в духовку на 30 минут.

Приятного аппетита!

Ранее, «Телеграф» писал, что Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить фаршмак.