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Вкусный, изысканный и не сложный: рецепт рыбного пирога на новогодний стол (видео)

Вкусный, изысканный и не сложный: рецепт рыбного пирога на новогодний стол (видео)
Обновлено 21:47 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Совсем скоро наступит Новый год, и хозяюшки уже начинают ломать голову, что же приготовить на новогодний стол.

Судья кулинарного шоу «Мастер Шеф» Татьяна Литвинова решила прийти на помощь и поделилась рецептом изумительного пирога с рыбой (кулебяка или пирог косичка).

«Этот рецепт — самое оно. Потому что, этот вкусный, изысканный, не сложный и очень полезный пирог, станет украшением застолья, самого высокого уровня» - говорит Татьяна.

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное дрожжевое - 500 г.

  • Рыба - 550 г.

  • Крем-сыр - 300 г.

  • Шпинат - 300 г.

  • Лук - 300 г.

  • Сливки 15-20% - 50 мл.

  • Масло Гхи -1 ст. л.

  • Соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Столовую ложку масла Гхи, луковицу порей и шпинат поджарить на сковороде. Добавить к массе сливки. И хорошенько все перемешиваем. Добавить соль и перец по вкусу.

Рыбу очищаем от шкуры и косточек.

На середину теста выкладываем рыбу, которую солим, а сверху выкладываем начинку со шпинатом.

Потом на шпинат наносим крем-сыр. Это можно сделать как ложкой, так и через кондитерский мешок.

Включаем духовку. Разогреваем ее до 180 градусов и включаем режим конвекции.

По бокам от рыбы делаем косые надрезы по всему периметру, желательно делать их одинаковыми. После накрываем начинку тестом, заплетая пирог разрезанными краями в виде косички.

Прямо с пергаментом отправляем пирог в духовку на 30 минут.

Приятного аппетита!

Ранее, «Телеграф» писал, что Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить фаршмак.

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Все по теме:

Рецепт, Рыба, Пирог, Татьяна Литвинова, рыбный пирог.

Автор:

Телеграф
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