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Победитель "Мастер Шеф" поделился новогодними рецептами салатов без майонеза

Победитель "Мастер Шеф" поделился новогодними рецептами салатов без майонеза
Обновлено 15:50 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Новый год все ближе и ближе. Пора уже потихоньку составлять новогоднее меню и отправляться за покупками. Победитель кулинарного шоу «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко предлагает в этом году заменить «стандартное» Оливье и приготовить оригинальные салаты без майонеза.

На своем официальном сайте он поделился 5 рецептами салатов без майонеза, которые станут отличной альтернативой для тех, кто хочет отказаться от майонеза или попробовать что-то новое.

«Если у вас возникло желание отказаться от майонеза или просто хотите новой пищи, моя подборка вам с этим поможет. Смотрите, что я для вас приготовил» - пишет Евгений.

Винегрет с авокадо

Ингредиенты:

  • 1 свекла

  • 1 морковь

  • 100 г лесных орехов или любых других по вкусу

  • 1 авокадо

  • 2-3 ст. л подсолнечного масла

  • 1-2 ст. л. бальзамического уксуса

  • 1 ч. Л. французской горчицы

  • по вкусу соль и перец

Приготовление:

Вымойте тщательно морковь и свеклу, оберните их фольгой и поставьте запекаться в духовку при температуре 180 градусов на час-полтора, в зависимости от размера свеклы. Помните, морковь приготовится быстрее, поэтому достать ее можно раньше, где-то через минут 30-40.

Дайте моркови и свекле остыть, а после очистите и нарежьте их кубиками.

Спелое авокадо разрежьте пополам, достаньте косточку и осторожно выберите мякоть ложкой. Затем его нужно нарезать так же, как и морковь со свеклой. В миску к авокадо и овощам закиньте 100 г лесных орехов.

Добавьте 1-2 ст. л. бальзамического уксуса, 1 ч. л. горчицы, 2-3 ст. л. подсолнечного масла. Соль и перец – по вкусу.

Салат с курицей и мандаринами

Ингредиенты:

  • 1 мандарин (без косточек);

  • 100 г рукколы;

  • ½ шт. куриной грудки;

  • 2 кусочка батона для сухарей;

  • сок половины лимона;

  • 2 ч. л. французской горчицы;

  • 4-5 ст. л. растительного масла;

  • 1 щепотка зерен кориандра;

  • соль, перец.

Приготовление:

Нарежьте кубиками два ломтика батона и обжарьте на сковороде на растительном масле до золотистой корочки.

Тщательно помойте филе куриной грудки, нарежьте половину тонкими слайсами, сбрызните соком лимона, добавьте соль, перец по вкусу, обжарьте на сковороде на растительном масле до золотистой корочки.

Готовим заправку. В миске смешайте две чайные ложки горчицы, добавьте соль, сок лимона.

Выложите в тарелку для салата, рукколу, обжаренные слайсы курятины, добавьте щепотку кориандра, смажьте заправкой и добавьте две столовые ложки растительного масла, украсьте ломтиками мандаринов.

Салат с красной рыбой и маринованными сливами

Ингредиенты:

  • 1 свекла

  • 2 картофеля

  • 200 г лосося

  • 1 болгарский перец

  • 200 г маринованных слив или чернослива

  • 1 ст. л. растительного масла

  • 2-3 веточки укропа

  • по вкусу соль и перец

Приготовление:

Тщательно вымойте свеклу, посолите ее и поперчите. Сбрызните немного оливковым маслом, заверните ее в фольгу и отправьте в духовку на 25 минут при 180 градусах. Запекайте, пока она не станет мягкой. По готовности пусть свекла остынет, а затем очистите ее и нарежьте тонкой соломинкой.

Картофель так же запекаем в духовке, как и свеклу, а затем нарезаем тонкой соломкой.

Болгарский перец помойте, вырежьте сердцевину и нарежьте тонкой соломкой.

Маринованные сливы порежьте на небольшие кусочки. Если вы берете чернослив, то вам нужно предварительно запарить его в кипятке на 20 минут. Затем достать косточки и нарезать кусочками.

Все ингредиенты перемешиваем в салатнике, заправляем 1 ст. л. оливкового масла, украшаем укропом. Солим и перчим по вкусу.

Салат с фенхелем, цитрусовыми и орехами

Ингредиенты:

  • 1 грейпфрут;

  • 1 апельсин;

  • 150 г фенхеля;

  • 20-30 г жареных лесных орехов;

  • 3 веточки петрушки;

  • 2 веточки мяты;

  • 1 щепотка перца чили;

  • 30 мл оливкового масла;

  • 10 мл винного уксуса;

  • 1 щепотка семян фенхеля;

  • соль.

Приготовление:

Тщательно помойте фрукты и овощи. Очистите от кожуры, белых шкурок и косточек.

Нарежьте мякоть грейпфрута небольшими кубиками, апельсин - полукольцами пополам. Фенхель нарежьте тонкими слайсами.

Орехи подсушите в духовке, оставьте до полного охлаждения и измельчите ножом.

В тарелку красиво выложите фенхель, листья петрушки, добавьте 10 мл винного уксуса, добавьте орехов, соль, щепотку перца чили, семена фенхеля и перемешайте салат. Перед подачей украсьте листочками мяты.

Салат с тыквой, фетой и апельсинами

Ингредиенты:

  • 100 г сыра фета;

  • 200 г тыквы;

  • 1 апельсин;

  • 1 чеснок;

  • 1 веточка базилика;

  • оливковое масло,

  • соль, черный перец.

Приготовление:

Тщательно помойте тыкву. Очистите от кожуры, нарежьте кубиками. Разогрейте духовку, выложите на противень пергаментную бумагу, разложите тыкву, сбрызните оливковым маслом, добавьте зубчик чеснока, отправьте на запекание, чтобы тыква стала мягкой. Выложите тыкву и оставьте при комнатной температуре до полного остывания.

Тщательно помойте апельсин. Натрите цедру на терке, вырежьте мякоть.

Сыр фета нарежьте кубиками. Важно! Чтобы сыр не крошился, лезвие ножа смочите водой.

На тарелку красиво выложите тыкву, сыр фета, мякоть апельсина, смажьте оливковым маслом, добавьте соль, перец по вкусу. Украсьте листочками базилика и апельсиновой цедрой.

Приятного аппетита!

Ранее, «Телеграф» писал, что народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась своими любимыми новогодними рецептами.

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Все по теме:

Рецепты, Повар, Салаты, Евгений Клопотенко.

Автор:

Телеграф
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