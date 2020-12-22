Ролл «Оливье»: оригинальная подача любимого блюда

Салат «Оливье» - неизменный атрибут новогодних праздников. Мы предлагаем вам подать любимое блюдо в совершенно новом виде.
Ингредиенты:
Приготовление:
Овощи отварить и охладить. Из картофеля сделать пюре. Морковь и огурец нарезать полосками. Яйца отварить. Ветчину нарезать тонкими слайсами.
Бамбуковый коврик обернуть пищевой пленкой. На пленку выложить ветчину, потом равномерно выложить картофельное пюре.
Яйца нарезать кубиками и смешать с майонезом. Посолить и поперчить по вкусу.
Отступить 3 см от края бамбукового коврика и выложить яичную смесь. Сверху выложить нарезанную морковь и огурец. Завернуть ролл.
Перед подачей нарезать на 8 равных кусочков. Приятного аппетита!
Автор: Яна Мосийчук