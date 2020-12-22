Ролл «Оливье»: оригинальная подача любимого блюда

Салат «Оливье» - неизменный атрибут новогодних праздников. Мы предлагаем вам подать любимое блюдо в совершенно новом виде.

Ингредиенты:

4 шт. картофеля;

1 шт. морковь;

200 г ветчины;

2 яйца;

соленый огурец;

майонез;

Соль, перец по вкусу;

Приготовление:

Овощи отварить и охладить. Из картофеля сделать пюре. Морковь и огурец нарезать полосками. Яйца отварить. Ветчину нарезать тонкими слайсами.

Бамбуковый коврик обернуть пищевой пленкой. На пленку выложить ветчину, потом равномерно выложить картофельное пюре.

Яйца нарезать кубиками и смешать с майонезом. Посолить и поперчить по вкусу.

Отступить 3 см от края бамбукового коврика и выложить яичную смесь. Сверху выложить нарезанную морковь и огурец. Завернуть ролл.

Перед подачей нарезать на 8 равных кусочков. Приятного аппетита!

Автор: Яна Мосийчук