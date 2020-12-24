Что приготовить на католическое Рождество: рецепты вкусных блюд

В пятницу, 25 декабря, в более чем 100 странах мира будут праздновать католическое Рождество.

"Телеграф" предлагает подготовиться к новогоднему празднику основательно и приготовить вкусную еду, которая порадуют вас и ваших близких.

Рождественская индейка

Праздничным вечером, на многих кухнях мира, во многих новогодних фильмах - традиционная рождественская индейка.

По этому рецепту в духовке можно запечь как индейку, так и курицу.

Ингредиенты:

Индейка (или курица) - 1 шт. (2,6 кг)

Бекон - 150 г

Масло сливочное - 100 г

Тимьян свежий - 1 пучок

Шалфей свежий - 1 пучок

Чеснок - 2 головки

Соль морская

Перец черный молотый

Масло оливковое для смазывания - 30 мл

Способ приготовления:

Карп со щавелем

На католическое Рождество традиционно подают карпа или щуку: их запекают, варят или заливают.

Ингредиенты:

Карп - 250 г

Щавель - 270 г

Яйца - 1 шт

Репчатый лук - 40 г

Сливочное масло - 10 г

Укроп - 1 ч.л.

Лавровый лист - 2 шт

Перец - 0.50 ч.л.

Способ приготовления:

1. Карпа очищаем, потрошим, натираем солью, выкладываем в сотейник, добавляем лук, перец горошком, чабер, лавровый лист, вливаем немного воды, солим, закрываем крышкой и ставим на 30-40 минут в нагретую до 190-200 °С духовку.

2. Щавель перебираем, обрываем черенки, моем, крупно нарезаем.

3. Заливаем щавель небольшим количеством воды и припускаем 20-25 минут на слабом огне. Затем откидываем на сито, солим и смешиваем со сливочным маслом.

4. Готового карпа подаем на блюде, с одной стороны выкладываем щавель, а с другой - разрезанные на половинки варенные яйца.

Кутья

Кутью варят из пшеничных зерен, куда добавляют мак, грецкие орехи, изюм и мед.

Ингредиенты:

Пшеница (крупа) - 0,5 стакана

Грецкие орехи - 3 ст. л.

Мак - 3 ст. л.

Изюм - 3 ст. л.

Мед - по вкусу

Узвар - по вкусу

Способ приготовления:

1. Отвариваем до готовности пшеничную крупу.

2. Мак промываем, заливаем кипятком и оставляем на 30 минут. Затем воду сливаем. Растираем мак в макитре до появления макового молочка.

3. Добавляем мед.

4. Добавляем в пшеничную кашу орехи и изюм.

5. Кладем в кутью мак с медом и хорошо перемешиваем.

6. Вливаем узвар.

Вишневый пунш

Холодный пунш на основе игристого вина - изящный вариант для рождественской вечеринки.

Ингредиенты:

60 мл вина Просекко

50 мл пряного рома

15 мл миндального сиропа

15 г вишни

50 мл вишневого сока

10 мл ванильного сиропа

25 мл лимонного сока

Способ приготовления:

1. Ингредиенты смешайте в шейкере (кроме Просекко).

2. В бокал положите куски льда, ягоды вишни и перелейте коктейль из шейкера. Долейте просекко и перемешайте ложкой. Подавайте с сушеной вишней и миндалем.

Маковый рулет

Ароматный пирог прекрасно подойдет к праздничному столу, понравится взрослым и детям.

Ингредиенты:

Молоко - 500 мл

Маргарин - 250 г

Сахар - 400 г

Мак - 200 г

Дрожжи сухие - 15 г

Масло растительное - 2 ст.л.

Соль - 1 ст.л.

Яйца - 3 шт

Мука - по консистенции

Способ приготовления:

1. Готовим дрожжевое тесто: подогреваем молоко, растапливаем в нем маргарин, добавляем растительное масло, соль и два яйца, взбитые с 200 г сахара.

2. Дрожжи смешиваем с мукой и добавляем небольшими порциями к жидким ингредиентам, замешивая мягкое и слегка липнущее к рукам тесто.

3. Перекладываем его на рабочую поверхность и месим, пока тесто не перестанет активно липнуть к рукам.

4. Делаем начинку для рулета с маком: мак заливаем водой и варим 30 минут.

5. Отбрасываем на марлю, ставим сверху груз, даем стечь и остыть.

6. Подсушенный мак перекручиваем на мясорубке, смешиваем с яйцом и сахаром.

7. Тесто раскатываем в прямоугольный пласт, распределяем по всей поверхности пласта маковую начинку, оставив с одного края свободную полоску, заворачиваем тесто в рулет так, чтобы свободный от начинки край был снаружи, слегка прижимаем, чтобы край рулета соединился с тестом, смазываем рулет сверху желтком и выпекаем при температуре 180° С до появления румяной корочки.

8. Готовый горячий рулет с маком смазываем сверху сливочным маслом и накрываем влажной марлей. Оставляем на 30-60 минут.

9. Рулет с маком из дрожжевого теста выкладываем на блюдо и подаем к столу.

Маковый рулет с вареньем от Евгения Клопотенко в видео:

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