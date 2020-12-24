Скачать
Четверг, 24.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Зеленский усвоил урок по Донбассу, а Ермак сбежит из Украины, - Тарас Березовец
Зеленский усвоил урок по Донбассу, а Ермак сбежит из Украины, - Тарас Березовец
Амнистия для боевиков и отделение Крыма от Донбасса: чего ждать от переговоров с Россией в 2021 году
Амнистия для боевиков и отделение Крыма от Донбасса: чего ждать от переговоров с Россией в 2021 году
Что приготовить на католическое Рождество: рецепты вкусных блюд
Что приготовить на католическое Рождество: рецепты вкусных блюд
Милевский нашел новую команду в чемпионате Украины
Милевский нашел новую команду в чемпионате Украины

Что приготовить на католическое Рождество: рецепты вкусных блюд

Что приготовить на католическое Рождество: рецепты вкусных блюд
Обновлено 12:24 Сегодня Телеграф Фото: pexels

В пятницу, 25 декабря, в более чем 100 странах мира будут праздновать католическое Рождество.

"Телеграф" предлагает подготовиться к новогоднему празднику основательно и приготовить вкусную еду, которая порадуют вас и ваших близких.

Рождественская индейка

Праздничным вечером, на многих кухнях мира, во многих новогодних фильмах - традиционная рождественская индейка.

По этому рецепту в духовке можно запечь как индейку, так и курицу.

Ролл «Оливье»: оригинальная подача любимого блюда

Ингредиенты:

  • Индейка (или курица) - 1 шт. (2,6 кг)

  • Бекон - 150 г

  • Масло сливочное - 100 г

  • Тимьян свежий - 1 пучок

  • Шалфей свежий - 1 пучок

  • Чеснок - 2 головки

  • Соль морская

  • Перец черный молотый

  • Масло оливковое для смазывания - 30 мл

Способ приготовления:

Победитель "Мастер Шеф" поделился новогодними рецептами салатов без майонеза

Карп со щавелем

На католическое Рождество традиционно подают карпа или щуку: их запекают, варят или заливают.

Ингредиенты:

  • Карп - 250 г

  • Щавель - 270 г

  • Яйца - 1 шт

  • Репчатый лук - 40 г

  • Сливочное масло - 10 г

  • Укроп - 1 ч.л.

  • Лавровый лист - 2 шт

  • Перец - 0.50 ч.л.

Способ приготовления:

1. Карпа очищаем, потрошим, натираем солью, выкладываем в сотейник, добавляем лук, перец горошком, чабер, лавровый лист, вливаем немного воды, солим, закрываем крышкой и ставим на 30-40 минут в нагретую до 190-200 °С духовку.

2. Щавель перебираем, обрываем черенки, моем, крупно нарезаем.

3. Заливаем щавель небольшим количеством воды и припускаем 20-25 минут на слабом огне. Затем откидываем на сито, солим и смешиваем со сливочным маслом.

4. Готового карпа подаем на блюде, с одной стороны выкладываем щавель, а с другой - разрезанные на половинки варенные яйца.

Как приготовить рождественский пряничный домик: рецепт от кондитера королевы Елизаветы (фото, видео)

Кутья

Кутью варят из пшеничных зерен, куда добавляют мак, грецкие орехи, изюм и мед.

Ингредиенты:

  • Пшеница (крупа) - 0,5 стакана

  • Грецкие орехи - 3 ст. л.

  • Мак - 3 ст. л.

  • Изюм - 3 ст. л.

  • Мед - по вкусу

  • Узвар - по вкусу

Способ приготовления:

1. Отвариваем до готовности пшеничную крупу.

2. Мак промываем, заливаем кипятком и оставляем на 30 минут. Затем воду сливаем. Растираем мак в макитре до появления макового молочка.

3. Добавляем мед.

4. Добавляем в пшеничную кашу орехи и изюм.

5. Кладем в кутью мак с медом и хорошо перемешиваем.

6. Вливаем узвар.

Вишневый пунш

Холодный пунш на основе игристого вина - изящный вариант для рождественской вечеринки.

Ингредиенты:

  • 60 мл вина Просекко

  • 50 мл пряного рома

  • 15 мл миндального сиропа

  • 15 г вишни

  • 50 мл вишневого сока

  • 10 мл ванильного сиропа

  • 25 мл лимонного сока

Способ приготовления:

1. Ингредиенты смешайте в шейкере (кроме Просекко).

2. В бокал положите куски льда, ягоды вишни и перелейте коктейль из шейкера. Долейте просекко и перемешайте ложкой. Подавайте с сушеной вишней и миндалем.

Необычный чизкейк с Oreo: судья "Мастер Шеф" поделился рецептом праздничного десерта (фото, видео)

Маковый рулет

Ароматный пирог прекрасно подойдет к праздничному столу, понравится взрослым и детям.

Ингредиенты:

  • Молоко - 500 мл

  • Маргарин - 250 г

  • Сахар - 400 г

  • Мак - 200 г

  • Дрожжи сухие - 15 г

  • Масло растительное - 2 ст.л.

  • Соль - 1 ст.л.

  • Яйца - 3 шт

  • Мука - по консистенции

Способ приготовления:

1. Готовим дрожжевое тесто: подогреваем молоко, растапливаем в нем маргарин, добавляем растительное масло, соль и два яйца, взбитые с 200 г сахара.

2. Дрожжи смешиваем с мукой и добавляем небольшими порциями к жидким ингредиентам, замешивая мягкое и слегка липнущее к рукам тесто.

Что приготовить на Новый год 2021? Ольга Сумская поделилась своими любимыми рецептами
Что приготовить на Новый год 2021? Ольга Сумская поделилась своими любимыми рецептамиЧитать полностью

3. Перекладываем его на рабочую поверхность и месим, пока тесто не перестанет активно липнуть к рукам.

4. Делаем начинку для рулета с маком: мак заливаем водой и варим 30 минут.

5. Отбрасываем на марлю, ставим сверху груз, даем стечь и остыть.

6. Подсушенный мак перекручиваем на мясорубке, смешиваем с яйцом и сахаром.

7. Тесто раскатываем в прямоугольный пласт, распределяем по всей поверхности пласта маковую начинку, оставив с одного края свободную полоску, заворачиваем тесто в рулет так, чтобы свободный от начинки край был снаружи, слегка прижимаем, чтобы край рулета соединился с тестом, смазываем рулет сверху желтком и выпекаем при температуре 180° С до появления румяной корочки.

8. Готовый горячий рулет с маком смазываем сверху сливочным маслом и накрываем влажной марлей. Оставляем на 30-60 минут.

9. Рулет с маком из дрожжевого теста выкладываем на блюдо и подаем к столу.

Маковый рулет с вареньем от Евгения Клопотенко в видео:

Читайте также:

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рецепты, Рождество, Праздники, Католическое Рождество.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин выиграл: разведчик рассказал, чем закончится для Зеленского скандальная история с "вагнеровцами"
02 Обстрел посреди улицы в Москве закончился трагически: все детали и видео момента
03 Харьков простился с Кернесом: видео, как закончились похороны
04 Это не остановить: перл Гордона на интервью с Ходорковским стал мемом
05 Лежала вся в крови: женщину с подругами обстреляли посреди улицы в Москве (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Доллар продолжает стремительно дорожать: курс валют на 24 декабря
Доллар продолжает стремительно дорожать: курс валют на 24 декабря
К власти в Украине могут прийти военные: прогноз генерала
К власти в Украине могут прийти военные: прогноз генерала
Уже более миллиона украинцев заразились коронавирусом с начала пандемии
Уже более миллиона украинцев заразились коронавирусом с начала пандемии
Как все успеть перед Новым годом: судья &quot;Мастер Шеф&quot; поделился полезными лайфхаками
Как все успеть перед Новым годом: судья "Мастер Шеф" поделился полезными лайфхаками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь