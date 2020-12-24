Что приготовить на католическое Рождество: рецепты вкусных блюд

В пятницу, 25 декабря, в более чем 100 странах мира будут праздновать католическое Рождество.
"Телеграф" предлагает подготовиться к новогоднему празднику основательно и приготовить вкусную еду, которая порадуют вас и ваших близких.
Рождественская индейка
Праздничным вечером, на многих кухнях мира, во многих новогодних фильмах - традиционная рождественская индейка.
По этому рецепту в духовке можно запечь как индейку, так и курицу.
Ингредиенты:
Индейка (или курица) - 1 шт. (2,6 кг)
Бекон - 150 г
Масло сливочное - 100 г
Тимьян свежий - 1 пучок
Шалфей свежий - 1 пучок
Чеснок - 2 головки
Соль морская
Перец черный молотый
Масло оливковое для смазывания - 30 мл
Способ приготовления:
Карп со щавелем
На католическое Рождество традиционно подают карпа или щуку: их запекают, варят или заливают.
Ингредиенты:
Карп - 250 г
Щавель - 270 г
Яйца - 1 шт
Репчатый лук - 40 г
Сливочное масло - 10 г
Укроп - 1 ч.л.
Лавровый лист - 2 шт
Перец - 0.50 ч.л.
Способ приготовления:
1. Карпа очищаем, потрошим, натираем солью, выкладываем в сотейник, добавляем лук, перец горошком, чабер, лавровый лист, вливаем немного воды, солим, закрываем крышкой и ставим на 30-40 минут в нагретую до 190-200 °С духовку.
2. Щавель перебираем, обрываем черенки, моем, крупно нарезаем.
3. Заливаем щавель небольшим количеством воды и припускаем 20-25 минут на слабом огне. Затем откидываем на сито, солим и смешиваем со сливочным маслом.
4. Готового карпа подаем на блюде, с одной стороны выкладываем щавель, а с другой - разрезанные на половинки варенные яйца.
Кутья
Кутью варят из пшеничных зерен, куда добавляют мак, грецкие орехи, изюм и мед.
Ингредиенты:
Пшеница (крупа) - 0,5 стакана
Грецкие орехи - 3 ст. л.
Мак - 3 ст. л.
Изюм - 3 ст. л.
Мед - по вкусу
Узвар - по вкусу
Способ приготовления:
1. Отвариваем до готовности пшеничную крупу.
2. Мак промываем, заливаем кипятком и оставляем на 30 минут. Затем воду сливаем. Растираем мак в макитре до появления макового молочка.
3. Добавляем мед.
4. Добавляем в пшеничную кашу орехи и изюм.
5. Кладем в кутью мак с медом и хорошо перемешиваем.
6. Вливаем узвар.
Вишневый пунш
Холодный пунш на основе игристого вина - изящный вариант для рождественской вечеринки.
Ингредиенты:
60 мл вина Просекко
50 мл пряного рома
15 мл миндального сиропа
15 г вишни
50 мл вишневого сока
10 мл ванильного сиропа
25 мл лимонного сока
Способ приготовления:
1. Ингредиенты смешайте в шейкере (кроме Просекко).
2. В бокал положите куски льда, ягоды вишни и перелейте коктейль из шейкера. Долейте просекко и перемешайте ложкой. Подавайте с сушеной вишней и миндалем.
Маковый рулет
Ароматный пирог прекрасно подойдет к праздничному столу, понравится взрослым и детям.
Ингредиенты:
Молоко - 500 мл
Маргарин - 250 г
Сахар - 400 г
Мак - 200 г
Дрожжи сухие - 15 г
Масло растительное - 2 ст.л.
Соль - 1 ст.л.
Яйца - 3 шт
Мука - по консистенции
Способ приготовления:
1. Готовим дрожжевое тесто: подогреваем молоко, растапливаем в нем маргарин, добавляем растительное масло, соль и два яйца, взбитые с 200 г сахара.
2. Дрожжи смешиваем с мукой и добавляем небольшими порциями к жидким ингредиентам, замешивая мягкое и слегка липнущее к рукам тесто.
3. Перекладываем его на рабочую поверхность и месим, пока тесто не перестанет активно липнуть к рукам.
4. Делаем начинку для рулета с маком: мак заливаем водой и варим 30 минут.
5. Отбрасываем на марлю, ставим сверху груз, даем стечь и остыть.
6. Подсушенный мак перекручиваем на мясорубке, смешиваем с яйцом и сахаром.
7. Тесто раскатываем в прямоугольный пласт, распределяем по всей поверхности пласта маковую начинку, оставив с одного края свободную полоску, заворачиваем тесто в рулет так, чтобы свободный от начинки край был снаружи, слегка прижимаем, чтобы край рулета соединился с тестом, смазываем рулет сверху желтком и выпекаем при температуре 180° С до появления румяной корочки.
8. Готовый горячий рулет с маком смазываем сверху сливочным маслом и накрываем влажной марлей. Оставляем на 30-60 минут.
9. Рулет с маком из дрожжевого теста выкладываем на блюдо и подаем к столу.
Маковый рулет с вареньем от Евгения Клопотенко в видео:
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