Как отличить настоящую икру от подделки и сколько она стоит (инфографика)

Как известно, более ценным и сверх полезным продуктом считается черная икра. Ее получают только из осетровых: севрюги, белуги и осетра. Но эти виды рыб под угрозой вымирания, поэтому сейчас более распространена красная.

У красной натуральной икры есть четыре основных вида:

кеты - нежная, самая дорогая, самая полезная, оранжевая, крупного размера;

горбуши - сверхпопулярная, немного горькая, средней цены и качества, светло-оранжевая;

кижуча - более однородная, маленькая, низкой цены и качества, горьковатый, ярко-оранжевая;

нерки - горькая, обладает устойчивым запахом, дешевая, темно-красная.

Также ее разделяют на малосольную - менее 5% соли; соленую - до 8% и прессованную - слишком соленая, производится из поврежденных или спелых яиц.

Кроме того, икра может быть пастеризованной - прошла термическую обработку, упакована в вакуумные банки и с пищевыми консервантами.

Средняя цена икры по стране:

Кеты - 487 грн / 100 г.

Горбуши - 280 грн / 100 г.

Кижуча - 195 грн / 100 г.

Нерки - 150 грн / 100 г.

Как понять, что икра натуральная

Первым индикатором всегда является цена. Иногда натуральную икру смешивают с искусственной. Об этом всегда говорится на упаковке. В Украине еще разрешен консервант Е239 - уротропин, но он бесполезен. Всегда надо внимательно смотреть данные о товаре.

Идеальные месяца добычи продукта - с июля по сентябрь - тогда икра максимально натуральная. Остальной годовой календарь свидетельствует о том, что фасовали замороженное или консервированное сырье.

Упаковка

Качественную икру упаковывают в стеклянных банках, а вот в жестяной "таре" обычно продают товар среднего качества, поскольку икра в ней окисляется. Важно знать, что маркировка на банках икры ВСЕГДА выбивается на крышке изнутри.

Искусственная икра

Подделка всегда растворяется в кипятке. Натуральная только сморщивается.

Белковая икра

Ингредиенты: желатин, куриные яйца, молоко, соя, измельченная сельдь, вытяжки из мяса ценных рыб, красители и т.д.

Имитация

Ингредиенты: икринки малоценных видов рыбы: щуки, палтуса, мойвы, трески, водоросли, химические добавки. Последний продукт может стоить по 15 грн за 100 г.

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Автор: Александр Poison Нечай