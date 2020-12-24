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Как отличить настоящую икру от подделки и сколько она стоит (инфографика)

Как отличить настоящую икру от подделки и сколько она стоит (инфографика)
13:12 Сегодня Телеграф

Как известно, более ценным и сверх полезным продуктом считается черная икра. Ее получают только из осетровых: севрюги, белуги и осетра. Но эти виды рыб под угрозой вымирания, поэтому сейчас более распространена красная.

У красной натуральной икры есть четыре основных вида:

  • кеты - нежная, самая дорогая, самая полезная, оранжевая, крупного размера; 
  • горбуши - сверхпопулярная, немного горькая, средней цены и качества, светло-оранжевая; 
  • кижуча - более однородная, маленькая, низкой цены и качества, горьковатый, ярко-оранжевая; 
  • нерки - горькая, обладает устойчивым запахом, дешевая, темно-красная.

Как отличить красную икру от подделки

Также ее разделяют на малосольную - менее 5% соли; соленую - до 8% и прессованную - слишком соленая, производится из поврежденных или спелых яиц.
Кроме того, икра может быть пастеризованной - прошла термическую обработку, упакована в вакуумные банки и с пищевыми консервантами.

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Средняя цена икры по стране:

  • Кеты - 487 грн / 100 г.
  • Горбуши - 280 грн / 100 г.
  • Кижуча - 195 грн / 100 г.
  • Нерки - 150 грн / 100 г.

Икра красная цена в Украине

Как понять, что икра натуральная

Первым индикатором всегда является цена. Иногда натуральную икру смешивают с искусственной. Об этом всегда говорится на упаковке. В Украине еще разрешен консервант Е239 - уротропин, но он бесполезен. Всегда надо внимательно смотреть данные о товаре.

Идеальные месяца добычи продукта - с июля по сентябрь - тогда икра максимально натуральная. Остальной годовой календарь свидетельствует о том, что фасовали замороженное или консервированное сырье.

Упаковка

Качественную икру упаковывают в стеклянных банках, а вот в жестяной "таре" обычно продают товар среднего качества, поскольку икра в ней окисляется. Важно знать, что маркировка на банках икры ВСЕГДА выбивается на крышке изнутри.

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Искусственная икра

Подделка всегда растворяется в кипятке. Натуральная только сморщивается.

Белковая икра

Ингредиенты: желатин, куриные яйца, молоко, соя, измельченная сельдь, вытяжки из мяса ценных рыб, красители и т.д.

Имитация

Ингредиенты: икринки малоценных видов рыбы: щуки, палтуса, мойвы, трески, водоросли, химические добавки. Последний продукт может стоить по 15 грн за 100 г.

Ранее "Телеграф" подсчитал, что новогодний стол может обойтись украинцам в половину зарплаты.

Автор: Александр Poison Нечай

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Все по теме:

Подделки, Икра, Новый год, Инфографика, икра красная.

Автор:

Телеграф
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