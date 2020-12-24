Как отличить настоящую икру от подделки и сколько она стоит (инфографика)

Как известно, более ценным и сверх полезным продуктом считается черная икра. Ее получают только из осетровых: севрюги, белуги и осетра. Но эти виды рыб под угрозой вымирания, поэтому сейчас более распространена красная.
У красной натуральной икры есть четыре основных вида:
Также ее разделяют на малосольную - менее 5% соли; соленую - до 8% и прессованную - слишком соленая, производится из поврежденных или спелых яиц.
Кроме того, икра может быть пастеризованной - прошла термическую обработку, упакована в вакуумные банки и с пищевыми консервантами.
Средняя цена икры по стране:
Первым индикатором всегда является цена. Иногда натуральную икру смешивают с искусственной. Об этом всегда говорится на упаковке. В Украине еще разрешен консервант Е239 - уротропин, но он бесполезен. Всегда надо внимательно смотреть данные о товаре.
Идеальные месяца добычи продукта - с июля по сентябрь - тогда икра максимально натуральная. Остальной годовой календарь свидетельствует о том, что фасовали замороженное или консервированное сырье.
Качественную икру упаковывают в стеклянных банках, а вот в жестяной "таре" обычно продают товар среднего качества, поскольку икра в ней окисляется. Важно знать, что маркировка на банках икры ВСЕГДА выбивается на крышке изнутри.
Подделка всегда растворяется в кипятке. Натуральная только сморщивается.
Ингредиенты: желатин, куриные яйца, молоко, соя, измельченная сельдь, вытяжки из мяса ценных рыб, красители и т.д.
Ингредиенты: икринки малоценных видов рыбы: щуки, палтуса, мойвы, трески, водоросли, химические добавки. Последний продукт может стоить по 15 грн за 100 г.
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Автор: Александр Poison Нечай