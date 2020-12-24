Ароматная сочная утка: угощение для праздничного стола от судьи "Мастер Шеф" (видео)

Утка, уже как Оливье и шампанское, стала одним из главных атрибутов праздничного стола, а утка с вишнями удивит и обрадует одновременно!

Этот рецепт Татьяны Литвиновой, которым кулинар поделилась на своей странице в Инстаграме прекрасен всем: вкусно и изысканно, не сложно и современно. И главное, никакого утиного запаха!

"Только кисло-сладкое удовольствие от соуса и нежной мякоти этой идеальной птички!" - пишет Литвинова.

Ингредиенты:

Утиные ноги (можно целиком, разрезать на куски);

Чеснок 1 головка;

Соевый соус 50 мл;

Приправа;

Вишня с/м 500-600 г;

Сахар 1-2 ст л.

Способ приготовления:

1. Утиные ноги очистить от перьев.

2. Чеснок раздавить через чесночный пресс. Соединить с соевым соусом и приправой.

3. Выложить ноги и промариновать 1 час.

4. Запечь в духовке 40-50 мин.

5. Достать и соединить с вишней и сахаром.

6. Запекать ещё 30-50 мин с открытой крышкой.

"Подавать с вишнями, поливая соусом", - советует известный кулинар.

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