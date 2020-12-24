Ароматная сочная утка: угощение для праздничного стола от судьи "Мастер Шеф" (видео)

Утка, уже как Оливье и шампанское, стала одним из главных атрибутов праздничного стола, а утка с вишнями удивит и обрадует одновременно!
Этот рецепт Татьяны Литвиновой, которым кулинар поделилась на своей странице в Инстаграме прекрасен всем: вкусно и изысканно, не сложно и современно. И главное, никакого утиного запаха!
"Только кисло-сладкое удовольствие от соуса и нежной мякоти этой идеальной птички!" - пишет Литвинова.
Ингредиенты:
Утиные ноги (можно целиком, разрезать на куски);
Чеснок 1 головка;
Соевый соус 50 мл;
Приправа;
Вишня с/м 500-600 г;
Сахар 1-2 ст л.
Способ приготовления:
1. Утиные ноги очистить от перьев.
2. Чеснок раздавить через чесночный пресс. Соединить с соевым соусом и приправой.
3. Выложить ноги и промариновать 1 час.
4. Запечь в духовке 40-50 мин.
5. Достать и соединить с вишней и сахаром.
6. Запекать ещё 30-50 мин с открытой крышкой.
"Подавать с вишнями, поливая соусом", - советует известный кулинар.
View this post on Instagram
Ранее Татьяна Литвинова делилась рецептом вкусного рыбного пирога, который украсит праздничный стол.