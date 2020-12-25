Имбирные пряники: пошаговый рецепт ароматного печенья

Имбирный пряник - это сладкая выпечка с добавлением ароматных специй и пряностей (имбиря, корицы, гвоздики, кардамона). Обычно имбирные пряники делают разнообразной формы: снеговик, елочная игрушка, животные и др., и разрисовывают сладкой глазурью. На носу новогодние праздники и так хочется, чтобы в доме царила праздничная атмосфера. И здесь не обойтись без ароматной тематической выпечки.

Ингредиенты:

1 яйцо

180 г муки

100 г сливочного масла (комнатной температуры)

200 г сахара

2 ст.л. меда

1 ч.л. разрыхлителя

1 ч.л. молотой корицы

0.5 ч.л. молотого мускатного ореха

0.5 ч.л. молотого имбиря

0.5 ч.л. молотой гвоздики

Приготовление:

Масло комнатной температуры и сахар взбить миксером до однородности. Добавить яйцо и мед, хорошо перемешать (можно миксером).

Просеянную муку, разрыхлитель и пряности смешать и добавить к масляной смеси.

Хорошо вымешать (рукой) и сформировать шар.

Оставить в холодильнике на 1.5-2 часа. Сначала тесто будет липкое, но после холодильника немножко затвердеет и с ним будет легко работать.

Охлажденное тесто раскатать в пласт толщиной 0.5 см. С помощью форм для печенья вырезать фигурки.

Выпекать при 180 градусах 8-10 минут.

По желанию разрисовать белковой глазурью.

Приятного аппетита!

Автор: Яна Мосийчук

Ранее, "Телеграф" рассказывал, как приготовить имбирно-медовое печенье по рецепту Евгения Клопотенка.