Имбирные пряники: пошаговый рецепт ароматного печенья

Имбирный пряник - это сладкая выпечка с добавлением ароматных специй и пряностей (имбиря, корицы, гвоздики, кардамона). Обычно имбирные пряники делают разнообразной формы: снеговик, елочная игрушка, животные и др., и разрисовывают сладкой глазурью. На носу новогодние праздники и так хочется, чтобы в доме царила праздничная атмосфера. И здесь не обойтись без ароматной тематической выпечки.
Ингредиенты:
1 яйцо
180 г муки
100 г сливочного масла (комнатной температуры)
200 г сахара
2 ст.л. меда
1 ч.л. разрыхлителя
1 ч.л. молотой корицы
0.5 ч.л. молотого мускатного ореха
0.5 ч.л. молотого имбиря
0.5 ч.л. молотой гвоздики
Приготовление:
Масло комнатной температуры и сахар взбить миксером до однородности. Добавить яйцо и мед, хорошо перемешать (можно миксером).
Просеянную муку, разрыхлитель и пряности смешать и добавить к масляной смеси.
Хорошо вымешать (рукой) и сформировать шар.
Оставить в холодильнике на 1.5-2 часа. Сначала тесто будет липкое, но после холодильника немножко затвердеет и с ним будет легко работать.
Охлажденное тесто раскатать в пласт толщиной 0.5 см. С помощью форм для печенья вырезать фигурки.
Выпекать при 180 градусах 8-10 минут.
По желанию разрисовать белковой глазурью.
Приятного аппетита!
Автор: Яна Мосийчук
Ранее, "Телеграф" рассказывал, как приготовить имбирно-медовое печенье по рецепту Евгения Клопотенка.