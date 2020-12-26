Судья "Мастер Шеф" поделилась рецептом изумительной утки с яблоками на Новый год (видео)

Победительница второго сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская, которая ранее поделилась двумя вкусными рецептами домашнего майонеза, рассказала, как приготовить изумительную вкусную утку с яблоками на пиве.
Новый видеоурок появился YouTube-канале кулинара.
"Вкусная, сочная, ароматная утка с яблоками в пиве. Получается изумительно! По моему семейному рецепту", - рассказывает Глинская.
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Ингредиенты:
1 утка (2-25, кг)
соль (по вкусу)
черный перец (по вкусу)
50 г меда (1,5 ст. л.)
1 буханка бородинского хлеба
500 мл светлого пива (2 стакана)
4-5 шт. яблок
20 мл соевого соуса (1 ст. л.)
20 г сливочного масла (1 ст. л. с горкой)
Подготовьте утку.
1. Помойте, просушите, срежьте брюшной жир.
2. Срежьте крылья по первый сустав.
3. Удалите пищевод, зоб и шею и сальные копчиковые железы.
4. Залейте утку кипятком на 1 минуту, слейте и дощипайте перья.
5. Натрите солью, перцем и отправьте в холодильник на 10 часов.
6. Натрите утку 1/2 частью меда и оставьте при комнатной температуре на несколько часов.
7. Срежьте кожуру с яблок, яблоки нарежьте небольшими кусочками.
8. Нафаршируйте утку яблоками, зашейте утку.
9. Хлеб нарежьте ломтиками толщиной 1-1,5 см.
10. Уложите на дно формы кожуру от яблок и хлеб.
11. Залейте пиво.
12. Переложите утку на "подушку" из хлеба.
13. Накройте крышкой, отправьте запекаться в духовку при температуре 190С на 1 час 40-50 минут.
14. Приготовьте соус.
15. Смешайте масло, оставшийся мед и соевый соус.
Достаньте утку из духовки и смажьте соусом.
Увеличьте градус в духовке до 200С и отправьте утку еще на 10 минут в духовку.
Достаньте утку и достаньте нитку из утки.
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