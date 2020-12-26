Судья "Мастер Шеф" поделилась рецептом изумительной утки с яблоками на Новый год (видео)

Победительница второго сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская, которая ранее поделилась двумя вкусными рецептами домашнего майонеза, рассказала, как приготовить изумительную вкусную утку с яблоками на пиве.

Новый видеоурок появился YouTube-канале кулинара.

"Вкусная, сочная, ароматная утка с яблоками в пиве. Получается изумительно! По моему семейному рецепту", - рассказывает Глинская.

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Утка с яблоками в пиве

Ингредиенты:

1 утка (2-25, кг)

соль (по вкусу)

черный перец (по вкусу)

50 г меда (1,5 ст. л.)

1 буханка бородинского хлеба

500 мл светлого пива (2 стакана)

4-5 шт. яблок

20 мл соевого соуса (1 ст. л.)

20 г сливочного масла (1 ст. л. с горкой)

Подготовьте утку.

1. Помойте, просушите, срежьте брюшной жир.

2. Срежьте крылья по первый сустав.

3. Удалите пищевод, зоб и шею и сальные копчиковые железы.

4. Залейте утку кипятком на 1 минуту, слейте и дощипайте перья.

5. Натрите солью, перцем и отправьте в холодильник на 10 часов.

6. Натрите утку 1/2 частью меда и оставьте при комнатной температуре на несколько часов.

7. Срежьте кожуру с яблок, яблоки нарежьте небольшими кусочками.

8. Нафаршируйте утку яблоками, зашейте утку.

9. Хлеб нарежьте ломтиками толщиной 1-1,5 см.

10. Уложите на дно формы кожуру от яблок и хлеб.

11. Залейте пиво.

12. Переложите утку на "подушку" из хлеба.

13. Накройте крышкой, отправьте запекаться в духовку при температуре 190С на 1 час 40-50 минут.

14. Приготовьте соус.

15. Смешайте масло, оставшийся мед и соевый соус.

Достаньте утку из духовки и смажьте соусом.

Увеличьте градус в духовке до 200С и отправьте утку еще на 10 минут в духовку.

Достаньте утку и достаньте нитку из утки.

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