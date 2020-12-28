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Евгений Клопотенко поделился рецептом праздничного чизкейка с клюквой (видео)

Евгений Клопотенко поделился рецептом праздничного чизкейка с клюквой (видео)
Обновлено 15:41 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Победитель кулинарного шоу «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко на своей странице в Инстаграме поделился со своими подписчиками праздничным рецептом чизкейка с клюквой в стакане.

Чизкейк с клюквой готовится из простых ингредиентов и не займет у Вас много времени, чтобы его приготовить.

Съедается так же быстро, как и готовится, поэтому делайте сразу много порций. То, что надо в качестве новогоднего десерта, чтобы не морочить себе голову и не тратить много сил.

Ингредиенты:

  • 10 шт бисквитного печенья "Савоярди" / сахарное;

  • 125 г сыр "Маскарпоне";

  • 2 веточки розмарина;

  • 100 г клюквы;

  • 2 ч. л сахарной пудры.

Приготовление:

Смешать Маскарпоне с сахарной пудрой и щепоткой соли.

После нужно приготовить соус из клюквы. Для этого нужно сварить клюкву вместе с розмарином, добавив воду и сахар. Варить, пока все не загустеет.

С основой париться не надо - просто взять печенье и измельчить его в блендере.

Затем берем стаканы, насыпаем в них смолотое печенье, сверху - крем и соус из клюквы.

После, в идеале, надо поставить десерт в холодильник на час.

Приятного аппетита!!!

 
 
 
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Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Ранее, «Телеграф» писал, что Евгений Клопотенко поделился пятью простыми рецептами салатов без майонеза.

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Рецепт, Евгений Клопотенко, Чизкейк.

Автор:

Телеграф
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