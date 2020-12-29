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Что приготовить на новогодний стол: рецепт классического оливье

Что приготовить на новогодний стол: рецепт классического оливье
Обновлено 11:02 Сегодня Телеграф

Ни один новогодний стол не обходится без «короля стола» - салата «Оливье». В мире существует множество различных рецептур салата и каждый, в зависимости от своих предпочтений может выбрать любой вариант.

А мы Вам предлагаем приготовить тот самый, всеми любимый, классический оливье с вареной колбасой и горошком.

Ингредиенты:

  • 3 картофелины среднего размера

  • 3-4 моркови

  • 4-5 яиц

  • 350 г докторской колбасы

  • 450 г консервированного зеленого горошка

  • 5-6 соленых огурцов

  • Зеленый лук

  • 1 пучок укропа

  • 250 г майонеза (желательно домашнего)

  • соль

  • черный молотый перец

Приготовление:

Картофель и морковь отварить в подсоленной воде. Яйца сварить вкрутую отдельно (сразу же охладить их после приготовления). Очистить сваренные продукты и нарезать кубиками – мелкими или крупными, как вам больше нравится.

Отметим, что oвoщи дoлжны ocтыть дo кoмнaтнoй тeмпepaтуpы.

Такими же кубиками нарежьте и колбасу.

Стоит отметить, что раньше в салат «Оливье» вместо уже привычной докторской колбасы добавляли рябчиков, которых позже заменяли куриным мясом, и в итоге дошли до колбаски.

Ролл «Оливье»: оригинальная подача любимого блюда

Соленые огурцы желательно добавить в последнюю очередь, перед подачей на стол.

Смешайте все ингредиенты в тазике (ЗАПОМНИТЕ Оливье готовиться только в тазике) и добавьте мелко нарезанный зеленый лук и укроп. Все это приправляем черным перцем, солим, добавляем майонез, перемешиваем и отправляем в холодильник.

Перед подачей на стол добавляем соленые огурцы и зеленый горошек. Не забудьте слить воду из баночки. Еще раз перемешиваем салат и подаем на стол.

Приятного аппетита!!!

Если Вы решили отказаться от майонеза в этом году, то «Телеграф» предлагает Вам пять простых рецептов салатов без майонеза от Евгения Клопотенка.

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Все по теме:

Рецепт, Новый год, Оливье.

Автор:

Телеграф
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