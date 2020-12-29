Что приготовить на новогодний стол: рецепт классического оливье

Ни один новогодний стол не обходится без «короля стола» - салата «Оливье». В мире существует множество различных рецептур салата и каждый, в зависимости от своих предпочтений может выбрать любой вариант.

А мы Вам предлагаем приготовить тот самый, всеми любимый, классический оливье с вареной колбасой и горошком.

Ингредиенты:

3 картофелины среднего размера

3-4 моркови

4-5 яиц

350 г докторской колбасы

450 г консервированного зеленого горошка

5-6 соленых огурцов

Зеленый лук

1 пучок укропа

250 г майонеза (желательно домашнего)

соль

черный молотый перец

Приготовление:

Картофель и морковь отварить в подсоленной воде. Яйца сварить вкрутую отдельно (сразу же охладить их после приготовления). Очистить сваренные продукты и нарезать кубиками – мелкими или крупными, как вам больше нравится.

Отметим, что oвoщи дoлжны ocтыть дo кoмнaтнoй тeмпepaтуpы.

Такими же кубиками нарежьте и колбасу.

Стоит отметить, что раньше в салат «Оливье» вместо уже привычной докторской колбасы добавляли рябчиков, которых позже заменяли куриным мясом, и в итоге дошли до колбаски.

Соленые огурцы желательно добавить в последнюю очередь, перед подачей на стол.

Смешайте все ингредиенты в тазике (ЗАПОМНИТЕ Оливье готовиться только в тазике) и добавьте мелко нарезанный зеленый лук и укроп. Все это приправляем черным перцем, солим, добавляем майонез, перемешиваем и отправляем в холодильник.

Перед подачей на стол добавляем соленые огурцы и зеленый горошек. Не забудьте слить воду из баночки. Еще раз перемешиваем салат и подаем на стол.

Приятного аппетита!!!

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