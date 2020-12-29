Что приготовить на новогодний стол: рецепт классического оливье

Ни один новогодний стол не обходится без «короля стола» - салата «Оливье». В мире существует множество различных рецептур салата и каждый, в зависимости от своих предпочтений может выбрать любой вариант.
А мы Вам предлагаем приготовить тот самый, всеми любимый, классический оливье с вареной колбасой и горошком.
Ингредиенты:
3 картофелины среднего размера
3-4 моркови
4-5 яиц
350 г докторской колбасы
450 г консервированного зеленого горошка
5-6 соленых огурцов
Зеленый лук
1 пучок укропа
250 г майонеза (желательно домашнего)
соль
черный молотый перец
Приготовление:
Картофель и морковь отварить в подсоленной воде. Яйца сварить вкрутую отдельно (сразу же охладить их после приготовления). Очистить сваренные продукты и нарезать кубиками – мелкими или крупными, как вам больше нравится.
Отметим, что oвoщи дoлжны ocтыть дo кoмнaтнoй тeмпepaтуpы.
Такими же кубиками нарежьте и колбасу.
Стоит отметить, что раньше в салат «Оливье» вместо уже привычной докторской колбасы добавляли рябчиков, которых позже заменяли куриным мясом, и в итоге дошли до колбаски.
Соленые огурцы желательно добавить в последнюю очередь, перед подачей на стол.
Смешайте все ингредиенты в тазике (ЗАПОМНИТЕ Оливье готовиться только в тазике) и добавьте мелко нарезанный зеленый лук и укроп. Все это приправляем черным перцем, солим, добавляем майонез, перемешиваем и отправляем в холодильник.
Перед подачей на стол добавляем соленые огурцы и зеленый горошек. Не забудьте слить воду из баночки. Еще раз перемешиваем салат и подаем на стол.
Приятного аппетита!!!
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